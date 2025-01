Elindult az UniCredit és a Ferrari partneri együttműködése

Az UniCredit és a világhírű luxusmárka, a Ferrari többéves partnerségét először 2024 szeptemberében jelentették be. A működésükben a hagyományt és az innovációt ötvöző neves márkák osztoznak a kiemelkedő teljesítmény és a kiválóság iránti szenvedélyükben, a befogadás iránti elkötelezettségükben és azon törekvésükben, hogy hatékonyan tegyenek a közösségekért.

Az UniCredit milánói székhelyén tartott sajtótájékoztatón Andrea Orcel, az UniCredit Csoport vezérigazgatója és Benedetto Vigna, a Ferrari vezérigazgatója további részleteket hoztak nyilvánosságra a többéves prémium partnerségről. Az együttműködés két nagyvállalatot hoz össze egy izgalmas kooperációban, amelynek középpontjában az innováció, az UniCredit ügyfelei és a Scuderia Ferrari HP rajongói számára nyújtott új szolgáltatások és élmények állnak – a „Bound by Passion.United in Excellence” szlogen jegyében. Ennek méltó megünneplésére az UniCredit a Scuderia Ferrari HP-vel közös rendezvényt is tervez 2025 márciusában Milánóban.

A partnerség akkor veszi kezdetét, amikor a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton csatlakozik a Scuderia Ferrari HP-hoz, hogy Charles Leclerc-kel, a Scuderia Ferrari Driver Academyversenyzőjével, a sportág egyik leglenyűgözőbb tehetségével alkosson csapatot. Az UniCredit támogatásával egyedülálló lehetőségek nyílnak a globális közösséggel való kapcsolatteremtésre: exkluzív események, izgalmas történetek és olyan kezdeményezések, amelyek bemutatják a két ikonikus olasz márka közötti szinergiát. Az UniCredit hozzáadott értéket teremt az ügyfélkörének és az érdekelt feleknek, valamint lehetőséget kínál számukra, hogy egyedi módon tapasztalják meg a Forma–1-élményt.

Mindkét cég elkötelezett a csúcsteljesítmény iránt – a Scuderia Ferrari HP a versenypályán, míg az UniCredit az ügyfelek és a közösségek fejlődését elősegítő pénzügyi megoldások terén –, ezértegyüttműködésük során új banki lehetőségeket dolgoznak ki a Ferrari-rajongók és a páneurópai bank ügyfelei számára.

Az UniCredit és a Ferrari számára emellett egyaránt fontos a fenntarthatóság és a befogadó környezet is. A Ferrari célkitűzései, hogy 2030-ra szén-dioxid-semlegességet érjen el és az oktatásra fókuszálva támogassa a közösségeket. Az UniCredit különböző kezdeményezésekkel támogatja az ESG-célokat és partnereit is ESG-programjaik megvalósításában. Az UniCredit Alapítvány Edu-Fund Platformjával 14 millió eurót különített el az oktatási szegénység elleni küzdelemre. Ezek a közös értékek jól mutatják a partnerség erejét, amely a fenntartható és méltányos jövőért tett gyakorlati intézkedésekben nyilvánul majd meg.

Andrea Orcel, az UniCredit Csoport vezérigazgatója kiemelte: „Az UniCredit büszke arra, hogy elindíthatja ezt a mérföldkőnek számító partnerséget egy olyan márkával, amely tiszteletben tartja a múltját és különleges hagyományait, miközben globálisan gondolkodik és előre tekint. A Ferrarival való többéves együttműködésünk az üzleti partnerség új szintjét jelenti, és hidat épít a pénzügyek és az autóversenyzés világa között a közös elvek mentén – a helyes úton a legjobbat nyújtani az emberek számára. A partnerség során olyan pénzügyi megoldásokat fogunk kínálni, amelyekkel a növekedés lehetőségét biztosítjuk közösségeinknek.”

Benedetto Vigna, a Ferrari vezérigazgatója elmondta: „Örömmel vágunk bele ebbe az izgalmas együttműködésbe az UniCredittel, akik ugyanabban az innovációra és kiválóságra építő szellemben működnek, mint mi. Közösen fogjuk ünnepelni örökségünket, és folyamatosan újrarajzoljuk a határokat a versenyzés és a pénzügyek világában. Ez a partnerség további elkötelezettséget jelent ügyfeleink, rajongóink és közösségeink iránt, és biztosítja, hogy minden kezdeményezésünk középpontjában ők álljanak. Szenvedély és teljesítmény: ez határozza meg közös jövőnket.”

Az UniCredit

Az UniCredit páneurópai kereskedelmi bank, amely egyedülálló szolgáltatási kínálattal rendelkezik Olaszországban, Németországban, Közép- és Kelet-Európában. Célunk, hogy a közösségeknek megadjuk a lehetőséget a növekedésre, miközben a legjobbat nyújtjuk minden érdekelt fél számára, és segítünk kibontakoztatni ügyfeleink és munkatársaink képességeit és lehetőségeit Európa-szerte.