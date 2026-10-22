A lakáshoz jutás és a lakáskínálat egyensúlya lehet a Wekerle Plusz legnagyobb kérdése

A kedvezőbb finanszírozás élénkítheti az új lakások piacát, de a tényleges megfizethetőség továbbra is kulcskérdés marad. A 2027-es költségvetéshez kapcsolódó lakáspiaci intézkedések érdemben átalakíthatják a vásárlói döntéseket: az új lakások kedvezőbb finanszírozása élénkítheti a keresletet, miközben a jogosultsági feltételek szigorodása, a használt ingatlanok iránti kereslet alakulása és a megfelelő árú lakáskínálat egyaránt meghatározó lesz. A változások hatása nemcsak a vásárlói preferenciákban, hanem a területi piaci folyamatokban és az építőipar teljesítményében is megjelenhet. A most bejelentett program tényleges hatásai a részletszabályok ismeretében lesznek pontosabban megítélhetők – mutat rá az OTP Ingatlanpont legfrissebb elemzésében.

Szűkülő jogosulti kör, eltérő lehetőségek a vásárlóknak

A 2026. október 19-én bejelentett Wekerle Plusz az Otthon Start Program helyébe lépne, és a jelenleg ismert tervek szerint eltérő kamatozással támogatná az új, illetve a használt lakások vásárlását. Új lakás vásárlásához vagy építéséhez fix 3 százalékos, használt lakás vásárlásához fix 5 százalékos kamatozású hitelt kínálna a meghatározott jogosulti körnek. A bejelentés alapján a program a 18–41 éves korosztályra korlátozódna, ötéves bentlakási kötelezettséggel és szigorúbb tulajdoni feltételekkel.

A változás több ponton is átrendezheti a lakáshoz jutás lehetőségeit. A 41 év felettiek számára a tervek szerint a piaci finanszírozás maradna elérhető, ami az ő esetükben a támogatott hitelhez képest magasabb kamatterhet jelenthet. A hatás különösen azoknál lehet jelentős, akiknek a vásárlási lehetőségeit már eleve korlátozza az ingatlanárak és a jövedelmek közötti különbség. A szigorúbb jogosultsági feltételek a befektetési célú vásárlásokat is visszaszoríthatják a támogatott konstrukcióban. A bentlakási kötelezettség és a meglévő ingatlantulajdonra vonatkozó korlátozás ugyanis a saját célú otthonteremtés felé terelné a programot, és szűkítené azok körét, akik befektetési céllal vehetnének igénybe kedvezményes finanszírozást. A jövedelmi helyzet ugyanakkor továbbra is meghatározó marad. A kedvezményes kamat önmagában nem garantálja a hitelhez jutást: a banki hitelbírálat, az igazolható jövedelem, a szükséges önerő és a megvásárolni kívánt ingatlan ára együttesen határozza meg, hogy ki tud ténylegesen élni a lehetőséggel. És amennyiben például a jövőben a szülők már nem segíthetik adóstársként a fiatalok életkezdését, akkor az alacsonyabb keresetű háztartások a kedvező hitelkamat ellenére is nehezebb helyzetbe kerülhetnek.

A használt lakásoknál a finanszírozás és az ár is újra meghatározóvá válhat

A korábbi Otthon Start Program egyik fontos sajátossága az volt, hogy nem tett különbséget az új és a használt lakások között a támogatott hitel kamatmértéke szempontjából. A Wekerle Plusz tervezett konstrukciójában ez megváltozna: a két szegmens eltérő finanszírozási feltételekkel versenyezne a jogosult vásárlókért.

Azonos hitelösszeg és futamidő mellett az 5 százalékos kamatozás magasabb havi törlesztőrészletet eredményezne, mint a 3 százalékos finanszírozás. Ez befolyásolhatja a használt lakást keresők fizetőképességét, és egyes vevőket arra ösztönözhet, hogy az új lakások kínálatát is megvizsgálják, amennyiben megfelelnek a program feltételeinek, és a magasabb vételár finanszírozható számukra. A használt lakások piacán mindez keresleti átrendeződést, erősebb alkupozíciót és bizonyos ingatlanoknál árkorrekciót is eredményezhet. Ez azonban nem tekinthető automatikus következménynek. A helyi kereslet, az ingatlan állapota, elhelyezkedése, energetikai jellemzői és az eladói árazás egyaránt meghatározza majd, hogy hol és milyen mértékben változhatnak az értékesítési feltételek. A finanszírozási lehetőségek szűkülése ugyanakkor még nehezebbé teheti a túlárazott ingatlanok értékesítését, hiszen a vevőknek a vételár mellett a hitelterheket is mérlegelniük kell.

