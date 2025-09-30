Online kaszinók szabályozása Magyarországon 2025-ben – SZTFH engedéllyel rendelkező oldalak listája

Magyarországon a szerencsejáték szervezését szigorú törvények szabályozzák, melyek célja elsősorban a játékosok védelme. A szerencsejáték törvény (1991. évi XXXIV. törvény) határozza meg, milyen feltételekkel lehet szerencsejátékot – így online kaszinójátékokat is – legálisan szervezni. 2014-ben a jogszabályokat módosították annak érdekében, hogy korlátozott keretek között engedélyezzék az online kaszinókat is Magyarországon. Ennek lényege, hogy online kaszinó üzemeltetésére csak olyan cég kaphat engedélyt, amely Magyarország területén már fizikai (hagyományos) kaszinót üzemeltet.

A magyar online szerencsejáték jogi háttere

Az online szerencsejátékok felügyeletét 2021-től a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) látja el. Ezt a független hatóságot azzal a céllal hozták létre, hogy több területen – köztük a szerencsejáték-piacon – hatékonyan ellenőrizze az engedélyköteles tevékenységeket. Korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) alá tartozott a szerencsejáték-felügyelet, ma azonban az SZTFH adja ki az engedélyeket és ellenőrzi az online és offline kaszinók működését. Az SZTFH hivatalos, közhiteles nyilvántartást vezet az engedélyezett szerencsejáték-szervezőkről, és rendszeresen közzéteszi a legális online kaszinók listáját is (ez nyilvánosan elérhető a hatóság honlapján). Emellett a hatóság a jogszabályok alapján blokkoltatja azokat a weboldalakat, amelyek engedély nélkül kínálnak online szerencsejátékot Magyarországon – ilyen módon próbálják védeni a játékosokat az esetleges illegális (jogellenes) szolgáltatásoktól és biztosítani a piac átláthatóságát.

Fontos kiemelni, hogy Magyarországon teljes mértékben legális az online kaszinózás, ha az üzemeltető rendelkezik a Szerencsejáték Felügyelet/SZTFH engedélyével. A hatóság által engedélyezett oldalakon a játékosok biztonságban érezhetik magukat, hiszen az SZTFH szigorúan ellenőrzi a működést, a játékok tisztaságát, a kifizetések teljesítését és a játékosvédelmi intézkedéseket. Saját érdekünkben mindig csak magyar engedéllyel rendelkező, legális online kaszinó oldalon játsszunk, hiszen az ilyen szolgáltatók megfelelnek minden vonatkozó jogszabályi követelménynek, és vitás esetekben a hazai hatóságokhoz fordulhatunk segítségért. Ezzel szemben a Magyarországon engedéllyel nem rendelkező (külföldről működtetett) oldalaknál nincs hazai hatósági felügyelet, így probléma esetén a játékos sokkal kiszolgáltatottabb.

A legális magyar online kaszinók kialakulása (2017–2025)

Az első hazai engedéllyel rendelkező online kaszinó 2017-ben kezdte meg működését. A Vegas.hu 2017 áprilisában nyitotta meg kapuit, mint Magyarország első legális online kaszinója. Ezt az LVC Diamond Kft. üzemelteti, amely a Las Vegas Casino nevű budapesti kaszinólánc tulajdonosa. A Vegas.hu indulása mérföldkő volt, hiszen előtte a magyar játékosok csak külföldi oldalakra tudtak regisztrálni, ha online szerettek volna játszani. A jogszabályi háttér megteremtésével azonban lehetővé vált, hogy a hazai kaszinókoncesszióval rendelkező vállalkozások online is kiszolgálják a magyar közönséget.

2018-ra újabb szereplő jelent meg a piacon: a debreceni Grand Casino is elindította saját online kaszinóját GrandCasino.hu néven. Ezt a Cívis Grand Casino Kft. működteti, mely Debrecen belvárosában egy hagyományos kaszinót is fenntart. A GrandCasino.hu indulásával immár két legális online kaszinó közül választhattak a játékosok. Mindkét úttörő oldal esetében közös nevező, hogy olyan cégek hozták létre őket, amelyek korábban koncessziót nyertek fizikai kaszinók működtetésére. A törvényi előírás értelmében más nem is kaphatott volna online engedélyt – ez az oka annak, hogy az elmúlt években a legális online kaszinók száma rendkívül alacsony maradt.

