Webcimbik: 74 bírság

A 14-15 ezer webáruházból 520 súlyosan vétkezőt listáz éppen ma a fogyasztóvédelem. Ezekből 74 bírságot is kapott, megnéztük, miért is: a “faszacuccok” most sem úszta meg, de nem a neve miatt, ami eleve érdekes.

A fogyasztóvédelmi törvény alapján a fogyasztóvédelmi bírság alsó határa 15 ezer forint. De hát a webáruházaknál más a helyzet, mivel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozások esetében az ismételt jogsértés esetén a bírság legkisebb összege 200 ezer forint. A felső határ pedig a kisebb vállalkozásoknál 2 millió, nagyobbaknál 500 millió forint is lehet. És hogy ne legyen nagy összevisszaság, a bírságrendben van egy 5%-os fék is, az árbevétel alapján. A legsúlyosabb esetekben pedig előbbi körben már 5 millió forint, utóbbiban 2 milliárd forint is lehet a bírság.

Lehet persze csak figyelmeztetni, kötelezni a fülöncsípett vállalkozást, bírság kiszabása nélkül.

Szép dolog a nyilvánosság, de nem mindenki kedveli

És mindez kevés, hiszen a fogyasztóvédelmi hatóságnak a határozatait – az összeset – nyilvánosságra is kell hoznia honlapján, most éppen 1.397 darab van fenn. Hat hónapig mindegyik lapozgatható. Hát hogy ki olvas bele, azt mi nem tudjuk, de a vétkes szolgáltató sem, ezért a visszatartó erő és a pezsgődurrogtatás elmaradása nem vonható kétségbe.

A nyilvánosság frontján a webáruházak helyzete megint más. Egy külön listán nyilvánosságra kell hozni azokat az eseteket, amikor súlyos jogsértésért marasztalták el a webáruházat (a súlyos minősítést feltételeit egy kormányrendelet szabályozza) és a kifüggesztés időtartama két esztendő. Ez nem kevés. Ebből most 520 darab akad. Hát most ezekben lapozgattunk egyet és azt néztük, hogy amikor bírságot szabott ki a hatóság, mit követhetett el a vétkes webáruház. A szemlézésünk napján 74 ilyen akadt.

Az igazság mércéjét eggyel megnyújtottuk

Eredeti szándékunk az volt, hogy a lista első 15 webcimboráját nézzük meg. De hát tekintetünk lejjebb csúszott és kiszúrtuk a faszacuccok elnevezésű webáruházat.

A névválasztásuk egyik oldala bejött, mert bár még nem vásároltunk tőlük, a nevük beugrott, találkoztunk már vele. És hogy hol? Hát régebben ugyanebben a listában. De ez még mindig kevés: a fogyasztóvédelem honlapjának keresőjében ma az is kiugrott, hogy két bírsággal is helyet foglaltak maguknak a listában (a honlapot működtető cégnevek a fogyasztóvédelmi határozatokban eltérőek, de a székhelyük azonos, így nagy különbség nem lehet közöttük már csak ezért sem). És az első 15 webáruházat bírságban alaposan lepipálják a 250 ezer forint melletti 600 ezer forinttal. A nevük viszont nem zavarja a hatóságokat.

És akkor a bírsággal is elmarasztaltak listájának az eleje, plusz a ráadás:

– A kukutyinjatek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozót nyilvántartásba vevő szervről, a nyilvántartási számról, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződéskötés lehetséges nyelvéről, a szavatossági jogokról, hiányos tájékoztatást adott a panaszkezelés módjáról, megtévesztő tájékoztatást adott az elállási jogról. Bírság: 50 ezer forint.

– A nemethgumi.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyének címéről. a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés feltételeiről, a szállítási költségéről, hiányos tájékoztatást adott a panaszkezelés módjáról, megtévesztő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról. Bírság: 30 ezer forint.

– A papistop.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás címéről, elérhetőségéről, cégjegyzékszámáról, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a termékek egységáráról, a panaszkezelési módról, a szavatossági és elállási jogról. Bírság: 200 ezer forint.

– Az orokzold.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a termékek egységáráról, a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, hiányos tájékoztatást adott a szavatossági jogokról és az elállásról. Bírság: 200 ezer forint.

– A centrumzoo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárólat a termékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról. Bírság: 200 ezer forint.

– Az olaplexhungary.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, a szerződés alakiságáról, hiányos tájékoztatást adott a fizetési feltételekről, nem egyértelmű tájékoztatást adott a szállítási költségről, hiányos tájékoztatást adott a panaszkezelés módjáról, a szavatossági jogokról. Bírság: 200 ezer forint.

– A gruppi.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a panaszkezelés módjáról, megtévesztő tájékoztatást nyújtott valamint agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott. A fogyasztónak nem a honlapon előzetesen feltüntetett vállalkozás teljesített. Bírság: 500 ezer forint.

– A holmibolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató egyéb elérhetőségéről (telefonszám vagy elektronikus bejelentőlap), a tárhelyszolgáltató székhelyéről,elérhetőségéről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, nem megfelelően tájékoztatott a szállításról és a szállítási időről, hiányosan és tévesen az elállási jog kapcsán, valamint megtévesztő tájékoztatást nyújtott. Bírság: 200 ezer forint.

– A notebook.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató székhelyéről, e-mail címéről, a panaszkezelési módjáról, a békéltető testületről, a fizetési módokról, a szállítási időről, nem megfelelő, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról és a jótállásról. Bírság: 100 ezer forint.

– A nyomtassingyen.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról. Bírság: 50 ezer forint.

– A ccv.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, székhelyéről, nyilvántartási számáról, adószámáról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, megtévesztő tájékoztatást adott a megrendelt termék beszerezhetőségéről, nem megfelelő tájékoztatást adott a járulékos költségekről, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, az elállási jogról, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. Bírság: 250 ezer forint.

– A likebike.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződés alakiságáról, a szállítási határidőről, a szállítás költségeiről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról. Bírság. 100 ezer forint.

– Az emanuele.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozó pontos nevéről, a nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a panaszkezelés módjáról, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról. Bírság: 25 ezer forint.

– A clean-plus.eu/wipes/hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, székhelyéről, cégjegyzékszámáról, adószámáról, e-mail címéről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a bruttó vételárról, a szállítás költségeiről, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, az elállási jogról. Bírság: 200 ezer forint.

– A clean-plus.eu/gel-50/hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, székhelyéről, cégjegyzékszámáról, adószámáról, e-mail címéről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a bruttó vételárról, a szállítás költségeiről, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, az elállási jogról. Bírság: 200 ezer forint.

– A faszacuccok.hu webáruház (XMX Kft.) nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a valóságnak megfelelő szállítási költségről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról. Bírság: 250 ezer forint.

– A faszacuccok.hu webáruház (Róka 69 Kft.) nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szállítási költségről, a békéltető testületről, hiányos és megtévesztő tájékoztatást adott az elállási jogról, nem megfelelő tájékoztatást adott a jótállásról. Bírság: 600 ezer forint.

(Budapest, 2021. május 28.)