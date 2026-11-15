Négy befektetési szempont 2027-re a Fidelity-től: a kamatemelésektől az AI áramigényéig

A Fidelity International újabb kamatemelésekre számít, és arra, hogy a befektetők alaposabban vizsgálják majd az AI-beruházások megtérülését, miközben az áramellátás korlátai megnehezítik az új adatközpontok építését. A cég 2027-es előrejelzésében az Egyesült Államok gazdasága mintegy 2 százalékkal, az euróövezeté körülbelül 1,3 százalékkal bővülhet, miközben az infláció az USA-ban 2,5 százalék felett, az euróövezetben 2,7 százalékon alakulhat. Az euróövezeti növekedési adat nem tartalmazza a volatilis ír adatokat.

A Fidelity International budapesti „Innováció és osztalékok” rendezvényén a vállalat szakértői négy olyan témát emeltek ki, amely 2027-ben meghatározó lehet a befektetők számára. A növekedést továbbra is támogatják a vállalati eredmények és az AI-beruházások, de a magasabb kamatok, a geopolitikai feszültségek és az eltérő értékeltségek felértékelik a befektetések gondos kiválasztását.

„Fontosnak tartjuk, hogy a befektetők tisztán lássák a részvénybefektetések hosszú távú lehetőségeit és kockázatait, ezért Magyarországon is kiemelt figyelmet fordítunk a tájékoztatásra. Egy stabil, osztalékfizető vállalatokra építő globális stratégia más kockázatokkal és hozamlehetőségekkel jár, mint egy olyan aktív stratégia, amely a technológiai fejlődésből és az innovációból keresi a növekedési lehetőségeket. Akár óvatos duhaj valaki, akár szívesen vállal nagyobb kockázatot, a részvénypiacon mindenki megtalálhatja megfelelő befektetéseket” – mondta el Al-Hilal István, a Fidelity közép-kelet-európai vezetője a konferencián.

Az infláció újabb kamatemeléseket hozhat

Salman Ahmed, a Fidelity globális makrogazdasági és stratégiai eszközallokációs igazgatója szerint a tartós infláció és a költségvetési nyomás velünk tart a jövő évben is. A szakértő három-négy Fed-kamatemelést vetít előre, feltéve, hogy az AI-beruházások kitartanak; az EKB-nál pedig decemberi emelést tart valószínűnek, amelyet 2027-ben további szigorítás követhet. A Fidelity az amerikai gazdaság 2027-es forgatókönyvei közül 60 százalékos valószínűséget rendel a trend szerinti növekedéshez, 20 százalékot a ciklikus recesszióhoz, 15 százalékot a stagflációhoz és 5 százalékot a reflációhoz. Taktikai eszközallokációjában semleges a részvényekkel, a vállalati és államkötvényekkel, valamint a készpénzzel kapcsolatban is.

Salman Ahmed Magyarországra is kitért. Szerinte a választás óta érezhetően javult a magyar gazdasági helyzet, a hazai piacok erősödése pedig az év egyik figyelemre méltó európai fejleménye volt. A következő időszakban az uniós források esetleges felszabadítását, valamint a költségvetési egyenleg és a védelmi kiadások alakulását tartja fontosnak. Középtávon szerinte azt érdemes figyelniük a befektetőknek, hogy Magyarország milyen ütemben közeledik az euróövezethez.

Az AI esetében a megtérülés és az áramellátás kerül előtérbe

Az AI vállalati alkalmazása a kísérleti szakaszból az üzemszerű használat felé halad. Bár már látszanak a növekedésre és a termelékenységre gyakorolt kedvező hatás korai jelei, Matt Egerton portfóliómenedzser szerint egyes alkalmazásoknál már látszanak az AI előnyei, de egyelőre kérdéses, hogy ezek gazdasági szinten elég jelentősek lesznek-e ahhoz, hogy indokolják a beruházások nagyságrendjét. A piac ezért egyre inkább azt vizsgálhatja, melyek azok a vállalatok, amelyek képesek fenntartható üzleti eredményre váltani az AI-ra fordított összegeket. A Fidelity belső előrejelzése szerint a Kínán kívül évente telepített új AI-adatközponti kapacitás gigawattban mérve átlagosan évi 62 százalékkal nőhet 2025 és 2028 között

