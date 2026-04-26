Külföldön élők tízezrei figyelik a magyar lakáspiac alakulását – Mire készülnek?

A közelmúltban lezajlott választás nemcsak a hazai közéletet mozgatta meg, hanem a nemzetközi figyelmet is Magyarországra irányította. Sokan arra számítottak, hogy a külföldön élő magyarok aktivitása az ingatlanpiaci keresésekben is megugrik. De vajon tényleg többen kezdtek lakáskeresésbe külföldről? Mely országokból érdeklődnek a legtöbben a magyar lakáspiac iránt? A zenga.hu legújabb elemzésében ezt vizsgálta meg.

Az elmúlt években a magyarországi adásvételeknek nagyjából 5-6 százaléka kapcsolódott külföldi vevőhöz. Ez az arány Budapest belvárosában jóval magasabb, egyes kerületekben akár az adásvételek negyedénél is külföldi lehetett a vásárló. A zenga.hu hirdetéseire érkező keresések mintegy 7 százaléka érkezik külföldről, vagyis ez az arány nem tér el jelentősen a tényleges tranzakciós arányoktól – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Ami a választások körüli felfutást illeti, a kép árnyaltabb. Bár egyes országokból a magyarországi ingatlanok iránti érdeklődés valóban élénk, a választási időszak nem hozott látványos áttörést, a márciusi és áprilisi adatok alapján csak az Egyesült Királyságból érkező keresések mutattak érdemi növekedést, a többi országnál nem látszik kiugrás. A kérdés így inkább az, hogy honnan érkezik a legtöbb érdeklődés.

Németország toronymagasan vezet

A válasz nem meglepő, de annál beszédesebb. Németország toronymagasan vezet, ami összhangban van azzal, hogy itt dolgozik a legtöbb magyar munkavállaló, ráadásul a német vevők körében is régóta népszerű a magyar vidék. A második helyen Ausztria áll, ahol szintén 100 ezer felett van a magyar munkavállalók száma, de itt a határ menti ingázás is különösen erős.

A zenga.hu adatai szerint az ingatlant keresők bő 1,5 százaléka Németországból, míg több mint 1 százaléka Ausztriából érkezik, így ez a két ország adja az összes felhasználó 2,5-3 százalékát, a vizsgált külföldi országból érkező keresőknek pedig közel kétharmadát – tette hozzá Futó Péter.

A dobogó harmadik fokára az Egyesült Királyság került, ahol egyedüliként volt mérhető növekedés a választás körüli időszakban. Őket követi Hollandia, ahol szintén jelentős a magyar munkavállalók száma, és ez az online keresésekben is visszaköszön.

Érdekes eltérések is látszanak. Svájcból az ott élő magyarok számához képest több a magyarországi lakást kereső felhasználó, ami mögött a magasabb jövedelmek állhatnak. Egy ottani átlagfizetésből egyszerűen hamarabb válik realitássá egy magyarországi ingatlanvásárlás, mint a többi országból. Olaszországból és Spanyolországból például visszafogottabb az aktivitás, hiába él ott is jelentős számú magyar.

A határon túlról is sokan keresgélnek

A kép másik fele a határon túli magyar közösségeké. Innen Románia emelkedik ki, ahonnan az egyik legtöbb felhasználó érkezik, több, mint az Egyesült Királyságból. Ezután Szlovákia jön, az onnan érkező keresők száma a hollandiaihoz hasonló. Kétségtelen, hogy a schengeni övezet bővülése és az ingázás lehetősége itt is erősíti a határon átnyúló lakáskeresést. Emellett Ukrajnából és Horvátországból észlelhető még számottevő keresés, de a fent említett nyugat-európai és a két legnagyobb magyar közösséggel rendelkező szomszédos országunknál jóval kisebb mértékben.

Végül meg kell említeni azokat a távolkeleti országokat – például Kína és Vietnám – ahonnan az utóbbi években szintén sok ingatlanvásárló érkezik, ám ők feltehetően nem az anyaországukból kezdenek el magyarországi ingatlant keresni, hanem már a magyarországi tartózkodásuk alatt, így ők a keresési statisztikákban csak marginálisan jelennek meg.

Összességében tehát a választás nem hozott robbanást a külföldi felhasználók számában, de a számok egy dolgot világosan megmutatnak: a magyar lakáspiac iránti figyelem stabilan jelen van külföldön, és szorosan követi a magyar diaszpóra térképét – mondta Futó Péter.

