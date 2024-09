Egy perc pihenő, egy szelet csoki, egy Queen-sláger: a KitKat bemutatta legújabb, kikapcsolódásra buzdító reklámfilmjét

A KitKat nemzetközi kutatása szerint sokan szoktak szünetet tartani a mindennapi hajtásban, de csak a megkérdezettek 34 százaléka érzi az így eltöltött időt igazán minőséginek[1]. Ezért a KitKat új nemzetközi reklámkampánya arra buzdít, hogy gyakrabban szánjunk egy-két percet a tartalmas kikapcsolódásra, amelyhez néha nem is kell más, mint egy szelet KitKat csokoládé és egy klasszikus Queen-sláger.

A „Have a Break, Have a KitKat” szlogen évtizedekre visszanyúló történetére épít a globális édességmárka legújabb reklámkampánya, ami szeptembertől hazánkban is látható lesz a televízióban és a közösségi médiában. A kisfilm üzenete szerint olyan világban élünk, amely állandó figyelmet követel tőlünk, és ahol nehezünkre eshet lelassítani és egy kis szünetet tartani.

A reklámban egy irodában dolgozó férfi küzd a papírmunka, az öntapadós jegyzetek és az irodatechnikai eszközök áradatával, amelyek mágnesként tapadnak rá. A Queen legendás himnuszára, az „I want to break free”-re kisétál a munkahelyéről, hogy egy kicsit fellélegezzen, és egy szelet KitKat csokoládé társaságában legalább pár percre felszabaduljon. A fojtogató munkakellékek mind egyszerre zuhannak le a földre, amikor a főszereplő eltöri a ropogós ostyaszeletet. A reklám a közismert „Have a Break, Have a KitKat” szlogennel zárul.

A reklám ide kattintva megtekinthető, a magyar televízió-csatornákon pedig szeptember 9-étől találkozhatnak vele a csokoládérajongók.

***

A KitKatről:

A KitKat a Nestlé első olyan nemzetközi csokoládémárkája, amelynek az előállításához szükséges kakaót 100 százalékban fenntartható forrásból, a Nestlé Kakaóterv keretein belül szerzik be.

Az Income Accelerator program a több mint 15 éves Nestlé Kakaóterv tanulságaira és eredményeire épít. A kezdeményezés családközpontú megközelítésének köszönhetően a Nestlé kakaóellátási láncában résztvevő kakaótermesztő családok fokozatosan és fenntartható módon építhetik ki gazdasági stabilitásukat. A program részletes eredményeit minden magyar KitKat-rajongó megismerheti, ha befotózza a csomagolások oldalán található QR-kódot, vagy ellátogat a magyar nyelvű KitKat Breaks for Good oldalára.

A Nestléről:

A Nestlé Hungária a világ legnagyobb, több mint 150 éves élelmiszeripari vállalata, 189 országban van jelen világszerte. A svájci vállalat Magyarországon három gyárában (Szerencsen, Diósgyőrön és Bükön), illetve budapesti központjában összesen több mint 2800 embert foglalkoztat, akik a jobb életminőség és az egészségesebb jövő megteremtéséért dolgoznak nap mint nap.

A Nestlé globális erőforrásainak felhasználásával és a helyi tapasztalataira építve segíti a regeneratív élelmezési rendszerek kialakulását, a természeti erőforrások védelmét, megújítását és helyreállítását, valamint a közösségek megerősödését és felelősségteljes működését. Elkötelezte magát aziránt, hogy 2050-re nettó nullára csökkenti az üvegházhatású gázkibocsátást a teljes értékláncán, a mezőgazdasági nyersanyagok megtermelésétől a fogyasztóig.

A Nestlé több mint 30 éve van jelen Magyarországon, jelenleg a legnagyobb svájci befektető és munkáltató hazánkban. A 2024. februárban bejelentett büki beruházásával együtt immár 382 milliárd forintot meghaladó értékben fektetett be itthon, és továbbra is hosszú távú hazai jelenléttel tervez.

A tavaly 100. születésnapját ünneplő szerencsi gyár a Nestlé közép-európai regionális kávé- és kakaóitalpor-gyártó és -töltő üzeme, ahol évente közel 40 ezer tonna kávé- és kakaópor készül, amelyet 30 országba szállítanak ki.

A több mint 60 éves diósgyőri gyár a Nestlé egyetlen, kizárólag üreges figurák gyártására specializálódott üzeme a világon, ahonnan a termékeket több mint 20 országba exportálja a vállalat.

A cégcsoport állateledel-gyártásának kelet-közép-európai központja, a büki PURINA® gyár 2023-ban ünnepelte fennállásának huszonötödik évfordulóját. Termékei a világ több mint 50 országába jutnak el Bükről.

A Nestlé Hungária beszállítóinak többsége magyar vállalkozás, amelyek évente összesen 54 milliárd forint értékben adnak el termékeket és szolgáltatásokat a Nestlé globális hálózatának. A Nestlé Hungária Magyarországon forgalmazott márkái: Purina, Nestlé Beba, Maggi, Nesquik, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Ricoré, Nespresso, Starbucks at Home, Balaton, After Eight, Smarties, KitKat, Nestlé reggelizőpelyhek és Garden Gourmet. A vállalat Magyarországon ásványvizeket nem értékesít, a Nestlé Aquarel márkával ellátott ásványvizeket egy független cég gyártja és forgalmazza.

A Nestlé Health Science üzletág speciális tápanyagigényekre épített táplálásterápiás megoldásokkal segíti az érintett csoportokat, míg a Nestlé Professional magas minőségű gasztronómiai és italmegoldásokat kínál a HoReCa szektor és közintézmények számára.