Koronavírus – Londoni elemzők: ezer milliárd dolláros globális növekedési veszteséget okozhatna egy világjárvány

Londoni pénzügyi elemzők számításai szerint ezer milliárd dollárt meghaladó globális növekedési veszteséget, Amerikában és az euróövezetben recessziót is okozhatna az idén az új típusú koronavírus, ha terjedése világjárvánnyá szélesedne.

Az egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, az Oxford Economics csütörtökön bemutatott, több forgatókönyv-változatot tartalmazó tanulmányában kiemeli, hogy az eddig kimutatott fertőzések 99 százaléka, a halálesetek 99,7 százaléka Kínában, a járvány gócpontjában történt.

A ház hangsúlyozza azt is, hogy alapeseti előrejelzése szerint a járvány gazdasági hatásai az idei év első felére koncentrálódnak, és utána a vírus terjedését sikerül megfékezni.

Ennek alapján a cég azzal számol, hogy a kezdeti meredek visszaesések után a világgazdaság teljesítménye ismét élénkülésnek indul, és az éves növekedési számok végül az Oxford Economics jelenlegi alapeseti prognózisai közelében lesznek.

Az egyik kedvezőtlen forgatókönyv-változat azonban azt modellezi, hogy a járvány Ázsiára, a másik azt, hogy az egész világra szétterjed.

A ház által kifejlesztett és alkalmazott világgazdasági számítási módszer – Oxford Global Economic Model – azt mutatja, hogy a Kínából tovább terjedő, de Ázsiára korlátozódó koronavírus-járvány hatására az ázsiai-csendes-óceáni térség éves összevetésű átlagos gazdasági növekedése a 2019 végén mért 4 százalék körüli ütemről az idei év első felének végéig 1,5 százalékra lassul; ez a leglassabb éves növekedés lenne a térségben a 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta.

Az Oxford Economics számítási modellje azt is kimutatja, hogy egy ázsiai kiterjedésű koronavírus-járvány hatására a kínai hazai össztermék (GDP) növekedése gyakorlatilag összeomlana: az idei első negyedévben éves szinten 2,6 százalékra zuhanna, ami 30 éve nem mért mélypont lenne.



A ház szerint ennek a forgatókönyvnek is lennének globális átszűrődő hatásai.A világgazdaság növekedési üteme e modell alapján éves összevetésben 1,5 százalékra lassulna 2020 első felében, és ez az idei év egészében összesen 400 milliárd dollárnak megfelelő globális GDP-növekedési veszteséget jelentene, azzal együtt is, hogy az év második felére ez a forgatókönyv már élénkülést valószínűsít.Az egész világra kiterjedő koronavírus-járvány esetében az Oxford Economics számítási modellje az idei év első felére zéróhoz közelítő világgazdasági növekedést feltételez, és az egész éves globális GDP-növekedési veszteség a járvány nélküli alapeseti prognózishoz képest 1100 milliárd dollárnak felelne meg.A cég forgatókönyve azzal is számol, hogy globális járvány esetén az amerikai és az euróövezeti gazdaság már az idei év első felében technikai recesszióba kerülne.Az Oxford Economics megfogalmazása szerint ez rövid, de rendkívül erőteljes globális növekedési sokkot jelentene, amelyből ugyanakkor a kilábalás is gyors ütemű lenne.Egy másik nagy londoni központú globális pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, a Capital Economics új előrejelzése szerint a globális feltörekvő térség összesített hazai össztermékének értéke valószínűleg már az idei első negyedévben visszaesik az új típusú koronavírus terjedésének gazdasági hatásai miatt.A ház hangsúlyozza hogy a globális pénzügyi válság óta ez lenne az első GDP-visszaesés a felzárkózó országcsoportban.A cég londoni elemzőinek várakozása szerint az első negyedéves feltörekvő piaci visszaesés egész éves kivetítési módszerrel számolva – vagyis úgy kalkulálva, mintha az első negyedévre várt GDP-csökkenés üteme 2020 egészére jellemző lenne – várhatóan 2,5 százalék körüli lesz.A Capital Economics alapeseti előrejelzése ugyanakkor az, hogy az első negyedévben kieső növekedés zömét a globális feltörekvő térség már a második negyedévtől elkezdi ledolgozni. A cég ennek alapján 2020 egészére 3,8 százalékos átlagos – a koronavírus megjelenése előtti előrejelzéseivel jórészt azonos – idei növekedést vár a feltörekvő gazdaságokban.A ház ugyanakkor szintén kidolgozott egy kedvezőtlenebb forgatókönyvet arra az esetre, ha a vírus terjedése folytatódik és a kínai gazdaságban okozott fennakadások a második negyedévre is áthúzódnak.A Capital Economics számításai szerint a globális feltörekvő térség idei egész évi átlagos növekedése ebben az esetben nem haladná meg a 3 százalékot.(MTI)