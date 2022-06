Egy nagyvállalatok körében végzett K&H kutatás szerint évekbe telhet, amíg helyreáll a gazdaság a katonai konfliktus után

Bár a magyarországi vállalatok többsége szerint már idén véget érhet az orosz-ukrán konfliktus, a világgazdaság csak több mint két év múlva érheti el a február előtti teljesítményt a vállalatok szerint, derül ki a K&H felméréséből. A hazai cégek gazdasági kapcsolatai Oroszországgal és Ukrajnával hasonló időtávon állhatnak helyre.

A vállalatok 54 százaléka várja az orosz-ukrán konfliktus lezárását még ebben az évben, vagyis ebben viszonylag optimisták a várakozások. A világgazdasági teljesítmény és a hazai cégek két országgal való gazdasági kapcsolata helyreállásának idejét ugyanis a vállalatok negyede nem tudja megítélni, azt pedig, hogy mikor várható a konfliktus vége, még többen, a cégek 38 százaléka nem tudja megbecsülni.

„Bizakodásra ad okot, hogy a vállalatok több mint fele számít még idén az orosz-ukrán konfliktus lezárására. Kutatásunkból, amely 360 magyarországi, 300 millió forint feletti árbevétellel rendelkező cég megkérdezésével készült 2022. március- áprilisában, az is kiderül, hogy hatalmas a bizonytalanság” – tájékoztatott Rajna Gábor, a K&H Üzleti ügyfelek divízió vezetője.

Legalább két év kellhet a helyreálláshoz

A hazai vállalatok 61 százaléka szerint legalább két évbe fog telni, mire a világgazdaság eléri az orosz-ukrán konfliktus előtti teljesítményt, ebből 17 százalék gondolja úgy, hogy még 5 éven belül sem áll minden helyre. Arra pedig, hogy idén vagy jövőre megugorjuk a korábbi szintet, csak 12 százalék számít. A hazai cégek Oroszországgal és Ukrajnával kiépített gazdasági kapcsolatainak jövője hasonló időtávon állhat helyre. A vállalatok 43 százaléka gondolja azt, hogy ehhez legalább két évre lesz szükség. Emellett míg 15 százalék azzal kalkulál, hogy idén vagy jövőre már visszatérnek a konfliktus előtti állapotok, a cégek hasonló aránya, 14 százalék gondolja azt, hogy ez sosem fog bekövetkezni.



A K&H Bank ebben az intenzíven változó gazdasági környezetben is stabilan az ügyfelei mellett áll, és továbbra is aktív szerepet vállal a magyar gazdaság, így a nagyvállalatok finanszírozásában is. A vállalati hitelek állománya éves szinten 11 százalékkal emelkedett. A Széchenyi GO kártya programban a szerződött állomány elérte a 22 milliárd forintot 2022 első negyedévének végére. Az Exim Kárenyhítő hitelprogramján belül 90 milliárd forintnyi hitelszerződés kötésre került sor 2022 első negyedévének végéig. Az árfolyamváltozásoknak kitett ügyfeleit azzal támogatta a bank, hogy az egy évvel ezelőttinél 2-3-szor magasabb volumenben biztosított számukra a kereskedelmi forgalom fedezésére szolgáló ügyleteket.

