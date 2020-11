Elfogynak-e decemberben a bankkártya terminálok?

2016-ban, amikor kötelezővé vált az online pénztárgépek bevezetése, komoly gondot okozott, hogy nem állt rendelkezésre a megfelelő mennyiség ezekből: egy hónappal a bevezetés szeptemberi határideje előtt még gyakorlatilag lehetetlen volt beszerezni a gépeket. Ugyanez a helyzet nem fog megismétlődni – de hogy nehéz lesz terminálhoz jutni, az bőven lehetséges.

Négy évvel ezelőtt a problémát elsősorban az okozta, hogy nem egyszerűen online pénztárgép beszerzésére köteleztek több tízezer vállalkozást. Emellett módosították ugyanis a pénztárgépekkel szemben támasztott törvényi elvárásokat.

Végül ez oda vezetett, hogy hetekkel a törvényi határidő előtt nem is állt rendelkezésre olyan pénztárgép az országban, ami megfelelt volna ezeknek, az új funkciók fejlesztés alatt álltak, a hivatal pedig nem adott ki engedélyeket.

Ez tehát most biztosan nem fog megismétlődni: a bankkártya terminált kínáló szolgáltatók jelenlegi eszközein, azok szoftverén nem kell módosítani, a változás a törvényben most mindössze annyit ír elő, hogy akinek kötelező az online pénztárgép használata, ezután terminált is be kell szereznie. Méghozzá legkésőbb január 1-ig, ha nem szeretne bírságot kapni a nyakába.

Bankkártya terminál talán lesz elég – de hozzájutunk-e?

A szolgáltatóknál raktáron lévő terminálok valószínűleg a következő hónapokban elegendőek lesznek arra, hogy kielégítsék a vállalkozások igényeit – bár erre garancia nincsen, hisz az érintettek száma körülbelül 60 ezer.

nagy rá az esély, hogy mint a legtöbb határidő esetén, a többség az utolsó pillanatokat is kivárja majd azzal, hogy beszerezze a terminált, hogy még éppen elkerülhessék a bírságot, de addig se kelljen fizetniük vagy egyáltalán törődniük ezzel. Sokan még most sincsenek tisztában magával a kötelezettséggel sem.

Ha csak az érintettek fele kivár, az is azt jelenti, hogy a körülbelül egytucat olyan hazai szolgáltatónak, akik a törvény által is elfogadott POS terminált képesek biztosítani az ügyfeleiknek, néhány hét alatt harmincezer ajánlatot kell majd kiküldeni, ugyanennyi szerződést megkötni (jellemzően személyesen aláírva), majd ennyi terminált telepíteni – illetve többet, hiszen sok vállalkozásnál előfordulhat, hogy nem csak egy terminált telepítenek.

Mindezt úgy, hogy a határidő január 1., vagyis az említett utolsó pillanatok december közepe táján jönnek majd el, amikor egyre több a szabadságolás, az üzletekben egyre több a vásárló, az utak, utcák bedugulnak a tömeg és az időjárás miatt. Vagyis már csak az, hogy a szerződéskötés és a telepítés megvalósuljon, eleve több időbe telik majd, mint ha egy szép nyári napon történne. Vagy akár még ősszel.

Nagy hiba kivárni decemberig

Aki tehát kivárja az utolsó pillanatot, könnyen megeshet, hogy ki is csúszik a határidőből egyszerűen a körülmények miatt, amit a hatalmas igény előidéz.

Ezzel együtt viszont oka sincsen rá, hogy decemberig várjon, most is található ugyanis olyan ajánlat a piacon, amellyel egészen januárig nem kell pluszköltségekkel számolni a terminál bevezetése miatt.

