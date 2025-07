Mélypont után fordulat jöhet a támogatott lakáshitelek piacán

Tavaly tavasz óta tartó csökkenés után fordulatot hozhat a támogatott lakáshitelek piacán az Otthon Start Program. Ennek oka, hogy kevesebb feltételt kell hozzá teljesíteni, és az alacsonyabb kamatszintből adódóan 25-33 százalékkal nőhet a felvehető hitelösszeg, jobban igazodva a megemelkedett ingatlanárakhoz, így szélesebb rétegek számára válhat elérhetővé az első lakás megszerzése – derül ki a Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetségének (FPKOSZ) elemzéséből. A közvetítői piac 85 százalékát lefedő szakmai szervezet szerint a lakásvásárlóknak érdemes az Otthon Start igénybevételekor is hitelközvetítőkhöz fordulni: segítségükkel kiválasztható a legjobb megoldás, valamint a lakáscélra költhető összeg bővíthető alternatív lehetőségekkel. A megfelelő banki partner kiválasztása különösen fontos az Otthon Startnál: nem megfelelő döntés esetén a potenciálisan elérhető és a ténylegesen felvett hitel közötti különbözetet örökre elveszítheti az igénylő.

Több, mint egy éve tartó lejtmenet után fordulat jöhet a támogatott lakáshitelek piacán az Otthon Start Programmal – derül ki a Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége (FPKOSZ) elemzéséből. A szeptemberben induló program fő előnye, hogy kevesebb feltételhez kötik – például nem szükséges házasság, gyermekvállalás vagy újépítésű ingatlan. Emellett a 3 százalékos fix kamatozás miatt akár 25–33 százalékkal nagyobb hitelösszeg is elérhető, azonos törlesztőrészlet mellett. Ez sokak számára teremtheti meg a lakásvásárlás lehetőségét, különösen a jelenlegi magas ingatlanárak mellett. Sándorfi Balázs, az FPKOSZ elnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben az esetben is érdemes hitelközvetítők segítségét igénybe venni, hiszen az eltérő banki hitelbírálat és ingatlanfedezet elfogadási gyakorlat miatt ugyanaz a hiteligénylő akár jelentősen eltérő összeghez juthat két különböző pénzintézet esetében. A megfelelő banki partner kiválasztása az Otthon Start Program esetében ráadásul többszörös téttel bír, mivel a támogatott hitelt egy adott magánszemély csak egyszer veheti fel: a potenciálisan elérhető és a ténylegesen felvett hitelösszeg közötti különbözetet örökre elveszíti a nem optimális döntést hozó igénylő. Emellett a felvehető összeg alternatív forrásokkal is bővíthető – ezek összegyűjtésében és egyéni igényekhez igazításában a hitelközvetítők szerepe elengedhetetlen.

A hitelközvetítői piac 85 százalékát képviselő FPKOSZ adatai alapján a támogatott hitelek szerepe a lakáshitelezésben tavaly tavasz óta mélypontra süllyedt, és ezt a trendet törheti meg az új program. A csökkenő tendencia részben ezen konstrukciók sajátos dinamikájából adódik: a 2024 januárban bevezetett CSOK Plusz iránti érdeklődés fokozatosan csökken, mivel a jogosultak jelentős köre a termék megjelenését követő 1-12 hónapban élt a lehetőséggel. Eközben a Babaváró hitelfelvétel is lassuló trendet mutat, annak ellenére, hogy 2025-től a korhatár 30-ról 35 évre emelkedett. Az idén bevezetett Munkáshitel – amelyek felvételét többségében ingatlancélokhoz kötik – teljes volumene 30-40 százalékkal elmarad a kitűzött kormányzati céloktól. Más programok nem a hitelfelvevők, hanem az ingatlan oldaláról határoztak meg több kritériumot. A Magyar Nemzeti Bank Zöld Otthon Plusz (ZOP) például csak új építésű és energiahatékony lakásokra volt elérhető, amelyek jellemzően magasabb árkategóriába esnek.

Az FPKOSZ szerint az Otthon Start ezekkel szemben szélesebb társadalmi rétegek számára kínál hozzáférést a lakáshitelezéshez, így sokak számára valós segítség lehet az első saját lakás megvásárlásához.