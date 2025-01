Visszatérhetnek a bankbetétekhez a PMÁP befektetők

Rengeteg pénz sorsáról dönthetnek idén a Prémium Magyar Állampapír befektetői, akik drámai kamatcsökkenéssel találkoznak hétfőtől a megszelídült inflációnak köszönhetően. Nagy kérdés, hogy mennyi pénz fog visszaáramlani a sokkal versenyképesebbé vált bankbetétekbe. Összegyűjtöttük a jelenlegi banki betéti ajánlatokat.

Éveken át verhetetlen volt a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) a kockázatmentes befektetések piacán, hiszen az inflációval arányos kamatot biztosított a befektetők számára, sorozattól függően kisebb-nagyobb kamatprémiummal is megtoldva.

Ezek kamatfizetési időpontja – sorozattól függően – eloszlik a 2025. július 26-ig 16 különböző időpont között, de a zömük februártól áprilisig fizeti ki a kamatot. A legelső sorozat kamatfizetési időpontja január 20-án van.

Újra kell gondolniuk befektetéseik helyét a PMÁP befektetőknek

A 20 PMÁP sorozatból mindössze háromnak jár le a futamideje idén, mégis arra lehet számítani, hogy a később lejáró sorozatok befektetői közül is sokan döntenek úgy, hogy más helyet keresnek a pénzüknek. Így meg sem várva a futamidő végét, sok állampapír-befektető újra megjelenhet a bankbetétek piacán az idei év első felében, mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A PMÁP – sorozattól függően – 0,25 és 1,50 százalékos kamatprémiumot fizet az előző évi infláción felül, amely az idei kamatfordulókig összesen évi 17,85 és 19,10 százalék közötti kamatot jelent a befektetőknek kockázatmentesen, kamatadómentesen és szochomentesen.

Ez a – bankbetétekét jóval meghaladó – kamatszint azonban az idei kamatfordulótól kezdve már csak 3,95 és 5,2 százalék közötti éves kamatot fizet majd a jelentősen lecsökkent inflációnak (a 2024-es évre 3,7 százalék) köszönhetően, ami már összevethető nagyságrend a lekötött betétek hozamával. Főleg, hogy a bankbetétek irányadó kamatplafonja, vagyis a jegybanki alapkamat ennél magasabb szinten, jelenleg 6,50 százalékon tartózkodik.

Rövid távra a jegybanki alapkamatot is meghaladják a legjobb lekötött betétkamatok

A jelenlegi kamatszintek alapján a bankbetétek rövidebb időtávra magasabb, hosszabb időtávra alacsonyabb kamatot fizetnek.

A Gránit Banknak több versenyképes lekötött betéti ajánlata is van.

• 3 hónapra a Gránit eBank betét évi 6,50 százalékos kamatot nyújt új pénzre, aktivált eBank szolgáltatás megléte és legalább két egymást követő hónapban érkező, egyenként legalább 400 000 forintos egyösszegű jóváírás esetén.

• 6 hónapra a Gránit KamatMax betét évi 5 százalékos kamatot fizet, ha az ügyfél havonta 20 000 forintért vásárol is mellette a bankkártyájával.

• 12 hónapra jelenleg évi 4,75 százalékos (a jegybanki alapkamattól függő) kamatot biztosít a Gránit KamatMax Plusz, ehhez mindössze egy aktivált betéti bankkártya szükséges.

A MagNet Banknál évek óta kimagasló betéti ajánlatai vannak, most is több futamidőre kínál kedvező kamatokat:

• 6 hónapra az új ügyfeleknek nyitható HELLO betét évi 4,20 százalékos kamaton túl bónusz pénzt is fizet, mely 0,5 és 1 százalék közötti mértékben emeli meg a befektetés hozamát a kamaton felül, ráadásul kamatadómentesen és szochomentesen.

• A PRIZMA FORINT Betét 3 hónapra évi 5,06 százalékos, 6 hónapra évi 4,73 százalékos, 12 hónapra évi 4,61 százalékos betétkamatot fizet új pénzre

• 3 hónapra lekötve versenyképes ajánlat még az Aktív Plusz Közösségi Betét, mely új pénzre évi 4,80 százalékos kamatot biztosít aktivált MagNet Mobilbank szolgáltatás és havi 30 000 forintos bankkártyás vásárlás esetén.

Változatlanul él még a K&H Bank legalább 1 hónapos meglévő, bankszámlás ügyfeleknek nyújtott ajánlata, amely új pénzre 90 napra évi 8,00 százalékos betétkamatot fizet. A privát banki ügyfelek 1 százalékkal magasabb kamatot kapnak.

A Magyar Cofidis Bank Cetelem Takarékszámlája is vonzó befektetést kínál, hiszen 6 hónap és 2 év között, több futamidőben is évi 5,25 – 6,25 százalék közötti lekötött betétkamatot kínál.

Az MBH Banknál is változatlanul elérhető a korábban is kínált magas betétkamat. A Prémium ügyfeleknek szóló ajánlatban az új pénzből vagy közvetlenül állampapír lejáratból (visszaváltásból) származó betétösszegek 6 hónapra évi 5,5 százalékos kamattal köthetők le.

Az állampapírok kamatai is vonzóak maradhatnak

Egyelőre még nem látni, hogy az állam milyen kamattal ad majd ajánlatot a jelenlegi PMÁP papírt a futamidő lejárta előtt visszaváltó, majd az aktuálisan értékesített sorozatból esetlegesen újra bevásárló PMÁP befektetőknek. Most ugyanis bőven az előző évi inflációs kamatszint felett, fixen évi 7,90 százalékos kamatot fizet az aktuálisan értékesített papír a 8 éves futamidő első évére a 2032/J sorozatban, 2025. április 22-ig.

Az új ajánlat hatással lehet majd a fix kamatozású állampapírok kamatszintjére is, melyek között jelenleg bőven vannak évi 6 százalék körüli kamatot kínáló konstrukciók. A Fix Magyar Állampapír évi 6,50 százalékos kamatot fial 3 évig, a Magyar Állampapír Plusz pedig évi 5,75 és 6,75 százalék közötti kamattal vásárolható meg, 5 éves futamidővel.

A változó kamatozású Bónusz Magyar Állampapír jelenleg évi 6,90 százalékos, illetve évi 6,91 százalékos kamatnál tart a 3, illetve 5 éves futamidejű papírok esetében.

Az állampapírok kamatait nem terheli semmilyen levonás, míg a bankbetétek kamatait összesen 28 százalékos állami elvonás terheli a 15 százalékos kamatadó és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó (szocho) formájában.