2023–2024 során azonban fontos változások történtek az iparágban. A szerencsejáték-törvény újabb módosításai és a koncessziós szerződések megújítása nyomán több évtizedes időtartamra szóló engedélyeket kapott néhány meglévő szolgáltató. Ennek eredményeképpen 2025-ben két újabb online kaszinó-platform is engedélyhez jutott, mindkettő az LVC Diamond érdekeltségében. Az egyik az xcasino.hu, amely 2025. szeptember 1-jén kapta meg az SZTFH engedélyét online kaszinójáték szervezésére. A másik a kaszino.hu nevű oldal, amely szintén az LVC Diamondhoz köthető – korábban a kaszino.hu vipcasino.hu néven működött és 2020-ban engedélyezték! Az xcasino.hu engedélyének érvényessége egészen 2056. március 31-ig szól az SZTFH határozata alapján, ami jól mutatja, hogy a koncessziókat hosszú távra osztják ki (az egész LVC Diamond Kft online kaszinói és földi kaszinóinak koncessziója eddig érvényes). Az engedély kiadásáról szóló hírt először a Sportfortuna.com szakportál vette észre a hatóság közhiteles nyilvántartásában, és ezt követően több országos lap is beszámolt róla – egyebek között a Telex és a Forbes magazin is megírta, hogy az xcasino.hu a negyedik legális online kaszinó Magyarországon. Hasonlóan hírt adott az eseményről a Telex, a HVG, a 24.hu, az Mfor.hu és az Economx is, kiemelve, hogy a friss engedélyt az LVC Diamond Kft. nyerte el.

Magyar engedéllyel rendelkező legális online kaszinók listája (2025)

Jelenleg mindössze négy darab online kaszinó rendelkezik magyar (SZTFH) engedéllyel, vagyis négy weboldal minősül legális online kaszinónak Magyarországon. Ezek a következők:

Vegas.hu – 2017 óta működik, üzemeltetője az LVC Diamond Kft. (Las Vegas Casino csoport). Az első magyar online kaszinó, amely a budapesti Las Vegas Casino játéktermek (Sofitel, Tropicana, Corvin, Atlantis, Atrium EuroCenter) online megfelelője. A Vegas.hu a mai napig az egyik legnépszerűbb platform, köszönhetően a széles játékkínálatnak és a megbízható működésnek.

GrandCasino.hu – 2018-ban indult, üzemeltetője a debreceni Cívis Grand Casino Kft. A Grand Casino Debrecen a hagyományos kaszinójátékok mellett így online is elérhetővé tette szolgáltatásait. Ez az oldal elsősorban a kelet-magyarországi régió játékosait célozza meg, de országosan is ismertté vált.

Kaszino.hu – 2020–2021 körül jelent meg a piacon (a pontos indulás fokozatos volt), üzemeltetője szintén az LVC Diamond Kft. . Korábban az oldal Vipcasino.hu néven működött 2025 márciusáig! A Kaszino.hu domainnév önmagáért beszél – a mögötte álló platform a Las Vegas Casino csoport online termékeinek egyike. Bár kevésbé reklámozott, már rendelkezik a szükséges engedéllyel és folyamatosan bővül a játékkínálata.

Xcasino.hu – 2025-ben engedélyezett legújabb szereplő, üzemeltetője az LVC Diamond Kft. (Las Vegas Casino csoport). Az xcasino.hu indulásával négyre nőtt a legális online kaszinók száma. Várhatóan hasonló színvonalú szolgáltatást nyújt majd, mint a Vegas.hu, hiszen ugyanazon cégcsoport tapasztalata áll mögötte. Az engedély 2056-ig érvényes, így hosszú távon terveznek ezzel a márkával.

E négy oldal tehát magyar engedéllyel rendelkező legális online kaszinó – más oldalak esetében a magyar játékosoknak résen kell lenniük, mivel ha egy platform nincs rajta az SZTFH nyilvántartásában, akkor az nem tekinthető legálisnak idehaza. (Az aktuális engedélyezett oldalak hivatalos listája bármikor ellenőrizhető az SZTFH közhiteles nyilvántartásában, ahol az említett négy honlap szerepel.)

