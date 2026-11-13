A babaváró hitelt is megdobhatja az utolsó roham az Otthon Startért

Hosszú évek óta először az idén ismét nőhet az új babaváró hitelek összege – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu. A babaváró kölcsönt egyértelműen az Otthon Start hitel iránti óriási kereslet húzta magával, így a kérdés most az, hogy a támogatott hitel megszűnése előtti rohamból mennyit tud profitálni. A gyermekvállalásra készülő párokat a bankok százezer forintnál is több ajándékpénzzel csábítják a babaváró felvételére.

Meglepően jól alakult 2026 első kilenc hónapja a babaváró hiteleknél. Szeptember végéig 164 milliárd forint összegben kötöttek ilyen új szerződéseket a bankok, ami alig 3 milliárd forinttal maradt el az egy évvel korábbitól – számolta ki a BiztosDöntés.hu. Ez alapján elképzelhető, hogy a támogatott kölcsönből végül több fogy az idén, mint tavaly. Az utolsó negyedév ugyanis a Wekerle Plusz hitellel felváltott Otthon Start megszűnése miatt jóval erősebb lehet az eddigieknél. Az utoljára még ezen a héten igényelhető Otthon Startért megrohamozták a bankokat az ügyfelek, és ez nagy lökést adhat a babaváró kölcsönnek is.

Nagyon sok a lakáshiteles igénylő

Az új szerződések összegének növekedése azért lenne különösen figyelemre méltó, mert a 2019 júliusában útjára indított támogatott kölcsön piaca évről évre folyamatosan zsugorodott. Miközben a babaváró hitel történetének első teljes évében, 2020-ban még 618 milliárd forintért kötöttek új szerződéseket a bankok, 2025-re már 231 milliárd forintra esett vissza ez az összeg.

– Abban, hogy a babaváró hitel iránti kereslet az idén eddig szinten tudott maradni 2025-höz képest, meghatározó szerepe volt az Otthon Startnak, amelynek hatására az év első kilenc hónapjában csaknem duplájára nőtt a lakáshitelezés – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A babaváró hitelt igénylők nagy többsége ugyanis lakáscélra használja fel a támogatott kölcsönt, ami sokszor együtt jár lakáshitel felvételével is. A szabad felhasználású babaváró jó önerőnek a lakáskölcsönhöz, és akár a vásárlást követő felújításra is költhető.

Az utolsó negyedévben havi 22-23 milliárd forintért kellene új babaváró hitelszerződéseket kötniük a bankoknak ahhoz, hogy túlszárnyalják 2025-öt. Ez ugyan jóval magasabb az első kilenc hónap valamivel több mint 18 milliárd forintos átlagánál, ám az Otthon Start megszüntetésének bejelentését követő óriási ügyfélrohamot látva megvalósulhat. A gyermekvállalásra hajlandó fiatal lakáshiteligénylők ugyanis a babaváróval gyorsan elő tudják teremteni a kölcsönhöz elvárt önerőt. Ez a lehetőségük az Otthon Start helyébe lépő Wekerle Plusz hitel esetében is megmarad – emlékeztet a BiztosDöntés.hu szakértője.

A bankok százezreket kínálnak az aláírásért

A már az első gyermek megszületésével kamatmentessé váló babaváró hitelre mindig is kiemelt figyelmet fordítottak a bankok, amelyeknek az állam által fizetett kamattal és kezességvállalással jó és biztonságos üzlet ez a kölcsön. A gyermekvállalásra készülő fiatal házaspároknak szánt konstrukciót ráadásul nagyrészt banki szempontból nagyon értékes, magasan képzett, stabil jövedelmű igénylők veszik fel. Mindezek alapján nem csoda, hogy a támogatott kölcsön felvételéért akár 100 000 forintot is bőven meghaladó egyszeri jóváírásokat is kínálnak a pénzintézetek a BiztosDöntés.hu babaváró hitel kalkulátora szerint.

A Gránit Bank most futó akciójában 180 000 forint egyszeri jóváírás járhat a babaváró hitelért. Ez további 160 000 forinttal egészülhet ki abban az esetben, ha mindkét igénylő szelfivel és ajánlókóddal nyit számlát a pénzintézetnél.

A CIB Bank év végéig tartó akciójában 180 000 forint jóváírás jár a támogatott kölcsön mellé, ha teljesülnek a kért feltételek.

A MagNet Bank 150 000 forint egyszeri jóváírást ad a babaváró hitelhez, ha annak összege legalább 8 millió forint, és a házaspár mindkét tagja lakossági számlát is vezet a pénzintézetnél.

Az MBH Banknál 130 000 forint egyszeri jóváírást és 50 000 forintos Brendon ajándékkártyát adnak a babaváró hitel igénylőinek. Itt feltétel, hogy a kölcsön összege legalább 10 millió forint legyen.

A K&H akciójában 100 000 forint egyszeri jóváírás jár magáért a hitel igényléséért. Ez további 60 000 forinttal egészülhet ki, ha az igénylők csoportos hitelfedezeti életbiztosítást is kötnek a kölcsönhöz kapcsolódóan. Fontos feltétel, hogy a hitel összege a maximálisan igényelhető 11 millió forint legyen.

Az UniCredit Bank szintén 180 000 egyszeri jóváírást ad a babaváró hitelhez: az ajánlat a november végéig benyújtott kölcsönkérelmekre vonatkozik.

Az Erste a Max hitelkártyát kínálja babaváró csomaggal. Itt az első évben 10 százalék visszatérítés jár a meghatározott bababoltokban történő vásárlások után.