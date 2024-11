Jelentősen mérsékli az ALDI a legkeresettebb termékei árát, újból 2021-es árszint

Az ALDI Magyarország ismét tartósan csökkenti számos termék árát. A vállalat intézkedése a legkeresettebb, legnépszerűbb zöldségek és gyümölcsök továbbá friss húsok közül 57 árucikket érint. Számos zöldség – gyümölcs termék 2021-es áron vagy még olcsóbban kerül a polcokra. Az áruházlánc decembertől ismét minden csütörtökön kedvezményesen, akár 30%-kal alacsonyabb áron kínálja a haltermékeket.

Az ALDI Magyarország tovább folytatja tartós árcsökkentési intézkedését, amelynek keretében most az állandó kínálatában szereplő 57 legkeresettebb, legnagyobb forgalmú zöldség, gyümölcs és friss hús árát mérsékli jelentősen. A vállalat november folyamán először a zöldségek és gyümölcsök, majd a friss – továbbra is kizárólag magyar forrásból származó – húsok árát viszi lejjebb. A tartósan csökkentett árak nemcsak karácsonyig, hanem az ünnepek után is érvényben maradnak.

Az intézkedés a zöldségek-gyümölcsök esetében az ALDI kínálatának negyedét, 37 terméket érint. Az új árakra jellemző, hogy az árcsökkentéssel érintett termékek közül 10-et alacsonyabb áron kínál az ALDI, mint 2021-ben, további 12 zöldség-gyümölcs terméket pedig a 2021-ben érvényes árakon lehet majd megvásárolni. A frisshús-kínálat közel egyharmada, 20 termék lesz kedvezőbb árszinten elérhető. A csökkentett árú húsok felét a 2022-es árszint közelében kínálja a vállalat.

„A mostani tartós árcsökkentésünkkel is a magyar fogyasztóknak szeretnénk minél nagyobb segítséget nyújtani a hétköznapok és az ünnepi bevásárlás során, ezért ennek az 57 terméknek az ára a karácsonyi szezon után is alacsonyan marad” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

Az árcsökkentéssel érintett egyes termékek és a kedvezményes árak:

Termék Régi ár Új ár Kedvezmény

HÚSMESTER Sertéstarja darabolt kg vákuumcsomagolt 2799 2299 -17,86%

BBQ Grillburger 200g 1059 899 -15,11%

HÚSMESTER Sertés húsos csont kg vákuumcsomagolt 789 689 -12,67%

HÚSMESTER Hártyázott sertéskaraj szeletelt kg 1699 1499 -11,77%

HÚSMESTER Csirkecombfilé kg vákuumcsomagolt 1799 1599 -11,12%

HÚSMESTER Darált sertéshús zsírtartalom m. 20% 500g 1189 1059 -10,93%

HÚSMESTER Pulyka darálthús 500g 999 899 -10,01%

HÚSMESTER Marha gulyáshús 400g 1999 1799 -10,01%

HÚSMESTER Csirkemellfilé szeletelt 500g 1299 1189 -8,47%

HÚSMESTER Pulykamellfilé kg vákuumcsomagolt 2699 2499 -7,41%

HÚSMESTER Sertéskaraj darabolt kg vákuumcsomagolt 2449 2299 -6,12%

HÚSMESTER Darált sertéshús zsírtartalom max. 30% 500g 989 939 -5,06%

Vöröshagyma 1kg 489 289 -40,9%

Vöröshagyma lédig 499 299 -40,1%

Paprika kápia lédig 1999 1199 -40,0%

Sárgarépa 1kg 589 389 – 34,0%

Sárgarépa lédig 599 399 -33,4%

BIO NATURA Bio sárgarépa 1kg 1199 799 -33,4%

Cukkini lédig 1499 999 -33,4%

Petrezselyemgyökér lédig 1499 999 -33,4%

Leveszöldség 750g 999 699 -30,0%

Burgonya étkezési 5kg 1899 1399 -26,3%

Mandarin lédig 799 599 -25,0%