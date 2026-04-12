Választás 2026 – Részvételi arány – 11 óra – főváros – 36,98 százalék

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a szavazásra jogosultak 36,98 százaléka adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 271 ezer választópolgárból 3,45 százalék, 43 889 választó adta le szavazatát. Reggel 9 órára már a jogosultak 15,96 százaléka (202 934 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 36,98 százaléka (470 230 választó) járult az urnákhoz.

A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:

Budapest, 01. számú OEVK (V. kerületi székhelyű) 32,36 százalék 24 494 szavazó

Budapest, 02. számú OEVK (VIII. kerületi székhelyű) 30,43 százalék 25 021 szavazó

Budapest, 03. számú OEVK (XII. kerületi székhelyű) 35,29 százalék 30 527 szavazó

Budapest, 04. számú OEVK (II. kerületi székhelyű) 34,62 százalék 27 394 szavazó

Budapest, 05. számú OEVK (VI. kerületi székhelyű) 35,41 százalék 26 398 szavazó

Budapest, 06. számú OEVK (XIV. kerületi székhelyű) 36,37 százalék 29 465 szavazó

Budapest, 07. számú OEVK (X. kerületi székhelyű) 37,65 százalék 28 618 szavazó

Budapest, 08. számú OEVK (XIX. kerületi székhelyű) 37,19 százalék 30 203 szavazó

Budapest, 09. számú OEVK (XXI. kerületi székhelyű) 39,64 százalék 30 518 szavazó

Budapest, 10. számú OEVK (XXII. kerületi székhelyű) 39,34 százalék 29 647 szavazó

Budapest, 11. számú OEVK (III. kerületi székhelyű) 38,24 százalék 31 055 szavazó

Budapest, 12. számú OEVK (XIII. kerületi székhelyű) 38,31 százalék 33 946 szavazó

Budapest, 13. számú OEVK (XV. kerületi székhelyű) 38,17 százalék 29 238 szavazó

Budapest, 14. számú OEVK (XVI. kerületi székhelyű) 38,75 százalék 29 672 szavazó

Budapest, 15. számú OEVK (XVII. kerületi székhelyű) 41,22 százalék 32 424 szavazó

Budapest, 16. számú OEVK (XXIII. kerületi székhelyű) 38,96 százalék 31 610 szavazó

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 13 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.