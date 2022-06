Több mint százezer villám csapott le egy hét alatt Új-Zélandra

Több mint százezer villámcsapást észleltek egyetlen hét alatt Új-Zélandon a június eleji viharok során, amelyek kiadós havazást is hoztak.

A legsúlyosabb károkat a fővárostól, Wellingtontól 50 kilométerre északra, Waikanae városban okozta az ítéletidő: itt két tornádó is végigsöpört, amely tetőket rongált meg, fákat csavart ki és hatalmas áradásokat idézett elő.

A Déli-sziget sípályáinak üzemeltetői viszont örülhetnek a hidegfront hozta kiadós havazásnak, mert júniusban hosszú ideje nem volt ilyen kedvező a hóhelyzet a sípályákon. A koronavírus-világjárvány kirobbanása óta most nyitják meg az első síszezont Új-Zélandon.

A síelők öröme mellett azonban a havazás miatt több utat is le kellett zárni a hegyekben, és a sípályák környékén több helyen lavinaveszély alakult ki.

A Déli-óceán és a Tasman-tenger felől érkező hidegfrontok napok óta változékony időt hoznak Új-Zélandra. A meteorológiai szolgálat június 6. és 13. között 111 621 villámcsapást jegyzett fel szerte Új-Zéland szigetein és a környező vizeken.



Wellington lakói napok óta viharos széllel és jégesővel küzdenek. Aucklandben is heves esőzés jellemző, a város kikötőjének hídját pedig időről időre le kellett zárni az erős szél miatt, amely időnként az óránkénti 100 kilométeres sebességet is elérte.(MTI)