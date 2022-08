Mitől lettek ilyen népszerűek a műanyag nyílászáró profilok?

Manapság egyre inkább a műanyag nyílászárókat részesítik előnyben a fa helyett. Pedig nem mindig volt ez így. Néhány évtizede a műanyag nyílászáróknak még sok helyen rossz híre volt. Egyfajta szükséges rossznak állították be ezeket. De mi változott azóta? Járjunk utána!

A technológia fejlődése

Korábban még igaz volt, hogy a műanyag ablakok… nos úgy is néztek ki, mint a műanyag. Ez pedig egy rusztikus ház esetében nem igazán volt pozitívum. Ugyanakkor a modern házaknál sem mindig nyerő a láthatóan – a régi technológia végett – kissé „bumfordi” műanyag nyílászárók látványa. Erre még rátett az is, hogy az első generációs műanyag ablakok bizony csúnyán kifakulhattak, ha színezett műanyagból készültek. A műanyag nyílászáróktól való idegenkedést tovább erősítette akkoriban az a probléma is, hogy főleg az olcsóbb verziók „túl jól” szigeteltek – ezért a hát nem tudtak szellőzni. Ha viszont az ilyen épületeket nem szellőztették rendszeresen, akkor igencsak elszaporodhatott a penész olykor. Viszont mára a technológia már annyit fejlődött, hogy ezektől már nem kell tartanunk. Manapság olyan szigetelési technikával készítik a műanyag nyílászárókat, hogy azok képesek úgy lélegezni, mint a fa. Ezáltal nincs páralecsapódás és penészedés sem. Ezen kívül a ma használt minőségi műanyagok jóval ellenállóbbak, mint az első generációs vagy épp az olcsóbb verziójú műanyagok.

A forma- és színvilág bővülése

Korábban jellemzően fehéret, maximum barnát és feketét lehetett kapni főleg a hazai nyílászzáró üzletekben. Emiatt pedig a legtöbb épületnél szóban sem jöhetett az ilyen ablakok beépítése. Viszont ahogy fejlődött a műanyag nyílászárók gyártása, úgy sikerült olyan modelleket készíteni, amelyek akár a megszólalásig hasonlítanak a valódi fára vagy épp a fémre. Ráadásul számtalan színben elérhetőek – akár plasztikus textúrával is, olyan minőségben, hogy senki sem mondaná meg műanyag nyílászárókat lát. Ezért ezek a termékek egyre népszerűbbé váltak mára. Tehát aki például egy régi rusztikus vagy historizáló házat szeretne új nyílászzárókkal ellátni, annak nem kell aggódnia, ha szeretne a műanyag előnyei mellett kitartani. Manapság olyan műanyag ajtókat és ablakokat találhatunk, amelyek tapintásra is megszólalásig hasonlítanak a valódi fára.

Miért éri meg tehát napjainkban műanyag nyílászárót választani?

A fa akármennyire is jól kezelt idővel elvetemedhet. A műanyag ezzel szemben – pláne a ma gyártottak – egyáltalán nem fognak vetemedni még hosszú évtizedek múlva sem. Ráadásul mivel valóban olyan modellek is készülnek, ami teljesen hasonló a valódi fához, ezért ezek bátran ajánlhatóak a régi épületekhez is. Ezen kívül a színük a legerősebb UV sugárzás ellenére sem fog megkopni, még a fát sajnos pár évente újra kell festeni. Összefoglalva tehát rengeteg érv szól mára a műanyag nyílászárók mellett, ráadásul ezek az árak tekintetében is kifizetődőbbek hosszútávon. A műanyag nyílászáró profilok további előnyeiről még több hasznos információt találhat a veka.hu linkre kattintva.