Hagyományos kaszinók Magyarországon (és kapcsolatuk az online piachoz)

Amint már említettük, az online kaszinó engedély feltétele egy magyarországi hagyományos kaszinó üzemeltetése. Nem véletlen tehát, hogy a fenti négy online platform mindössze két vállalathoz kapcsolódik: az egyik az LVC Diamond (Las Vegas Casino csoport), a másik a Cívis Grand Casino Kft. Érdemes áttekinteni, milyen fizikai kaszinók működnek Magyarországon, hiszen ezek adják az online piac alapját is:

Budapest – Öt kaszinó működik a fővárosban, mind az Las Vegas Casino lánc tagjai (az LVC Diamond Kft. üzemeltetésében). Ezek név szerint a Las Vegas Casino Sofitel , a Las Vegas Casino Tropicana , a Las Vegas Casino Corvin Sétány , a Las Vegas Casino Atlantis (Atrium EuroCenter), valamint a Las Vegas Casino Atrium (EuroCenter). Ezen kaszinók legtöbbje 2015 óta működik a jelenlegi formájukban.

Debrecen – Grand Casino Debrecen , a cívisváros első kaszinója, 2014 végén nyílt meg. Üzemeltetője a Cívis Grand Casino Kft., amely a debreceni offline kaszinó mellett a GrandCasino.hu online oldalt is működteti. A debreceni kaszinó a keleti régió nagyvárosait szolgálja ki.

Nyíregyháza – Onyx Casino Nyíregyháza , 2015-ben megnyílt modern játékterem, amely a kelet-magyarországi térség egy másik fontos kaszinója. (Érdekesség, hogy az Onyx Casino egyelőre nem indított saját online kaszinót – valószínűleg a piac mérete és a szigorú feltételek miatt.)

Győr, Pécs, Miskolc – E három városban a Casino Win cégcsoport üzemeltet kaszinókat. Casino Win Győr , Casino Win Pécs és Casino Win Miskolc néven működnek ezek a játéktermek. A Casino Win kaszinók 2017–2018 folyamán nyíltak meg, regionális alapon lefedve Nyugat- és Dél-Magyarország, valamint Észak-Magyarország egy részét. (A Casino Win csoportnak jelenleg nincs online kaszinója – jól mutatva, hogy bár jogosultak lennének rá, nem minden koncessziós tulajdonos lépett be az online piacra.)

Sopron – Casino Sopron, az ország legrégebbi kaszinóinak egyike, évtizedek óta működik a nyugati határszélen. Korábban osztrák tulajdonban volt (a Casinos Austria üzemeltette), ma már részben magyar érdekeltséghez került. A Casino Sopron szintén potenciális jelöltje lehetne egy online kaszinó indításának, de egyelőre ilyen szolgáltatást nem kínál.

Jelenleg a jogszabályok maximum 11 darab fizikai kaszinó koncessziót engedélyeznek Magyarországon, és ezek mind ki vannak használva a fenti helyszíneken. Ez azt is jelenti, hogy legfeljebb 11 online kaszinó indulhatna (minden fizikai kaszinó mellé egy), de a gyakorlatban ennél kevesebb működik, mert több koncesszió azonos tulajdonosi körnél összpontosul, akik üzleti megfontolások alapján nem feltétlenül indítanak külön online platformot minden egyes kaszinójukhoz. A magyar kormány hosszú távra kiosztotta ezeket a koncessziókat – például a budapesti kaszinók engedélyei is 2056-ig érvényesek – így új piaci szereplő csak akkor léphet be, ha valamelyik engedély visszavonásra kerül vagy lejár, illetve ha a jogszabályokat módosítják a keretszám bővítésére.

Külföldi online kaszinók – szürke zóna vagy tiltott terület?

