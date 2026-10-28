Megjelent a rendelet: ezek a Wekerle Plusz hitel végleges szabályai

Kedd este megjelent a Magyar Közlönyben az Otthon Start helyébe lépő Wekerle Plusz lakáshitel részletes szabályairól szóló rendelet, ami október 28-tól már hatályos is. A BiztosDöntés.hu szakértői ez alapján összefoglalták az új kedvezményes kölcsön igénylésének és feltételeinek legfontosabb előírásait. A rendelet pontosan meghatározza azt is, meddig és ki kaphatja meg még a megszűnő Otthon Startot.

A kormány tagjainak keddi tájékoztatóját követően este már meg is jelent a rendelet a Magyar Közlönyben a „Wekerle Plusz lakásszerzési kölcsönről”. A jogszabály október 28-tól már hatályos is. Ezek az Otthon Start helyébe lépő új támogatott hitel igénylésének és felhasználásának rendeletben leírt legfontosabb szabályai.

A Wekerle Plusz hitel maximális összege 50 millió forint, maximális futamideje 25 év. Az új támogatott hitelt 18-tól 45 éves korig lehet igényelni. Feltétel a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség is. Az igénylő a kölcsönt legalább 10 százalékos önerővel veheti fel, a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályainak betartásával.

A Wekerle Plusz hitel Magyarország területén lévő lakás, egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont építéséhez vagy vásárlásához vehető igénybe.

A kölcsön kamata új lakás esetében maximum fix 3 százalék, használt lakás esetében maximum fix 5 százalék. Ennyit kell a támogatott hitelt felvevőnek fizetnie. A hitel ügyleti kamata ettől függetlenül az Államadósság Kezelő Központ jogszabályban leírt államkötvény átlaghozamának 0,5 százalékkal növelt értéke. Az ügyleti kamat ennek függvényében öt évente változhat.

Az állam fizeti a banknak az ügyfél kamata és az ügyleti kamat közötti részt. A bank az államtól a kölcsön folyósításakor lakás építése esetén 80 ezer forint, lakás vásárlása esetén 40 ezer forint egyszeri költségtérítést kap.

Sokba kerül a kamattámogatás elvesztése

A BiztosDöntés.hu szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogyha az adós elveszti a jogosultságát a kamattámogatásra, akkor onnantól a hitelszerződés szerinti ügyleti kamatot kell fizetnie. A kamattámogatásra való jogosultság elvesztése esetén (például a feltételek nem teljesítésénél) az addig kapott kamattámogatást a jegybanki alapkamat 5 százalékával növelt összegben kell visszafizetni. (Erre méltányossági részletfizetés kérhető.)

Az Otthon Starthoz képest jelentős változás, hogy a Wekerle Pluszt csak az veheti fel, akinek nincs más lakáscélú állami támogatásos kölcsöne (például CSOK Plusz vagy falusi CSOK). Ilyet nem is vehet fel mindaddig, amíg a Wekerle Pluszt fizeti kamattámogatott kölcsönként.

Ha a kölcsönt házastársak vagy élettársak igénylik, a kölcsönkérelmet kizárólag közösen, együttes igénylőként nyújthatják be. A kölcsönügyletbe adóstársként kizárólag az igénylő szülője, valamint testvére vonható be, azzal, hogy az igénylő szülője, valamint testvére ebben az esetben nem szerezhet tulajdont a lakásban.

A kölcsön abban az esetben igényelhető, ha az igénylő a hitelkérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezik és a kérelem benyújtását megelőzően sem rendelkezett lakásban 50 százalékot elérő tulajdoni hányaddal. Együttes igénylés esetén az igénylők ugyanazon lakásban fennálló vagy fennállt tulajdoni hányadait össze kell számítani, és az így kapott együttes tulajdoni hányad nem érheti el az 50 százalékot.

Az is igényelheti a Wekerle Pluszt, akinek olyan lakásban van vagy volt tulajdonrésze, amely

– értéke nem haladja, illetve haladta meg a 30 millió forintot;

– lebontott vagy lebontatott, illetve lebontását az építésügyi hatóság elrendelte

– jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelten került a tulajdonába, és az érintett lakásban a kölcsönkérelem benyújtásakor is ugyanaz a haszonélvező lakik, vagy elidegenített lakás esetében az elidegenítéskor ugyanaz a haszonélvező lakott.

A Wekerle Plusz hitellel megvásárolni vagy felépíteni kívánt ingatlan értéke lakás esetében nem lehet több bruttó 100 millió forintnál, ház (egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont) esetében pedig bruttó 150 millió forintnál. Lakás vásárlásánál annak vételára legfeljebb 20 százalékkal térhet el a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől.

A lakás vételára vagy az építeni kívánt lakás bekerülési költsége alapján a hasznos alapterület egy négyzetméterére számított ár nem haladhatja meg a bruttó 1,5 millió forintot. Az Otthon Starthoz képest új szabály, hogy ez a négyzetméterár maximum első alkalommal 2028. január 1-jén és az azt követő minden év január 1-jén a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, előző naptári évet megelőző naptári év új lakások teljes árváltozására vonatkozó lakáspiaci árindexének mértékével emelkedik.

Ott kell lakni legalább öt évig

A támogatott kölcsön felvevő személynek az ingatlanban lakóhelyet kell létesítenie, és az első 5 évben életvitelszerűen ott kell laknia, lakáscéltól eltérően azt nem hasznosíthatja. A bentlakási kötelezettség időtartama alatt a lakás használatát másnak nem engedheti át (például nem adhatja bérbe), a lakáson használati, illetve haszonélvezeti jogot nem alapíthat.

A banki jelzálog mellett az ingatlanra az első öt évre az állam javára jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni a kölcsönösszeg 20 százalékáig.

A lakáshitel igénylőjének az ingatlanra lakásbiztosítást kell kötnie és fenntartania.

Így vehető még fel az Otthon Start

A Wekerle Plusz hitelről szóló rendelet fontos szabályt rögzít a még Otthon Start hitelt igénylők számára is – hívják fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu szakértői. A Wekerle Pluszról szóló rendelet október 28-i hatályba lépését követően Otthon Start hitelkérelem már csak a jogszabályban meghatározott esetekben nyújtható be. A kölcsönt 2026. november 15. napjáig terjedő jogvesztő határidőig akkor lehet igényelni új otthon építése esetén, ha az érintett új otthon építésének engedélyeztetési eljárása 2026. október 31-én vagy azt megelőzően már megindult, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése 2026. október 31-én vagy azt megelőzően már megtörtént. Használt lakásra akkor igényelhető még Otthon Start hitel november 15-ig, ha az adásvételi szerződés megkötése 2026. október 31. napján vagy azt megelőzően megtörtént.