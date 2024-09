Megduplázza elektromos furgonjainak számát Budapesten a DHL

Tovább bővül a DHL Express Magyarország Kft. nulla helyi károsanyag-kibocsátású járműflottája: a vállalat az eddigi 20-ról 39-re növeli Budapesten az elektromos futárautóinak számát, így a fővárost kiszolgáló járművek 70%-a már teljesen környezetbarát módon, károsanyag-kibocsátás nélkül veszi fel és viszi házhoz az ügyfelek küldeményeit. Ráadásul az e-furgonok akkumulátorait megújuló forrásból származó árammal töltik fel a DHL Express telephelyén.

A flottabővítéssel a DHL Express vállalat újabb jelentős lépést tesz a globális klímacéljai irányába, amelyekben vállalta, hogy 2030-ig a szállítmányozásban és kézbesítésben használt járműveinek 60%-át elektromosra cseréli, a többi járművét pedig 30% fölötti arányban fenntartható üzemanyaggal üzemelteti világszerte, majd 2050-re eléri a teljesen karbonsemleges működést.

A mostani, jelentős budapesti zöldítés több mint 10%-kal csökkenti a DHL Express magyarországi CO 2 -kibocsátását. Emellett a vállalat az ország egész területén folytatja a kézbesítés és szállítmányozás dekarbonizálását: a cég által Magyarországon használt 170 furgon közül 43 már elektromosan üzemel.

A DHL Express 2021-ben megkezdte az elektromos autótöltő hálózat kiépítését is. Jelenleg a budapesti telephelyén 59 ilyen töltőállomással rendelkezik, ezekhez fenntartható forrásból származó zöldáramot vásárol, vidéki telephelyein pedig már elkezdte a napelemek telepítését is. A cég budapesti, Ferihegy 1-es terminálnál működő épületei 100%-ban megújuló energiával működnek.

„Minden termékünk és szolgáltatásunk esetében tudunk zöld alternatívát ajánlani, és ezzel nemcsak a saját karbonlábnyomunkat csökkentjük, hanem a velünk együttműködő ügyfeleknek is segítünk a közvetett módon – például a termékeik szállítása vagy elosztása során – keletkező kibocsátásukat mérsékelni. Erre növekvő igény van a fogyasztók részéről is, akik egyre inkább elvárják, hogy a küldeményeik karbonlábnyoma a lehető legkisebb legyen” – mondja Mészáros Ádám, a DHL Express magyarországi ügyvezető igazgatója.

A DHL Express a mostani zöld bővítéshez a Ford Közép és Kelet-Európa Kft-től választott Ford E-Transit furgonokat. Ezek teljes mértékben a DHL-futárok igényei alapján, egyedi felépítménnyel és belső kialakítással készültek. Például a sofőrfülke és a raktér a könnyebb és gyorsabb pakolás érdekében átjárható, továbbá a raktérben csúszásmentes polcrendszer van.





„Magyarországon a Ford Pro üzletág stabilan vezető pozíciót tölt be a haszongépjárművek piacán, ezen belül az elektromos áruszállítók szegmensében egyaránt. A Ford élen jár az elektrifikációban és a karbonmentesítésben; a fenntarthatóság részeként kiemelt hangsúlyt fektetünk a zökkenőmentes üzemeltetésre egyaránt. Az országos szervizhálózat mellett és Európa-szerte elérhető ’Blue Oval Charge Network’ töltőhálózatunk biztosítja az autók rendelkezésre állásának megnövelt idejét, ezáltal is elősegítve a mobilitást.

A DHL-lel való együttműködés ennek egy komplex és nemzetközi szinten is sikeres példája, hiszen a most munkába álló Ford E-Transit elektromos járműveket sikerült a legösszetettebb ügyféligényeket is kielégítő módon egyénre szabni, eközben fenntartható módon segíteni az üzleti hatékonyság növelését” – mondja Kővágó-Laky Andrea, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatója.

A DHL és a Ford számára kiemelten fontos a járműbiztonság. Ennek jegyében a most átadott e-furgonokban beépített, 360 fokos kamera, továbbá fellépő és kapaszkodók támogatják a mindennapi hatékony és biztonságos munkavégzést, emellett különféle digitális megoldások biztosítanak kényelmes vezetési élményt a futárok számára. A járművek hatótávolsága egy töltéssel 240 kilométer, így lehetővé teszik a DHL számára a napi futárkörök lebonyolítását Budapesten és vonzáskörzetében.

Videó az elektromos flottáról: https://youtu.be/nRj3k4t1Wm8

További információk:

A DHL a logisztikai iparág vezető globális vállalata. A részlegei a logisztikai szolgáltatások páratlan portfólióját kínálják a belföldi és nemzetközi csomagkézbesítéstől az e-kereskedelemmel kapcsolatos szállítási és fulfilment-megoldásokon, valamint a nemzetközi expressz, közúti, légi és tengeri szállításon át az ipari ellátási lánc-menedzsmentig. Világszerte több mint 220 országban és területen mintegy 395 000 alkalmazottal a DHL biztonságosan és megbízhatóan köti össze az embereket és a vállalkozásokat, lehetővé téve a globális fenntartható kereskedelmet. A technológiai, illetve az energiaszektor, a gyógyszeripar, az autóipar, valamint a kiskereskedelem számára kifejlesztett egyedi iparági megoldásai, a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettsége, illetve a fejlődő régiókban lévő kiemelt jelenléte révén a DHL valóban „A világ logisztikai szolgáltató vállalata”.

A DHL a DHL Group vállalatcsoport tagja. A csoport 2022-ben több mint 94 milliárd eurós árbevételt realizált. Fenntartható üzleti megoldásokkal és a társadalom és a környezet iránti elkötelezettségével, a Vállalatcsoport pozitívan járul hozzá a világ fejlődéséhez. A Group a nettó zéró kibocsátású logisztika megvalósítását célozta meg 2050-ig.

A DHL Express Magyarország Kft. 1988-ban alakult. A budapesti repülőtéren lévő központi iroda regionális HUB funkciót is ellát. A budapesti logisztikai központ az iparág legújabb technológiáját képviseli, Magyarországon az expressz cégek közül a legnagyobb, teljesen automatizált, óránként 6.000 csomag feldolgozására képes szortírozó rendszerrel működik. A vállalat országosan 14 depót üzemeltet. A DHL Express 2020-ban elnyerte a Top Employer díjat, a világ vezető munkáltatóinak járó nemzetközi tanúsítványt. Jelenleg Magyarországon több, mint 400 főt foglalkoztat. A cég magyarországi fenntartható kézbesítésii flottája 39 elektromos furgonból és 4 darab e-kerékpárokból áll, Budapesten zöld autókkal közlekedik.