Sokan felteszik a kérdést, hogy mi a helyzet a külföldi szerencsejáték-oldalakkal, amelyek magyar nyelven is elérhetők és csábító bónuszokat kínálnak. Ilyenek például a Máltán vagy Curacaón engedélyezett online kaszinók, illetve a Gibraltáron, Man-szigeten, stb. bejegyzett oldalak. Jogilag ezeknek a megítélése Magyarországon nem egyértelmű a laikusok számára, ezért fontos tisztázni:

EU-s engedélyű kaszinók (pl. Málta, Gibraltár) : Az Európai Unió elvei szerint a szolgáltatások szabad mozgása lehetővé tehetné, hogy egy uniós licenccel rendelkező online kaszinó magyar játékosokat fogadjon. Valóban, számos nagy nemzetközi oldal (például a máltai MGA licenccel működők) elérhetők voltak Magyarországról is, és a játékosok ezeken játszhatnak . Ugyanakkor a magyar hatóság álláspontja ettől eltér: a Szerencsejáték Felügyelet engedélyével nem rendelkező online szerencsejátékot tiltott szerencsejátéknak minősíti a magyar jog akkor is, ha az üzemeltető egyébként külföldön legális. Ennek következményeként az SZTFH kezdeményezheti az adott oldal internetes hozzáférésének korlátozását (blokkolását) Magyarországon. Sok ismertebb külföldi kaszinó járt már így – a hatóság feketelistáján számos domain található, melyeket a szolgáltatók kötelesek blokkolni. Ugyan a jogi helyzet egyértelmű: a magyar engedély nélküli online kaszinók hivatalosan nincsenek megengedve.

Curacao-i engedélyű kaszinók : Külön említést érdemelnek a Curacao license alatt futó oldalak. Curacao (Holland Antillák) évek óta vonzó célpont az online kaszinó szolgáltatóknak, mert viszonylag könnyen és olcsón szerezhető ott licenc a működéshez. Ez azt eredményezi, hogy nagyon sok, akár kisebb tőkéjű vagy újonnan alakult online kaszinó választja a curacaói megoldást. Bár formálisan egy curacaói engedély is jelent valamiféle szabályozói felügyeletet, köztudott, hogy a követelmények enyhébbek, mint mondjuk Málta vagy az Egyesült Királyság esetében. Emiatt a Curacao-i kaszinók között vegyes a megbízhatóság : vannak korrekt módon működő oldalak, de sajnos előfordulnak olyanok is, amelyek nem teljesen átláthatóak, vagy problémák adódhatnak a nyeremények kifizetésénél. Magyar játékos szempontjából ezek az oldalak ugyanúgy engedély nélküliek itthon, mint bármely más nem SZTFH-licencelt platform, tehát a jogi kockázat mellett érdemes a megbízhatóságukat is erősen mérlegelni.

Egyéb országok engedélyei (UKGC, Jersey, stb.): Néhány ország világhírű, szigorú szabályozó hatósággal rendelkezik – ilyen például a brit UK Gambling Commission (UKGC) vagy éppen a Gibraltar Gambling Commissioner. Ezek engedélyei magas presztízsűek, és az ezekkel rendelkező kaszinók jellemzően betartják a nemzetközi sztenderdeket. Magyarországon a játékosok jogilag ugyanúgy “szürke zónában” mozognak, ha ezeken játszanak (hiszen nincs hazai engedély), de a gyakorlati kockázat talán kisebb, mint a curacaói oldalak esetében, mivel például egy MGA (Maltai Szerencsejáték Hatóság) licenc esetén a máltai hatósághoz lehet fordulni panasszal. Fontos hangsúlyozni: attól, hogy egy külföldi kaszinó biztonságosnak tűnik, még nem lesz hivatalosan legális Magyarországon – ezt a státuszt csak az SZTFH engedélye adhatja meg.

Összefoglalva, a külföldi online kaszinók igénybevétele a játékos felelősségére történik. A hatályos magyar törvények értelmében a játékosok magatartását (a puszta részvételt) nem büntetik, de ha valami gond merül fel – például egy vitatott nyeremény kifizetése –, akkor nem lehet a hazai fogyasztóvédelmi hatóságokra vagy bíróságokra számítani, hiszen a szolgáltatás hivatalosan nem engedélyezett és a szolgáltató mögött álló vállalat sem Magyarországon van bejegyezve. Ezen túl a következő fejezetben tárgyalt adózási kérdések is kedvezőtlenebbek a külföldi oldalakon nyerők számára.

