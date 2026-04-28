Irán miatt nem tud kamatot vágni az MNB

Kiemelten fontos a pénzpiaci és devizapiaci stabilitás. 2026 márciusában az infláció 1,8 százalékra nőtt, míg a maginfláció 1,9 százalékra csökkent. A beérkezett adatok a márciusi Inflációs jelentés előrejelzésével összhangban alakultak. A fogyasztóiár-index emelkedését az üzemanyagok áremelkedése okozta, amit az iparcikkek és a piaci szolgáltatások dezinflációja részben ellensúlyozott. Az év első hónapjaiban a vállalati árvárakozások némileg emelkedtek, de továbbra is visszafogott dinamikát jeleztek. A lakossági inflációs várakozások mérséklődtek. Az idei év során a magas energiaárak begyűrűzésével folytatódik az infláció emelkedése, ugyanakkor az erősebb forint mérsékli az áremelkedés ütemét. Az infláció 2026 harmadik negyedévétől a toleranciasáv felett alakul, majd 2027 második felében tér vissza fenntarthatóan a jegybanki célra. A bizonytalan világgazdasági környezetben stabilitásorientált monetáris politikai megközelítés, valamint az inflációs kilátások folyamatos, körültekintő elemzése indokolt. Az inflációs várakozások horgonyzásához, és ezáltal az árstabilitási cél eléréséhez elengedhetetlen a hazai pénzügyi piacok, kiemelten a devizapiac stabilitásának fenntartása.