Növekvő kereslet a szárazjég iránt: ipari alkalmazások az élelmiszeripartól az autógyártásig

A szárazjég globális piaca gyors növekedést mutat: értéke 2025-re elérte az 1,66 milliárd dollárt, és az előrejelzések szerint 2032-ig évente átlagosan 7,6 százalékkal bővülhet. A kereslet növekedését az ipari alkalmazások széles köre hajtja – a hűtött logisztikától és az élelmiszeripartól kezdve a gyógyszeriparon át egészen az ipari tisztításig. A szárazjég különleges fizikai tulajdonságai hatékony és tiszta hűtési, valamint technológiai megoldást kínálnak számos iparág számára. A cikk bemutatja a legfontosabb felhasználási területeket, valamint azt is, hogy a Messer – a világ legnagyobb magánkézben lévő ipari, orvosi és különleges gáz szakértője – milyen szárazjég-megoldásokat kínál a különböző felhasználási területeken.



Mi teszi ennyire sokoldalúvá a szárazjeget?

A szárazjeget, vagyis a szilárd halmazállapotú szén-dioxidot ma már számos területen használják, a borászattól és az élelmiszeripartól kezdve a rendezvénytechnikán át egészen az ipari gyártásig. Joggal merül fel a kérdés: mitől ilyen sokoldalú ez az anyag? A válasz az egyedi tulajdonságaiban rejlik. A vízjégnél jóval alacsonyabb hőmérsékletet biztosít, ezért gyorsan és hatékonyan képes lehűteni akár nagyobb mennyiségű árut is. Ráadásul -78,5 °C-on szublimál, vagyis közvetlenül gázzá alakul, így használat után nem marad vissza víz vagy olvadék. Ennek köszönhetően a hűtés száraz marad, nem keletkezik pangó víz, ami problémát okozhatna a tárolás vagy a szállítás során. További előny, hogy csíra- és baktériummentes, így élelmiszerek és egészségügyi termékek mellett is biztonságosan használható. Nézzük meg, mely iparágakban és milyen formában hasznosítják a gyakorlatban!

Hűtveszállítástól az ipari tisztításig: ezeken a területeken alkalmazzák a leggyakrabban a szárazjeget

A sokoldalú szárazjég felhasználása több iparágban is jelentős, különösen a logisztika, az élelmiszeripar és a gyógyszeripar területén. Meglepő módon viszonylag kevés részletes adat érhető el az iparágak szerinti megoszlásról, de egy friss, a Fortune Business Insights által publikált jelentés ad némi támpontot:

Eszerint a felhasználás legnagyobb része, 35,96 százaléka a szállítás és tárolás területéhez kapcsolódik. Ilyenkor romlandó élelmiszereket, tengeri árukat vagy akár laboratóriumi mintákat hűtenek vele, amikor fontos a stabil, alacsony hőmérséklet és a száraz környezet.

Az élelmiszeripar 31,41 százalékkal követi ezt, ahol a gyorsfagyasztástól, a darált hús hőmérsékletének szabályozásán át, a késztermékek csomagolás előtti hűtéséig, sokféle feladatot lát el.

Az egyéb felhasználás aránya 12,88 százalék, ide tartozik például a szárazjeges tisztítás, amelyet gyártósorok, öntőformák vagy érzékeny gépalkatrészek karbantartásánál alkalmaznak felületszórással.

Az egészségügyi és gyógyszeripari terület 12,56 százalékot képvisel, elsősorban vakcinák, biológiai minták és hőérzékeny készítmények szállításánál.

A szórakoztatóipar 7,19 százalékkal részesedik, ahol látványos színpadi és filmes effektekhez használják.

A következőkben azt nézzük meg, hogy a Messer, a világ legnagyobb magánkézben lévő ipari, orvosi és különleges gáz szakértője, milyen szárazjég-megoldásokat kínál ezekre a területekre.

Fotó: A METRO hazai, nagy kiszállító áruházait érintő fejlesztés eredményeként sikerrel alkalmazzák a Messer innovatív szárazjeges hűtve szállítási rendszerét.

Szárazjég-megoldások különböző felhasználási területekre

Az, hogy milyen szárazjég-megoldást választunk, korántsem mindegy. Egészen más igényei vannak egy családi borászatnak, mint egy nemzetközi gyógyszergyártó vállalatnak. A Messer kínálatában ezért többféle kiszerelésben és formában érhető el a szárazjég, így minden partner a saját működéséhez illeszkedő megoldást választhat. A szárazjég 3 mm vagy 16 mm átmérőjű pellet formában, illetve 12 × 21 × 6 cm-es tömbként is elérhető, a nagyobb, 50, 200 vagy akár 500 kg-os mennyiségeket pedig hőszigetelt tároló ládákban szállítják. A megfelelő megoldás kiválasztásában a Messer alkalmazástechnikai szakértői segítenek, akik az adott felhasználási terület igényeihez igazodva adnak tanácsot.

Fotó: A szárazjégszórást nagy tisztaságot és száraz környezetet igénylő ipari berendezések és alkatrészek felülettisztításához használják.

Messer: megbízható partner az ipari szárazjég-megoldásokban

A Messer megbízható ellátást biztosít partnerei számára, legyen szó kisebb mennyiségről vagy folyamatos, nagy volumenű szárazjégigényről. Széles termékkínálattal és országos lefedettségű, gyors kiszállítással áll rendelkezésre, így a szükséges mennyiség tervezhetően és pontosan érkezik. A vállalat szakemberei igény esetén személyes támogatást is nyújtanak és segítenek kiválasztani az adott feladathoz leginkább megfelelő hűtéstechnikai vagy szárazjégszórásos felülettisztítási megoldást.