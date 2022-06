Mennyibe kerül egy napelem rendszer?

A napelemek az elmúlt évtizedekben komoly fejlődésen mentek át. Emellett az energiaárak folyamatos emelkedése, illetve a klímaváltozás lassítása céljából a nyugati országokban hozott egyre markánsabb zöldpolitikai intézkedések mind-mind a megújuló energiaforrások felé terelik az embereket. A lakossági fogyasztók szempontjából a napelem rendszerek jelentik az egyik legjobb opciót az energiaköltségek csökkentésére. De mennyibe is kerül egy ilyen rendszer?

Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni?

Mielőtt konkrét számokról beszélnénk, következzen néhány általános tudnivaló. A napelem rendszer ára több dologból áll össze. A legnagyobb tételek természetesen a fizikai eszközök maguk (panelek, inverterek stb). Ehhez jön még hozzá a többi költség, például a telepítés költsége, az extra garancia, illetve a szolgáltatók által az árba beépített költségek (ügyfélszolgálat, igényfelmérés). Térjünk ki kicsit részletesebben ezekre!

A napelem rendszer fizikai részei

A legtöbb termékre igaz, hogy az ár és a minőség kéz a kézben járnak. Nincs ez másképp a napelem rendszereknél sem. Bár a gyártásban erőteljes kínai túlsúly van, a minőség szempontjából ez jóval kisebb súllyal esik a latba, mint az alkalmazott technológia. A tőkeerősebb cégek sokkal több erőforrást tudnak szánni a K+F-re, a gyártósoraik modernizálására és a minőségellenőrzésre, mint a kisebb cégek, amelyek a korábbi technológiákat gyártják sokszor kétes felszereltség mellett, a minőségellenőrzésről pedig ne is beszéljünk. A minőségbeli eltéréseket a felkínált garancia hossza is remekül tükrözi. A gyártók 96%-a jellemzően 12 év garanciát vállal, amit néhányan a marketing szempontból jobban csengő 15 évre tolnak ki. Ezzel szemben a prémium paneleket gyártók, ismerve a termékeik megbízhatóságát már 25 évre kínálnak garanciát, sőt esetenként akár 30 évre is.

Ugyanez igaz az inverterekre. Egy jó inverter akár 20 évig is gond nélkül elműködik. Egy olcsóbb modell azonban lehet, jóval hamarabb feladja a szolgálatot.

Mivel egy napelem rendszert 25-30 évre terveznek, a megtérülés szempontjából nagyon nem mindegy, mennyit kell utána rákölteni. A magasabb ár egyértelműen jobb minőséget és hosszabb élettartamot biztosít, ezért ha tehetjük, vásároljunk jó minőségű rendszerelemeket: a végén olcsóbban jövünk ki, és hamarabb megtérül a befektetés!

A telepítés ára

A rendszerelemek mellett a költség másik felét a nyújtott szolgáltatás ára teszi ki. Ma Magyarországon több mint 800 vállalkozás vállal napelem telepítést. A most tapasztalható napelem boom sok opportunista vállalkozót is a szegmensbe vonzott. Számukra nem a szakértelem, hanem a profit a lényeg, és pár év múlva már lehet egészen mással fognak foglalkozni. Magyarán ha meghibásodás fordulna elő, nem lesz kit hajkurászni a szervizzel kapcsolatban.

Ezért fontos egy olyan, jelentős tapasztalattal rendelkező specialista céget választani, mint az NVSolar. Egy ilyen cég szolgáltatása mögött rengeteg hozzáadott érték van:

Állandó, azonos, magas színvonalon dolgozó telepítőgárda . A komoly tapasztalattal rendelkező szakemberek nemcsak jóval megbízhatóbban dolgoznak, hanem az igényfelmérést is alaposabban, több időráfordítással végzik. Ez azért lényeges, mert a napelem rendszerek hibái jellemzően elég későn ütköznek ki. Ha egy rendszer 10 éve fut gond nélkül, akkor látszik, hogy rendesen össze van rakva.

Ügyfélkezelés. Az ügyfélszolgálat nagyon fontos az olajozott munkavégzéshez és a gyors, hatékony szervizeléshez. Ezzel együtt nyilván plusz munkavállalókat kell foglalkoztatni, ami szintén költség – ez természetesen beleépül a szolgáltatás árába.

Összességében tehát jobban jár az, aki megbízható cégre bízza magát, mert a drágább húsnak olcsóbb a leve: kevesebb gond lesz vele később!

De mennyi is az annyi?

Elérkeztünk a kérlelhetetlen számokhoz. Ha megbízható, szakértő cégtől rendelünk egy 4 kWp körüli, jó minőségű napelem rendszert, akkor 2,5-2,7 millió forintnál kezdődnek az árak (bruttó). Ezzel a mai árakon körülbelül egy 14-15 ezer forintos villanyszámlát válthatunk ki.

A magas szintű szolgáltatást nyújtó cégeknél maradva, ha egy nagy teljesítményű, 9-10 kWp-s rendszert szereltetünk be (ez 35-40 000 Ft-os villanyszámlát tud kiváltani), akkor 5 – 5,3 millió forint körül lesz a vége.

A pontos összeg természetesen függ a telepítés körülményeitől, de kiindulási alapként ezzel érdemes kalkulálni.