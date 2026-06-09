Budapesti parkolás: egy városban élünk, mégsem ugyanazokat a szabályokat játsszuk

Volt idő, amikor Budapest a digitális parkolás egyik korai úttörőjének számított. A mobiltelefonos parkolás Magyarországon viszonylag korán elterjedt: az autósoknak nem kellett feltétlenül aprópénzt keresniük vagy előre pontosan kiszámolniuk, mennyi ideig maradnak. Egy SMS vagy később egy applikáció elég volt ahhoz, hogy elindítsák a parkolást. Ez akkor jelentős kényelmi ugrás volt. Azóta viszont a városi mobilitás, az adatkezelés és a felhasználói elvárások is sokat változtak. Ma már nemcsak az a kérdés, lehet-e mobilról parkolást indítani. Hanem az, hogy a teljes parkolási élmény mennyire egyszerű, kiszámítható és adatvezérelt.

Amit ma egy budapesti autós gyakran átél

A helyzet sokaknak ismerős.

Behajtunk egy kerületbe, ahol ritkán járunk. Találunk egy szabad helyet, ami önmagában is sikerélmény. Ezután kezdődik a következő feladat: melyik zónában vagyunk, mi a zónakód, meddig kell fizetni, mennyi a díj, van-e időkorlát, és melyik fizetési mód a legegyszerűbb?

Budapesten a közterületi parkolás zónákhoz kötött, és a díjak, az időszakok, valamint a maximális várakozási idők zónánként eltérhetnek. Ez önmagában kezelhető rendszer, de az autós oldaláról sokszor mégis odafigyelést és utánanézést igényel.

Ha appot használunk, ellenőrizni kell a zónát. Ha SMS-t küldünk, fontos, hogy jó kódot adjunk meg. Ha automatát keresünk, akkor jön a következő kérdés: hol van, működik-e, és milyen fizetési módot fogad el?

Ezek nem megoldhatatlan problémák. De 2026-ban egyre kevésbé tűnnek természetesnek.

A töredezettség, amelyhez hozzászoktunk

Budapest parkolásüzemeltetése több szereplő és terület között oszlik meg. A zónarendszer az elmúlt években egyszerűsödött, és a mobilfizetés is kényelmesebb lett, de a felhasználói élmény sokszor még mindig töredezett: zónakódot keresünk, fizetési módot választunk, visszaigazolást figyelünk, időt hosszabbítunk.

Ez nem feltétlenül egyetlen szereplő hibája. Inkább annak a következménye, hogy a parkolás hosszú ideig különálló elemekből épült fel: automatákból, zónákból, ellenőrzésből, mobilfizetésből, pótdíjkezelésből és különböző üzemeltetői folyamatokból.

Az autós ebből csak annyit érzékel, hogy figyelnie kell.

A másik oldalon az önkormányzatok és üzemeltetők feladata sem egyszerűbb. Automatákat kell fenntartani, tranzakciókat kell kezelni, ellenőrzést kell szervezni, panaszokat kell feldolgozni, pótdíjakat kell adminisztrálni, miközben egyre nagyobb az igény a pontos adatokra és az átlátható működésre.

Miközben a technológia már továbblépett

A parkolási technológia közben világszerte sokat fejlődött.

Egyre több városban jelennek meg rendszámalapú, digitális és adatvezérelt megoldások. Ezek lényege, hogy a parkolás nem különálló folyamatok sorozata, hanem egyetlen rendszerben kezelhető: azonosítás, fizetés, ellenőrzés, kedvezmények, foglaltsági adatok és riportok.

A felhasználó oldaláról ez egyszerűbb parkolást jelenthet. Az üzemeltető oldaláról pedig pontosabb adatokat, gyorsabb ellenőrzést és átláthatóbb bevételkezelést.

A szenzoros vagy rendszámalapú rendszerek képesek valós idejű információt adni a foglaltságról. A kamerás ellenőrzési megoldások gyorsabban és dokumentáltabban tudják áttekinteni a parkolóterületeket. A digitális fizetési rendszerek pedig csökkentik a készpénz- és papíralapú működés szerepét.

Vagyis nem arról van szó, hogy a technológia hiányzik.

Sokkal inkább arról, hogy milyen ütemben és milyen szemlélettel épül be a mindennapi városi működésbe.

A mobilparkolás már nem önmagában a cél

A mobilparkolás fontos lépés volt, és ma is alapvető része a kényelmes városi parkolásnak. De önmagában már nem elég.

A jövő parkolása nem csupán arról szól, hogy a sofőr telefonról tud fizetni. Hanem arról, hogy a rendszer tudja, hol van szabad hely, ki fizetett, meddig érvényes a jogosultság, milyen a kihasználtság, mennyi bevétel keletkezett, és hol kell beavatkozni.

Ez a különbség a digitális fizetés és az adatvezérelt parkolásmenedzsment között.

Az egyik kényelmesebb fizetést ad.

A másik átláthatóbb városi működést.

Hévíz példája: amikor a parkolás rendszámhoz kötötten működik

Magyarországon is van példa arra, hogy a parkolás egységesebb, digitálisabb és adatvezéreltebb módon működjön.

Hévízen 2021-ben indult el egy teljesen rendszámalapú okos parkolási rendszer, amelynél megszűnt a hagyományos parkolójegy, és az önkormányzat parkolóhelyei egy szoftveren keresztül kezelhetők. A város tájékoztatása szerint a rendszer célja az volt, hogy a parkolás egységesebben, digitálisan és jobban kihasználható módon működjön.

A Hévíz Smart Parking alkalmazásban a felhasználó járművet rögzíthet, bankkártyával fizethet, láthatja a parkolóhelyek foglaltságát, és navigációt is kaphat a szabad helyekhez.

Ez jól mutatja, hogy a parkolás nemcsak fizetési kérdés. Hanem adat-, üzemeltetési és városirányítási kérdés is.

Nem a technológia hiányzik, hanem az egységesebb szemlélet

A kérdés tehát nem az, hogy létezik-e jobb megoldás.

Létezik.

A kérdés az, hogy egy város, egy kerület vagy egy intézmény mikor jut el oda, hogy a parkolást ne különálló problémák halmazaként kezelje, hanem egységes rendszerként.

Egy modern parkolási rendszer nemcsak díjat szed. Azonosít, ellenőriz, adatot szolgáltat, riportál, segít a döntésekben, és jobb felhasználói élményt ad.

Az EPS Global ilyen integrált, okos parkolási rendszereket fejleszt és üzemeltet: zárt parkolókhoz és városszintű parkoláskezeléshez egyaránt. A vállalat saját bemutatása szerint parkolási rendszereket, közlekedéstechnológiai megoldásokat és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt, fejleszt és üzemeltet.

Egy átlagos budapesti autós ma még nem mindenhol tapasztalja meg ezt a fajta egységes, adatvezérelt működést.

De hogy meddig marad ez így, az már nem technológiai kérdés. Inkább döntés kérdése.