Tőzsde – Vegyes kezdés New Yorkban

Vegyes indexekkel indult a kereskedés kedden az amerikai értékpapírpiacokon az előző napi gyenge zárás után.

Kedden New Yorkban a DJIA-30 index 0,23 százalékos, az S&P-500 index 0,01 százalékos emelkedéssel, a Nasdaq Composite index pedig 0,07 százalékos csökkenéssel kezdte a keddi kereskedést.

A tőzsdei nyitás előtt a vártnál kedvezőbb adatok jöttek ki a kiskereskedelmi forgalom októberi alakulásáról. A kiskereskedelmi forgalom októberben 1,7 százalékkal nőtt az előző havihoz képest a szeptemberi 0,8 százalékos növekedés után, meghaladva az 1,4 százalékos növekedést jelző piaci várakozásokat.

A tőzsdei befektetők a Fed monetáris szigorítási szándékát igyekeznek felmérni az ilyen és hasonló kedvező makrogazdasági adatok, valamint a makacsul magas infláció függvényében.

A vártnál jobb negyedéves eredményt jelentett a kezdés előtt a Walmart és megemelte éves előrejelzését is. A Home Depot szintén pozitív meglepetést okozott elemzői körökben negyedéves eredményével. A kiskereskedelmi láncok jó eredménye arra utal, hogy a lakosság költekezési hajlandósága a magas inflációs környezetben is tartósnak ígérkezik.



A tőzsdei árfolyamok az elmúlt napokban meglehetősen vegyesen alakultak az amerikai értékpapírpiacokon az inflációs aggodalmak miatt. A hétfői zárás enyhén negatív volt.Az olajár vegyesen alakult kedden. Az amerikai piacok nyitásakor a WTI ára 80,73 dolláron állt a nemzetközi kereskedelemben 0,19 százalékos napi csökkenéssel, míg a Brent ára 0,18 százalékkal 82,20 dollárra emelkedett.Az arany spot ára 0,16 százalékkal csökkent unciánként 1860,78 dollárra, az eurót 0,30 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1332 dolláron.(MTI)