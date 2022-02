Rekordon a brit infláció

Rekordütemre gyorsult januárban az éves összevetésben számolt brit infláció.

A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdai beszámolója szerint a lakhatási költségek nélkül számolt tizenkét havi fogyasztói árindex (CPI) a múlt hónapban 5,5 százalékkal emelkedett a decemberi 5,4 százalék, a novemberi 5,1 százalék, az októberi 4,2 százalék és a szeptemberi 3,1 százalék után.

Az előrejelzési konszenzus 5,4 százalékos éves inflációt valószínűsített januárra.

Az ONS kiemeli: a januári tizenkét havi inflációs ütem a legmagasabb volt azóta, hogy az éves infláció havi rendszerességű mérése a jelenlegi módszertannal 1997 januárjában megkezdődött.

A statisztikai hivatal szerint a modellezéssel még korábbra visszaszámolt adatok alapján legutóbb 1992 májusában, vagyis csaknem harminc évvel ezelőtt volt a januárinál gyorsabb az éves brit infláció: abban a hónapban 7,1 százalékkal emelkedett tizenkét havi összevetésben a fogyasztói árindex.

A brit kormány által a Bank of England számára előírt éves inflációs cél 2 százalék.



Ha ettől az ütemtől egy adott tizenkét havi időszakban az infláció egy százalékpontnál nagyobb mértékben bármelyik irányban eltér, a brit jegybank kormányzója nyílt levélben köteles az okokról magyarázatot adni a pénzügyminiszternek.Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója tavaly augusztus óta minden hónapban kénytelen volt megírni ezt a levelet Rishi Sunak pénzügyminiszternek, a brit fogyasztói árindex éves emelkedési üteme ugyanis azóta folyamatosan több mint 1 százalékponttal meghaladja az inflációs célt.Az ONS szerdai adatai szerint a januári inflációs rekordon belül a rendkívül magas üzemanyagár volt az egyik fő tényező: a motorbenzin januári kiskereskedelmi átlagára literenként 1,451 font (616 forint) volt az egy évvel korábbi 1,166 font után.A statisztikai hivatal kiemeli, hogy ez önmagában 0,50 százalékponttal járult hozzá a tizenkét havi januári inflációs ütemhez.A brit üzemanyagárak azóta tovább emelkedtek. A legnagyobb brit autóklub, az AA heti kimutatása szerint egy liter ólommentes motorbenzin az elmúlt hétvégén átlagosan 1,4802 fontba (629 forint) került.A dízelüzemanyag ára is rekordon jár: az AA adatai szerint egy liter gázolajat átlagosan 1,5157 fontért (644 forint) kínáltak a brit töltőállomások a hétvégén.Londoni pénzügyi elemzők szerint ebben az inflációs környezetben a kamatemelési ciklus folytatása várható a brit jegybank részéről.Samuel Tombs, a Pantheon Macroeconomics londoni üzleti elemzőműhely brit gazdasági ügyekkel foglalkozó főközgazdásza a januári inflációs adatok szerdai ismertetése utáni helyzetértékelésében közölte: a ház várakozása az, hogy a Bank of England márciusban 0,75 százalékra, májusban 1,00 százalékra emeli alapkamatát a jelenlegi 0,50 százalékról.Tombs szerint ugyanakkor a Bank of England ezután várhatóan megáll, tekintettel arra, hogy a középtávú inflációs kilátások onnantól már alacsonyabb emelkedési ütemeket ígérnek.A Bank of England decemberben és februárban is emelte alapkamatát, amely 0,10 százalékos kiinduló mélységi rekordról emelkedett a jelenleg érvényes 0,50 százalékra.A brit jegybank 2004 júniusa óta először hajtott végre kamatemelést két egymást követő monetáris ülésen, és a februári emelés mindössze a negyedik volt a 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta eltelt csaknem másfél évtizedben.(MTI)