Egerton szerint 2028 lehet az amerikai adatközpont-építések csúcséve, miközben a beruházások még évekig folytatódhatnak. Általában először azok a telephelyek épülnek be, ahol könnyebb megszerezni az engedélyeket és biztosítani az áram- és vízellátást. Így minden további gigawattnyi kapacitást nehezebb üzembe állítani. Ahogy szűkösebbé válik az áramellátás, Egerton azoknál az optikai hálózati eszközöket gyártó vállalatoknál lát lehetőséget, amelyek technológiája kisebb energiafelhasználás mellett több adat továbbítását teszi lehetővé.

Az amerikai gazdasági kitettség az USA tőzsdéin kívül is elérhető

A Fred Sykes portfóliómenedzser által bemutatott értékeltségi összehasonlításban az MSCI USA index előretekintő árfolyam/nyereség mutatója 20,6, az Európa, Ausztrálázsia és a Távol-Kelet fejlett piacait lefedő MSCI EAFE indexé 14,1 volt 2026. június 30-án. Az eltérés indokolttá teszi az amerikai tőzsdéken kívüli lehetőségek vizsgálatát, miközben az alacsonyabb értékeltség önmagában nem garantál magasabb hozamot.

A tőzsdei bevezetés helye azonban nem minden esetben azonos a vállalat bevételeinek földrajzi forrásával. A Londonban jegyzett Compass Group például 2025-ös bevételének 67 százalékát Észak-Amerikában érte el. Ez is azt mutatja, hogy a befektetők amerikai gazdasági növekedéshez kapcsolódó kitettséget más piacokon jegyzett vállalatokon keresztül is szerezhetnek.

Az amerikai félidős választásokat követően a Fidelity ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tagállami szabályozás szigorítása lassíthatja az AI-infrastruktúra kiépítését. Texas, Ohio és Georgia – ahol a demokraták megszerezték a kormányzói posztot – együttesen a tervezett amerikai adatközpont-kapacitás közel egyharmadát adják. Az új engedélyek korlátozása, az esetleges építési moratóriumok, valamint a vízellátással, az energiaköltségekkel és a beruházási ösztönzőkkel kapcsolatos intézkedések fékezhetik a fejlesztéseket. A Fidelity ezt az AI-beruházásokra egyre inkább támaszkodó amerikai gazdaság növekedési kilátásainak egyik fontos kockázataként látja.

Az osztalék a teljes hozam meghatározó eleme maradhat

A húszéves időtartamot vizsgáló, helyi devizában számolt indexadatok szerint az újrabefektetett osztalékok a vizsgált piacok többségén a teljes hozam mintegy felét adták. Fred Sykes portfoliómenedzser szerint az erős mérleg, az ellenálló üzleti modell és a tartós pénztermelő képesség alapozhatja meg a fenntartható kifizetéseket.

Az eseményen Al-Hilal István, közép-kelet-európai igazgatója, és Cosmo Schinaia, a Fidelity dél-európai és latin-amerikai régiók vezetője jelentették be, hogy Magyarországon is elérhető novembertől a Global Innovators Fund. A Mark Schmehl által kezelt globális részvényalap olyan vállalatokat keres a fejlett és feltörekvő piacokon, amelyeknél az új technológiák, üzleti modellek vagy a javuló üzleti teljesítmény hosszú távú növekedési lehetőséget teremthetnek, de ezt a piac még nem árazta be teljesen. Az alap 100–200 részvényből álló, aktívan kezelt portfólió kialakítására törekszik, célja a hosszú távú tőkenövekedés.

„A közép- és kelet-európai régió továbbra is fontos a Fidelitynek. Az új alapok fejlesztésekor abból indulunk ki, hogy mire van szükségük az itteni befektetőknek” – tette hozzá Al-Hilal. A magyarországi megjelenés gyakorlatilag egybeesik a nemzetközivel, ezt a stratégiát csak az észak-amerikai piacon érhették el eddig a befektetők.