A használt lakások jelentősége ettől még nem csökken: a lakásforgalom túlnyomó része használt ingatlan, és számos településen ezek jelentik a legszélesebb körben elérhető kínálatot, a most bejelentett fix 5%-os kamatozású hitel elsősorban ezt a szegmenst érintheti. A vidéki településeken különösen fontos kérdés, hogy az új építésű ingatlanok ténylegesen rendelkezésre állnak-e majd, és áruk megfelel-e a helyi jövedelmi viszonyoknak.

A kereslet gyorsabban nőhet, mint az új lakások kínálata

Az új lakások használtakénál kedvezőbb finanszírozása ebben a szegmensben élénkítheti a vásárlói érdeklődést, de a kereslet növekedése csak akkor vezethet tartósan több adásvételhez és szélesebb választékhoz, ha a kínálat is képes alkalmazkodni. Az új lakások piacán nem elegendő a fejlesztési szándék vagy a bejelentett beruházások száma: a vásárlók számára ténylegesen elérhető, megfelelő árú és a támogatási feltételeknek is megfelelő ingatlanokra van szükség.

A csomag egyik fontos eleme, hogy a kormányzati kommunikáció szerint az új építésű lakások 5 százalékos áfája határozatlan ideig fennmarad. Ez jelentős előrelépés az ingatlanfejlesztői szakma számára, amely hosszú ideje szorgalmazta a kedvezmény kiszámítható, hosszú távú fenntartását. A stabil adózási környezet ugyanis javíthatja a lakásberuházások tervezhetőségét, és nagyobb biztonságot adhat a több éven át előkészített és megvalósított fejlesztéseknek. Mindez a kínálat bővülését is támogathatja, bár az új lakások tényleges piacra kerülését továbbra is számos tényező, köztük a finanszírozás, az építési költségek és a kivitelezési kapacitások alakulása befolyásolja. Ezen tényezők együttes megjelenéséhez egy választási ciklusokon átívelő, kiszámítható lakástámogatási program teremthet bizalmi alapot.

A lakásfejlesztések hosszú átfutási ideje miatt a finanszírozási feltételek változása és az új lakások piacra kerülése között jelentős idő telhet el. A kiemelt beruházások felülvizsgálata, az engedélyezési folyamatok, a kivitelezési kapacitások, az építési költségek és a finanszírozás egyaránt befolyásolhatják, milyen gyorsan jelenik meg új kínálat. Ha a kereslet rövid idő alatt növekszik, miközben az átadások csak később követik, az egyes szegmensekben további árnyomás alakulhat ki. A támogatás tényleges hatásához az is lényeges, hogy milyen négyzetméterár-korlátok és egyéb feltételek vonatkoznak majd a Wekerle Plusz keretében megvásárolható új lakásokra. Ezek ismerete nélkül egyelőre nem állapítható meg, hogy a fejlesztések mekkora része lesz elérhető a programra jogosult vásárlók számára.

A lakásállomány megújulása szintén hosszabb távú kihívás. Ha szemléltető számításként százéves átlagos lakás-életciklussal számolunk, a mintegy 4,6 milliós magyar lakásállomány folyamatos megújításához évente körülbelül 46 ezer új lakás építésére lenne szükség. Ez nem rövid távú építési célérték vagy hivatalos előrejelzés, hanem annak érzékeltetése, hogy a lakásállomány mennyiségi és minőségi fenntartása folyamatos feladat. A tényleges lakásépítési igényt ugyanakkor a lakások megszűnése, a felújítások, a háztartások számának változása és a lakásállomány területi összetétele is befolyásolja.

