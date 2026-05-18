A leggyakoribb hibák az irodában – És hogyan lehet elkerülni őket

Sok millió ember dolgozik irodában. Sok millió lehetőség arra, hogy időnként bakot lőjünk. Egy szakértő elmagyarázza, mely hibákat követik el leggyakrabban az alkalmazottak és a vezetők a mindennapi munkában – és hogyan lehet ezeket elkerülni.

Dániel több mint húsz éve dolgozik a médiában, jelenleg kommunikációs szakértőként a GGPoker oldalnál. Hosszú évek tapasztalata van olyan vállalatoknál, ahol az alkalmazottak és a vezetők együtt dolgoznak. Közel tíz éve coachként is tevékenykedik, és vállalatokat támogat abban, hogyan javítsák a munkahelyi légkört.

„Amikor arról van szó, hogy egy cégen belül jobban kijöjjenek egymással az emberek, a megoldások sokszor túl vannak bonyolítva” – mondja.

„Azt gondolom, nem kell mindig a konyhában panaszkodni a kollégákra, mielőtt valaki belépne a szobába” – magyarázza. Sokkal inkább arról van szó, hogy a vezetők és az alkalmazottak nyíltan elmondják saját nézőpontjukat, és közösen egyezzenek meg a munkáról.

Egy coaching során például pontosan ez történt. Egy vállalati vezető arra panaszkodott, hogy az egyik munkatárs rövid idő után újra és újra visszatér hozzá. A vezető szerette volna kideríteni, mi ennek az oka. A szakértő elmondása szerint a cégnél olyan kultúra alakult ki, amely vonzotta a fiatal embereket, és hosszú távon megtartotta őket. Egy többéves coaching-folyamat után végül sikerült megoldani a problémát. És nemcsak a légkör javult a cégnél: az üzleti eredmények is jelentősen emelkedtek, és az alkalmazottak sem mondtak fel olyan gyorsan.

De mit csinált korábban rosszul a főnök?

Az emberek azt hiszik, hogy a jó munka magáért beszél

Ez az egyik legsúlyosabb hiba: az emberek hagyják, hogy a munkájuk „magáért beszéljen”, és nem szívesen mesélnek róla – akár egy fontos eredményről, akár túlóráról vagy éjszakai műszakról van szó.

„Az emberek azt gondolják, ha keményen dolgoznak, a főnök majd észreveszi a fáradságot. A valóságban azonban a pluszmunka gyakran nem kap megfelelő elismerést. A dicséret elmarad. Ez egy rossz folyamat, mert így az ember elveszíti a motivációját arra, hogy egyáltalán jó munkát végezzen”.

Ezért azt javasolja, hogy az alkalmazottak megfelelő módon beszéljenek a munkájukról a vállalatnál. Ha valaki lényegesen többet dolgozott a szükségesnél, azt kommunikálni kell.

Az emberek beszélnek egymással – de nem mondják el, mire van szükségük

A kedves kollégákkal szívesen csevegnek az emberek. De hol van az a tér, ahol valóban arról beszélnek, hogyan halad a munka?

Túl sok hibát követünk el. Nem mondjuk ki, mi zavar minket – még akkor sem, ha a helyzet megengedné. Azt figyelte meg, hogy a munkatársak gyakran kerülőutat választanak konfliktushelyzetekben ahelyett, hogy közvetlenül beszélnének róla.

A szakértő ezért a vezetőknek is azt tanácsolja: beszéljék ki a konfliktusokat. Például így: „Az az érzésem, hogy van itt egy probléma. Szeretnék időt szánni arra, hogy egyszer beszéljünk róla.”

Bizonyos helyzetekben konkrét követeléseket is meg lehet fogalmazni a munkaterheléssel kapcsolatban, például:

„Úgy érzem, túlterhel ez a feladat, és szeretném, ha egy kolléga segítene nekem.”

Az emberek magukra vesznek dolgokat ahelyett, hogy rákérdeznének

„Miért nézett rám így a megbeszélésen – biztos valami nem stimmel…”

Sokan egyedül maradnak az ilyen gondolatokkal a meeting után.

A coach óva int a túlértelmezéstől:

„Teljes drámákat építünk fel a fejünkben abból, amire talán egyáltalán nem is gondoltak.”

Bizonyos emberi viselkedési mintákat az évek során megtanulunk, és sokszor messzemenő következtetéseket vonunk le egyetlen érzésből. A szakértő ezért azt javasolja, hogy ezeket az érzéseket ne engedjük túl mélyen beépülni a mindennapokba.

Ugyanakkor ez nemcsak az alkalmazottaknak szóló tanács. A vezetőknek is tanulniuk kellene a „vezetői iskolában”, hogy a főnökök gyakran azt kívánják: az alkalmazottak szóljanak, ha valami nem megfelelő. Fordított esetben azonban a vezetőknek is kötelességük rákérdezni a munkatársaknál.

Egy másik gyakori hiba

Sok vezető követi el azt a hibát, hogy olyan feladatokat vesz át, amelyek valójában nem is tartoznának hozzájuk. Ez az alkalmazottak részéről gyakran úgy hangzik:

„A kolléganő múltkor is megcsinálta.”

Aztán újra előfordul. Pedig a feladat valójában nem is tartozik az adott munkakörhöz – és végső soron a felelős vezetőnek csak egy nagy időrabló lesz belőle.

ezt világosan ki kell mondani, és rá kell mutatni arra, hogy a pluszmunka megfelelő elismerést igényel.

A jó csapatmunka alapja

Egy sikeres vállalat mögött mindig sikeres csapat áll: kollégák és vezetők együtt. A szakértő a munkája során bevezette a csapatszellem fogalmát.

A csapatszellem lényege, hogy az emberek jó hangulatban dolgozzanak együtt. A csapatszellem olyan, mint az operációs rendszer egy számítógépen: nélküle a folyamatok nem működnek.

A csapatszellem azt jelenti, hogy van egyfajta egyetértés arról, hogyan bánnak egymással a kollégák. Fontos például elfogadni, hogy nem kell minden munkatársat kedvelni ahhoz, hogy jó munkát lehessen együtt végezni.