Adózás és nyeremények: miért előnyös a magyar engedély?

Az online kaszinójátékokkal elért nyeremények adózása attól függ, hogy az adott játék legális keretek között zajlott-e Magyarországon vagy sem. Jó hír a játékosoknak, hogy a magyar engedéllyel rendelkező online kaszinókban szerzett nyeremények adómentesek. A személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezése alapján az engedélyezett távszerencsejátékból (ideértve a sportfogadást és az online kaszinót is) származó nyeremény adómentes jövedelemnek minősül, tehát a nyertesnek nincs további adófizetési kötelezettsége. Magyarán: ha például a Vegas.hu vagy GrandCasino.hu oldalán nyerünk, a kaszinó már eleve minden adót és járulékot befizet az állam felé a koncessziós díjak és egyéb adónemek formájában, nekünk játékosként pedig a nyeremény teljes összegét kifizetik, és azt nem kell bevallani a NAV felé.

Ezzel szemben, ha egy külföldi oldalon nyerünk pénzt, azt a magyar adójogszabályok szerint egyéb jövedelemként be kell vallani, és meg kell fizetni utána a személyi jövedelemadót (SZJA), sőt 2023-tól a szociális hozzájárulási adót (SZOCHO) is. Jelenleg az SZJA mértéke egységesen 15%, a SZOCHO pedig 13%. Így a külföldi (magyar engedéllyel nem rendelkező) kaszinóból származó nyereményt 28%-os adóteher sújtja, melyet negyedévente, az adott negyedévet követő hónap 12. napjáig kell befizetnie a magánszemélynek. Ráadásul a nyeremény összegéből csak a tét (befizetés) összege vonható le költségként; a fennmaradó nettó nyeremény képezi az adó alapját. Ha valaki elmulasztja ezt bevallani és adózni, a NAV komoly bírságot szabhat ki – akár az elmaradt adó 200%-áig terjedőt – és jogi úton is behajthatja az összeget. Tehát pusztán adózási szempontból is sokkal kedvezőbb a legális magyar kaszinókban játszani, hiszen ott nem terheli adó a nyereményt.

Nem tanácsos az adóelkerülés, mert ha mégis fény derül egy jelentős nyereményre (például banki adategyeztetés során), akkor a büntetés súlyos lehet. Összességében elmondható: aki törvénytisztelő módon szeretné intézni a dolgait, annak a legális keretek között működő kaszinók nyújtanak nyugalmat és adómentes nyereményt, míg a külföldi oldalaknál megnyert összegek esetén számolni kell az adóteherrel és az adminisztrációval.

Kifizetési limitek, ügyfélszolgálat és egyéb kockázatok

A nyeremények biztonságos kifizetése minden játékos számára alapvető fontosságú. A magyar engedélyű kaszinók esetében a kifizetések megbízhatósága magas: az SZTFH előírja, hogy az üzemeltető rendelkezzen megfelelő pénzügyi háttérrel a nyeremények kifizetéséhez. Ezen felül a játékosok védelme érdekében a hatóság rendszeres pénzügyi jelentéseket és auditokat követel meg. A legális kaszinóknál jellemzően nincsenek nevetségesen alacsony kifizetési limitek – a Vegas.hu például napi szinten több millió forint kifizetésére is képes, ha a játékos számláján ennyi nyeremény halmozódik fel.

Ezzel szemben sok külföldi online kaszinó oldalán találkozhatunk szigorú kifizetési korlátokkal. Gyakran előfordul, hogy egy Curacao-licencű kaszinó napi vagy havi limitet szab a kifizetésekre. Például nem ritka a napi 500 eurós kifizetési limit sem – ami elsőre talán nem tűnik kevésnek, de gondoljunk bele: ha egy játékos mondjuk 20 ezer eurót nyer egy jackpoton, akkor ilyen limitek mellett akár 40 napig is eltarthat, mire teljes összegben hozzájut a nyereményéhez. Ez bizony komoly bizonytalanságot jelenthet – nem csak a hosszú várakozási idő miatt, hanem azért is, mert fennáll a veszélye, hogy a kaszinó időközben csődbe megy vagy visszatartja a pénzt. Természetesen nem mindegyik külföldi oldal alkalmaz ilyen szűk korlátokat, de a tisztességes feltételek megléte sosem garantált előre. A magyar engedélyes kaszinók ezzel szemben kötelesek minden jogos nyereményt haladéktalanul kifizetni, és nem alkalmazhatnak a hatóság által jóvá nem hagyott limitációkat.

