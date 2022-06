K&H: bankolás a felhők felett

Az ügyfelek akkor elégedettek, ha zökkenőmentesen, egyszerűen és jól követhető módon tudnak bankolni. Mindezzel pedig jelentős mennyiségű időt is megtakarítanak. „Az időtényező az új banki technológiák fejlesztői számára is kulcsfontosságú” – vallja Patonai István, a K&H Csoport technológia-fejlesztésért felelős vezetője. „Nagyon hamar el kell jutnunk oda, hogy egy ötletből az ügyfelek számára is használható megoldást vezessünk be. Mindez ma már nem képzelhető el másképpen, mint a felhőalapú technológia alkalmazásával. A felhő mindennapjaink részévé vált, mind kívül, mind a Bankon belül.” – teszi hozzá. A felhőalapú informatikai megoldások számos előnnyel járnak, így például lerövidítik az üzleti megoldások piaci bevezetésének idejét, növelik a hatékonyságot mind fejlesztési, mind üzemeltetési oldalon. Nem pusztán stabil és megbízható informatikai környezetet teremtenek, de „skálázhatóak” is, vagyis rugalmasan hozzáigazíthatóak az üzleti igényekhez. Ennek pedig jótékony hatása van az ügyfélélményre és a Bank működési költségeire épp úgy, mint a fenntarthatóságra. „Csoportszintű felhő-stratégiára van szükség, amely egyaránt ad iránymutatást az informatikusoknak és az üzletfejlesztőknek, hogy eldönthessék, mely megoldásokat lehet végül áttelepíteni a felhőbe” – mondja Patonai István. A felhőalapú technológia egyben lehetővé teszi, hogy előre nem tervezett üzleti igényekre is gyorsan tudjon reagálni a Bank. A banki digitalizáció nem mindig látványos, gyakorta a pénzintézet saját, belső folyamatait újítja meg – végső soron persze ezzel is az ügyfelek kiszolgálásának minőségét erősítve. A K&H így a legkorszerűbb informatikai rendszerekkel biztosítja a működését. Többek között felhőalapú megoldásra építik az új lead menedzsment folyamataikat, a robotizáció, automatizáció révén pedig a bank munkatársainak még több ideje juthat akár az ügyfelekkel történő minőségi kapcsolattartásra, akár az újonnan felmerülő innovációs lehetőségek kiaknázására. Az IT architektúra megújításával rugalmasabbá válnak a digitális szolgáltatások fejlesztései is. Mindez az IT szakemberek számára innovatív és izgalmas technológiák kipróbálását, megvalósítását teszi lehetővé.