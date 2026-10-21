Kikalkulálták forintra: ennyi marad a Wekerle Pluszban az Otthon Start előnyéből a piaci hitelhez képest

Bár használt lakásra 5 százalékos kamattal jön a 2027-től induló Wekerle Plusz hitel, aki jogosult rá, még így is sokkal jobban jár, mintha piaci kamatozású lakáshitelt venne fel – derül ki a BiztosDöntés.hu új Wekerle Plusz kalkulátorának összehasonlításából. Egy 50 millió forintos, 25 éves hitelnél havonta 35 ezer, a teljes futamidő alatt több mint 10 millió forint a különbség. A megszűnő Otthon Starthoz képest viszont a piaci hitel már közel 26 millió forinttal drágább. Összehasonlítottuk a három hitelt.

Az Otthon Startot 2027-től felváltó Wekerle Plusz hitel a bejelentés szerint új lakásra továbbra is fix 3, használt lakásra viszont már csak fix 5 százalékos kamatot kínál. Mivel a hazai lakáspiacon az adásvételek döntő többségében használt ingatlan cserél gazdát, a lehetséges hitelfelvevők nagyobbrészt a drágább változatot vehetik csak fel januártól. Aki 2027-ben már nem lesz jogosult a támogatott kölcsönre, például azért, mert elmúlt 41 éves, annak pedig a piaci lakáshitel marad. A BiztosDöntés.hu adatai szerint utóbbiak kamata az aktuális ajánlatokban 5,99 és 7,49 százalék között mozog.

Az MNB legutóbbi közzététele szerint a megkötött lakáshitel-szerződésekben az átlagos piaci hitelkamat 6,16 százalék volt. A BiztosDöntés.hu új Wekerle Plusz hitelkalkulátorában ennek a törlesztőrészletét és teljes visszafizetendő összegét lehet összevetni a 2027-től használt lakásra felvehető új kedvezményes kölcsönnel.

Havonta közel 35 ezer forinttal olcsóbb a Wekerle Plusz a piaci hitelnél

Az új kalkulátort használó példaszámításból kiderül, mennyi a különbség a havi törlesztésben és a teljes hitelteherben a Wekerle Plusz, az Otthon Start és a nem kedvezményes lakáskölcsön között. A Wekerle Plusz maximális hitelösszegéről és a futamidejéről még nincs hivatalos információ, ezért számítás az Otthon Startnál megismert szabályok alapján 50 millió forintot és 25 éves futamidőt vett alapul. A piaci lakáshitelnél pedig 6,16 százalékos kamatot.

Egy 50 millió forintos, 25 éves hitelnél a Wekerle Plusz 5 százalékos kamata mellett a havi törlesztő 292 295 forint, a hitel teljes díja 37,7 millió, a visszafizetendő összeg 87,7 millió forint.

Az átlagos piaci ajánlatnál a havi részlet 327 059 forint, vagyis 34 764 forinttal, évente mintegy 417 ezer forinttal több. A piaci hitel teljes díja 48,1 millió forint, a visszafizetendő összeg 98,1 millió forint, ami 10,4 millió forinttal haladja meg a Wekerle Pluszét.

A jelenleg még igényelhető Otthon Start hitellel a havi törlesztő 237 106 forint, a teljes visszafizetendő összeg 71,2 millió forint. Ez havonta 55 189 forinttal, összesen 16,6 millió forinttal kevesebb, mint a Wekerle Plusszal, a piaci hitelhez képest pedig havonta 89 953 forint, összesen közel 27 millió forint a megtakarítás. Aki most még jogosult az Otthon Startra, annak tehát különösen megérheti még idén elindítani az igénylést.