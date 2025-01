Igényelhető a Raiffeisen Bank munkáshitele

A Raiffeisen Bank sem késlekedett sokáig, január 10-től már igényelhető a bank munkáshitele. Ezzel egyelőre teljes az új támogatott konstrukciót nyújtók listája. A BiztosDöntés.hu megnézte a feltételeket.

Már igényelhető a Raiffeisen Bank munkáshitel e is, ezzel egyelőre teljesnek tűnik azon bankok listája, ahová az új támogatott hitelért fordulhatnak a dolgozó fiatalok. A hitelkonstrukciót nagy érdeklődés övezi, köszönhetően a kedvező feltételeknek, és annak, hogy a felnőtt életük kezdetén járó, lényegében pályakezdő fiatalok hitelhez jutása eddig nem bizonyult egyszerűnek.

A Raiffeisen Banknál 18 éves kortól igényelhető a munkáshitel, csakúgy, mint a Gránit Bankon kívül minden más banknál. Bár a konstrukcióra vonatkozó jogszabály már 17 éves kortól lehetővé teszi az igénylést, a bankok többsége biztonságosabbnak tartotta, ha csak a nagykorúság elérésétől biztosítja a munkáshitelt.

A Raiffeisen az igénylő munkavállalóktól minimum havi 177 420 forint jövedelmet vár, a vállalkozóktól pedig a heti húsz órás munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagjövedelmét, ami jelenleg 210 638 forint. Elvárás a legalább heti 20 óra munkavégzés és a legalább 3 hónap TB jogviszony is. Az alkalmazotti munkaviszony tekintetében a folyamatos és határozatlan idejű munkaszerződés elfogadható.

A munkáshitelt a Raiffeisen bankfiókjaiban is lehet igényelni, a szükséges dokumentumok listájáról azonban előzetesen, telefonon is adnak felvilágosítást, és időpontot is lehet egyeztetni a személyes ügyintézéshez.

A hiánytalan hiteligénylési dokumentáció benyújtása után legfeljebb 10 napot vesz igénybe a hitelbírálat. Ez alatt az idő alatt a bank hiánypótlást kérhet, amelynek benyújtására újabb 10 nap áll rendelkezésre.

Az elérhető hitelösszeg minimum 1 050 000 forint, a maximum 4 millió forint. A futamidő legfeljebb 10 év lehet.

Már 7 bank kínál munkáshitelt

A munkáshitel új lehetőség nyit meg a dolgozó fiatalok számára az életkezdéshez és ehhez immár 7 bank ajánlata közül választhatnak:

• CIB Bank,

• Erste Bank,

• Gránit Bank,

• K&H Bank,

• MBH Bank,

• OTP Bank,

• Raiffeisen Bank

Mindegyik bank ajánlata megtalálható a BiztosDöntés.hu munkáshitel kalkulátorában, és bár a jogszabályi feltételek minden bankra egyaránt érvényesek, Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője azt javasolja, mindenképpen használjunk független kalkulátort, hiszen az ajánlatok között vannak különbségek. A bankok saját szabályaik szerint végzik a hitelbírálatot, így a jövedelmi és munkaviszonyra vonatkozó elvárásaik is eltérhetnek.

Egyebek mellett a hiteligénylés fontos feltétele, hogy az igénylő ne szerepeljen a KHR negatív adóslistáján, azaz nem lehet olyan lejárt és meg nem fizetett hiteltartozása, amely miatt a KHR a negatív adósok között tartja nyilván.

Eltérő feltételekkel nyújtják a munkáshitelt

A BiztosDöntés.hu úgy látja, hogy – ahogy a támogatott hiteleknél lenni szokott – hasonlóak a bankok ajánlatai, van azonban néhány érdekesség.



Bár a szakértő számított arra, hogy – akárcsak a Babaváró hitelnél – akár jóváírási kedvezménnyel is előrukkolhatnak a hitelintézetek, ilyet egyelőre csak a Gránit Banknál látunk, amely 50 000 forint jóváírást ad a nála munkáshitelt felvevő ügyfeleinek. Új ügyfélként a számlanyitásért és az ügyfélajánlásért is jár jóváírás, így a jóváírást akár 100 000 forintig tornázhatjuk fel.

A legrövidebb lehetséges futamidőt a K&H Banknál lehet megjelölni, ez 2 év. Náluk és az Erste Banknál az igényelhető hitelösszeg már 500 000 forintnál indul, a legmagasabb minimum pedig az MBH Banknál van, ott 2 millió forinttól elérhető a munkáshitel. Gergely Péter ugyanakkor hangsúlyozza, hogy mivel kamatmentes hitelről van szó, amelyből gyermekvállalás esetén a női igénylők hitelelengedést kérhetnek, érdemes a maximális hitelösszegre és a leghosszabb futamidőre törekedni az igénylésnél.

Érdekesség még, hogy az OTP Bank lényegében a meglévő ügyfeleinek kínálja a munkáshitelt, hiszen ahhoz mind a munkavállalóként, mind a vállalkozóként dolgozóktól 6 hónapos számlamúltra van szükség, ahol az igénylő jövedelme az OTP-hez érkezik. Aki tehát náluk szeretne munkáshitelt igényelni, annak érdemes mielőbb számlát nyitni, mert az igényléssel fél évet várnia kell – mutat rá a BiztosDöntés.hu.

A MagNet Bank és az UniCredit Bank egyelőre nem jelentek meg a munkáshitelt nyújtó bankok között, és arról továbbra sincs hír, hogy be kívánnák vezetni az új konstrukciót.