Egy másik szempont az ügyfélszolgálat és panaszkezelés. A hazai kaszinók magyar nyelvű ügyfélszolgálatot tartanak fenn (tipikusan 0-24 elérhetőséggel), ahol bármilyen probléma esetén segítséget kaphatunk. Panasz esetén, ha a kaszinóval nem sikerül rendezni, ott van utolsó mentsvárként az SZTFH, ahová hivatalosan bejelentést lehet tenni – a hatóság ki is vizsgálja a panaszt. Ezzel szemben egy külföldi oldalon lehet, hogy csak angol nyelvű support érhető el, és panasz esetén legfeljebb a külföldi licencadó hatósághoz fordulhatunk (ha van ilyen egyáltalán, pl. Curacao esetében a jogérvényesítés erősen kérdéses). Ez megint csak azt támasztja alá, hogy a játékos biztonsága és kiszolgálása terén is előnyben vannak a legális magyar kaszinók.

Felelősségteljes játék és játékosvédelem

A szabályozott piacon működő kaszinók kötelesek játékosvédelmi intézkedéseket alkalmazni. Ide tartoznak például az önkorlátozó eszközök: a játékos beállíthat napi/havi befizetési limitet, önkizárást kérhet egy bizonyos időre, segítséget kaphat problémás játék esetén. Az SZTFH előírja egy központi játékosvédelmi nyilvántartás működtetését is, ahová azok kerülnek be, akik valamilyen okból (pl. önkéntesen vagy hozzátartozó kérésére) ki szeretnék záratni magukat a szerencsejátékból. A magyar online kaszinók csatlakoznak ehhez a rendszerhez, míg egy engedély nélküli külföldi oldal nyilván nem fogadja el az itteni önkizárást. A felelős játékszervezés része az is, hogy a játékosokat tájékoztatják a kockázatokról, és nem céloznak meg kiskorúakat vagy sérülékeny csoportokat reklámokkal – az SZTFH ezeket is ellenőrzi.

A kevésbé szabályozott területeken (pl. Curacao) ez nem mindig prioritás. Egy magyar játékos számára tehát a biztonságos játékélmény szempontjából is megnyugtatóbb, ha itthon engedélyezett kaszinóban játszik, ahol a jogai és a jóléte védve vannak.

Összegzés

2025-re a magyar online kaszinópiac stabil: négy engedélyezett online kaszinó üzemel az országban. Az SZTFH által kiadott engedélyek garantálják a játékosok számára a biztonságos és tisztességes játékkörnyezetet, a nyeremények kifizetését és az adómentességet. Ugyanakkor a külföldi oldalak használata jelentős kockázatokkal járhat: jogi bizonytalanság, adófizetési kötelezettség, esetleges kifizetési problémák.

A szakértők és a hatóságok egyértelmű javaslata, hogy aki teheti, maradjon a magyar engedéllyel rendelkező legális online kaszinók keretei között. Itt ugyanis a játékos nyereményei adómentesek, a működés transzparens és ellenőrzött, a vitás ügyekben pedig rendelkezésre állnak a megfelelő fórumok. A jelenlegi szabályozási környezetben a legális magyar online kaszinók jelentik azt a kevés, de megbízható opciót, ahol felelősségteljesen és nyugodt szívvel játszhatunk.

(Frissítés: A legális online kaszinók aktuális listáját és elérhetőségeit lásd a lenti források összefoglaló oldalán vagy az SZTFH hivatalos közhiteles engedély-nyilvántartásában. Az engedély nélküli oldalak kerülendők, a nyereményeket pedig mindig érdemes legálisan megszerezni, hogy elkerüljük a későbbi kellemetlenségeket.)