Nem csak a tulajdonszerzés lehet a lakáspolitika célja

A Wekerle Plusz mellett bejelentett intézkedések a lakásfelújítás és az önerő előteremtésének támogatását is érintik. A magyar lakóingatlan állomány közel 80%-a 1990 előtt épült, ebből adódóan a lakóingatlan-állomány tetemes része elöregedett és energetikai szempontból korszerűtlen. A 1959 előtt épült épületekben az energiafogyasztás mértéke háromszoros, a fűtési energiaigény mértéke négyszeres az új ingatlanokhoz képest. Egy korábbinál egyszerűbb korszerűsítési program javíthatja a meglévő ingatlanok használati értékét, és olyan háztartások számára is lehetőséget teremthet, amelyek nem engedhetik meg maguknak az új lakásba költözést. A korábbi programok tapasztalatai alapján a korszerűsítéséhez szükséges banki szerepvállalás alapja az energetikai adatokhoz való tömeges, ingyenes hozzáférés biztosítása – a bejelentett program optimális esetben ebben is áttörést hozhat.

A korszerűsítések mellett a lakástakarék-program újraindítása a későbbi lakásvásárláshoz szükséges megtakarítás felépítését segítheti.

A lakhatás megfizethetősége ugyanakkor nem kizárólag a saját tulajdon megszerzésén keresztül javítható. A kormány korábbi bejelentése szerint megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek kialakítását célzó, Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Programot is indítana. Ez más lakhatási élethelyzetekre adhat választ: azoknak is jelenthet alternatívát, akiknek nincs elegendő önerőjük a vásárláshoz, nem szeretnének hosszú távú hitelkötelezettséget vállalni, vagy tanulásuk, munkájuk miatt rugalmasabb lakhatásra van szükségük. A bérlakásfejlesztés és az új lakások építésének támogatása ezért nem feltétlenül egymással versengő cél. Eltérő igényeket szolgálhatnak, és egy átfogó lakáspolitikában mindkettőnek szerepe lehet. A döntő kérdés az, hogy a programok mekkora tényleges kínálatot teremtenek, hol valósulnak meg a fejlesztések, és az elkészült lakások milyen áron lesznek elérhetők.

A következő időszak kulcskérdése a tényleges megfizethetőség lesz

A 2027-es költségvetéshez kapcsolódó bejelentések a lakáspolitika több területén is változást vetítenek előre. Az új lakások kedvezőbb finanszírozása ösztönözheti a keresletet és a fejlesztéseket, miközben a használt lakások piacán módosulhatnak a vásárlói preferenciák és az alkupozíciók. A felújítási és bérlakásprogramok más-más módon járulhatnak hozzá a lakhatási lehetőségek bővítéséhez. A bejelentett tervek hatása azonban egyelőre csak feltételesen értékelhető. A pontos jogosultsági szabályok, a négyzetméterár-korlátok, az átállás időpontja és a részletszabályok ismerete nélkül nem lehet teljes képet adni arról, hogy a változások mely vásárlói csoportokat és ingatlanpiaci szegmenseket érintik majd a legerősebben.

A lakáspiac hosszú távú egyensúlyához ugyanis nem elegendő a kereslet finanszírozásának ösztönzése. Olyan kínálatra is szükség van, amely megfelelő helyen, megfelelő minőségben és a háztartások számára ténylegesen megfizethető áron áll rendelkezésre. A következő időszak egyik legfontosabb kérdése ezért az lesz, hogy a támogatási rendszer átalakítása a kereslet élénkítése mellett mennyiben járul hozzá a ténylegesen elérhető, megfizethető lakáskínálat bővüléséhez.

Az OTP Ingatlanpont elemzői azzal a céllal készítették a közleményt, hogy segítsék az olvasókat a 2027-es költségvetéshez kapcsolódó lakáspiaci intézkedések értelmezésében, a várható piaci hatások megértésében és a lakáspiaci folyamatok közötti eligazodásban.

Az OTP Ingatlanpont

Az 1994-ben alapított OTP Ingatlanpont Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő ingatlanközvetítő hálózata, az OTP Csoport tagja. Országszerte több mint 80 irodában, közel 700 felkészült tanácsadó segíti az ingatlanok értékesítését. A társaság egyedülállóan, egy kézben ötvözi az ingatlan- és a hitelintézeti szakértelmet, így az otthonteremtéshez és felújításhoz szükséges pénzügyi termékek és szolgáltatások is elérhetőek minden Ingatlanpont irodában. A hálózat, mint a hazai piac meghatározó szereplője, széleskörű üzleti, partneri kapcsolatokkal is rendelkezik, kínálatában az újépítésű ingatlanok gazdag választéka is elérhető. Az OTP Ingatlanpont mindemellett rendszeresen publikál szakértői elemzéseket a hazai ingatlanpiac helyzetéről, folyamatairól.