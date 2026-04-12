Választás 2026 – Részvételi arány – 11 óra – vármegyénként

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a szavazásra jogosultak 37,98 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.
A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:
Baranya vármegye 37,33 százalék 105 571 szavazó
Bács-Kiskun vármegye 39,17 százalék 153 439 szavazó
Békés vármegye 40,69 százalék 104 441 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 33,69 százalék 161 562 szavazó
Csongrád-Csanád vármegye 39,5 százalék 122 843 szavazó
Fejér vármegye 39,95 százalék 133 298 szavazó
Győr-Moson-Sopron vármegye 39,48 százalék 142 205 szavazó
Hajdú-Bihar vármegye 37,49 százalék 152 729 szavazó
Heves vármegye 38,9 százalék 88 141 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 39,22 százalék 109 989 szavazó
Komárom-Esztergom vármegye 38,81 százalék 91 980 szavazó
Nógrád vármegye 35,54 százalék 51 560 szavazó
Pest vármegye 40,1 százalék 421 266 szavazó
Somogy vármegye 37,73 százalék 88 460 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 33,1 százalék 137 750 szavazó
Tolna vármegye 39,5 százalék 65 631 szavazó
Vas vármegye 36,97 százalék 72 750 szavazó
Veszprém vármegye 39,45 százalék 106 530 szavazó
Zala vármegye 37,41 százalék 78 517 szavazó
Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 13 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.