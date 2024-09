Sakktörténelem: Erkel Ferenc is tagja volt a világverő magyar csapatnak

Kezdetét vette Budapesten a 45. Sakkolimpia, a nemzetközi sakkvilág legnagyobb rendezvénye. Kevesen tudják, hogy a hazai sakkélet a Madame Tussauds Budapest épületében bontakozott ki: a magyar csapat a Dorottya utcai palotában 1843-45 között levelező meccsen győzte le a világhírű francia csapatot. Ez volt a magyar sakk első, világraszóló nagy sikere.

A Dorottya utca 6. alatti gyönyörű épületet ma Palazzo Dorottyának hívják és többek között a Madame Tussauds Budapest produkció működik a falai között. Ugyanezek a falak az 1800-as években a Wurm Kávéházat vették körbe, amely a bankárok, a kereskedők és a sakkozók kedvelt találkozóhelye volt. Itt alakult meg 1839 tájékán a Pesti Sakk-kör, amelynek három vezéregyénisége Grimm Vince nyomdász, Löwenthal Jakab és Szén József lehettek, de a fiatal Erkel Ferenc is a kör lelkes tagja volt, majd később 29 éven át a kör elnöki tisztét is betöltötte.

A Wurmban sakkozó úriembereket nagy figyelem vette körbe, kibicelők és nézők sokasága előtt játszották a partikat. A csendet megkövetelték a nézőktől, ám egy-egy parti vége után a győztest hangos ováció fogadta.

A magyarok egy szép napon kihívták a Café de la Régence csapatát, a párizsi kávéház a legkiválóbb francia sakkozóknak adott otthont. A pestiek részvényeket bocsátottak ki, hogy fizetni tudják a nevezési díjat, majd 1843-ban elkezdődött a két évig tartó verseny. A csapatoknak négy napjuk volt egy-egy lépés megtervezésére, ám telefon híján az utasítások napokig zötykölődtek postakocsin. A franciák erősebb játékosokat vonultattak fel, ám a Wurmban jobb volt a csapategység és a döntéshozatali struktúra, így hatalmas meglepetésre Pesti Sakk-kör kétszer is legyőzte a Café de la Régence csapatát. A világ figyelme ekkor a magyar sakkozókra irányult és ez a mai napig mit sem változott.

A Madame Tussauds Budapest büszke az épület örökségére, külön érdekesség, hogy a Wurm kávéházban állítólag Kossuth Lajos is figyelte néha a játékosokat. Ma az államférfi viaszmása a látogatókat tartja szemmel, hiszen Kossuth figurája is látható a történelmi Hauszmann csarnokban, sőt ott van Neumann János, a XX. század egyik legnagyobb lángelméje is, a játékelmélet megalkotója.

A Sakkolimpia üdvözlésére két fiatal sakkozó játszott a Hauszmann csarnokban, Sisi hintóján. A Hauszmann csarnok később a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank pénztárterme lett.