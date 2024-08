Csúcsidőszak az albérletpiacon: újra emelkednek az árak

Az éves szerződések többségének lejártával és az egyetemisták rohamával ismét emelkednek az albérleti díjak a Rentingo.com legfrissebb albérletpiaci elemzése alapján. Júliusban a bérbeadók már átlagosan 245 ezer forintot kértek lakásukért, szemben az egy hónappal korábbi 239 ezer forinttal. A bérleti díjak emelkedése ugyanakkor nem egységes, legjobban a 200 ezer Ft alatti lakások drágulnak, ott akár 15 százalékkal is emelnek a tavalyi átlagos árhoz képest a tulajdonosok. Az olcsóbb bérlakásokért folyó versenyben segítséget jelenthet a bérlőknek, ha rendelkeznek a fizetőképességüket igazoló pénzügyi minősítéssel.

Idén márciustól csökkentek, majd stagnáltak a bérbeadók által elvárt átlagos díjak a budapesti albérletpiacon, júliusban viszont újraindult az emelkedő trend, az előző hónaphoz képest 6 ezer forinttal többet, 245 ezer forintot kértek egy kiadó lakásért. Az áremelkedést táplálhatja, hogy 4 hónap folyamatos visszaesés után júliusban a bérlők által kínált bérleti díj is emelkedett, amely 216 ezerről júliusra átlagosan 219 ezerre nőtt. A lakást keresők a bérbeadóknál ugyanakkor kisebb mértékben emeltek, így az árolló 12 százalékosra nyílt a keresleti és kínálati oldal között.

A fordulatot a menetrend szerint érkező nyár végi élénkülés hozta, ilyenkor jár le ugyanis az éves szerződések többsége, valamint a közelgő szeptemberi felsőoktatási évad miatt lakást kereső fiatalok rohama is erősíti a keresletet. A Rentingo.com ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az áremelkedés mértéke jelentősen különbözik a piac egyes szegmenseiben: az olcsóbb ingatlanok kiadói nagyobb emeléssel próbálkozhatnak, a drágább bérlakások esetén viszont stagnálnak a bérleti díjak. Amíg a 200 ezer forint alatt kínált lakások esetén ez akár 15 százalékos növekedést is jelent az előző évi árhoz képest, addig a 200-350 ezres bérleményeknél 10 százalék alatti a drágulás mértéke. A 350 ezres lélektani határ felett már lényegesen kisebb a kereslet, ezért itt már egy kisebb bérleti díj emelés elfogadtatása is kihívást jelenthet a tulajdonosok számára.

A Rentingo.com szerint az olcsóbb bérlakásokért folyó versenyben segítséget jelenthet a bérlőknek, ha rendelkeznek a fizetőképességüket igazoló pénzügyi minősítéssel. Az Európai Unió Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló irányelve alapján működő, külföldön már széles körben alkalmazott pénzügyi minősítés biztonságosan, néhány kattintással megszerezhető a Rentingo.com applikációban. A bérbeadók egyik legnagyobb félelme a jelentkezők fizetőképessége, ezért egy ilyen igazolás birtokában a bérlő ki tud tűnni a többi érdeklődő közül.

