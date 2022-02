4 tudnivaló a szabad felhasználású kölcsönökről

A szabad felhasználású kölcsönök néhány tízezer forinttól akár tízmillió forintig nyújthatnak pénzügyi segítséget. De mire lehet őket felhasználni? Mennyi lehet a maximum hitelösszeg és a havi törlesztő? Mik az igénylés feltételei? Az alábbiakban négy tippet szedtünk össze.

Mire használható fel a szabad felhasználású kölcsön?

A szabad felhasználású kölcsön bármire szabadon elkölthető, még igazolni sem kell a felhasználását. A szabad felhasználású kölcsönt jellemzően akkor veszik igénybe, ha létfontosságú munkaeszköz, például laptop, fényképező hibásodik meg, vagy az autóban tönkremegy egy drágább alkatrész, elromlik egy háztartási eszköz, például mosógép, hűtőszekrény, esetleg lakásfelújításra vagy önerőre van szükség. A szabad felhasználású kölcsön korábbi, kedvezőtlenebb kamatozású hitelek kiváltására is alkalmas lehet.

Mennyi lehet maximum a havi törlesztőrészlet a szabad felhasználású kölcsönnél?

A szabad felhasználású kölcsönnél a fedezetet az igénybe vevő jövedelme biztosítja. A törlesztőrészlet és a jövedelem arányát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szabályozza, erre a célra vezették be a jövedelemarányos törlesztési mutatót (JTM). Ezt úgy kell kiszámolni, hogy a havi törlesztőrészlet összegét el kell elosztani az igazolt havi nettó jövedelem összegével. Adóstárs esetében a nettó jövedelmeket össze kell adni, ha pedig van másik hitel is, akkor annak a törlesztőrészlete is beszámít. A kapott eredményt százzal megszorozva egy százalékos értéket kapunk.

Ha a havi nettó jövedelem 400.000 forint alatt van, akkor forint alapú hiteleknél a havi törlesztőrészlet legfeljebb a havi jövedelem 50 százalékát érheti el, vagyis maximum havi 200.000 forint lehet. Havi 400.000 forint nettó jövedelem felett a törlesztőrészlet aránya már 60 százalék is lehet. Ezek maximum értékek, természetesen a hitelintézetnek jogában áll, hogy ennél alacsonyabban húzza meg a határt, akár egyénenként eltérő mértékben.

Mekkora hitelösszeget lehet igénybe venni egy szabad felhasználású kölcsönnél?

A szabad felhasználású kölcsönök hitelösszege néhány tízezer forintnál kezdődik, de akár néhány milliós is lehet. A hitel összegének az előző pontban ismertetett JTM szab határt, vagyis minden annak a függvénye, hogy mekkora lesz az adott kölcsön törlesztőrészlete, és az igénybevételhez van-e elég igazolt jövedelmünk.

Ha legalább 8-10 millió forintos hitelösszegről van szó, akkor általában a pénzintézet ingatlanfedezetet vár el, ebben az esetben ezt már szabad felhasználású jelzáloghitelnek nevezik. Az MNB-s szabályozás értelmében ilyenkor a hitelfedezeti mutatót (HFM) is figyelembe kell venni a JTM-en kívül, ami azt jelenti, hogy a hitelösszeg az ingatlan értékének maximum a 80 százaléka lehet, vagyis egy 40 millió forintot érő lakóháznál legfeljebb 32 millió forint hitel vehető fel. Ez azt is jelenti, hogy legalább 20 százalék önerővel kell rendelkezni. A pénzintézet ebben az esetben is dönthet úgy, hogy alacsonyabb hitelösszeget állapít meg. Ennél az opciónál van lehetőség adóstárs (például házastárs) bevonására is.

Ha lakásvásárlás a cél, akkor érdemes megvizsgálni a külön az erre a célra létrehozott, kötött felhasználású hiteleket, ugyanis ezeknek kedvezőbb lehet a díja.

Mik az igénylés feltételei egy a szabad felhasználású kölcsönnél?

A szabad felhasználású kölcsön igénylésekor feltétel, hogy az igénylő legalább 18 éves legyen, bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkezzen, a rendszeres jövedelmét és személyazonosságát igazolni tudja, illetve gyakran egy lakossági bankszámlára is szükség lehet, amire a kölcsön összegét kiutalják. A hitelintézet előírhatja, hogy mekkora időtartamú minimum munkaviszonyt vár el az igénylőtől, ezen kívül feltétel lehet, hogy a jövedelem a hitelintézetnél nyitott számlára érkezzen, és elvárás lehet az is, hogy az igénylő ne legyen rajta a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív listáján, amire mulasztások, visszaélések és csalások miatt lehet felkerülni.