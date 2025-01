Már csak 1-2 napjuk maradt az építőipari vállalkozóknak, hogy megkössék a kötelező felelősségbiztosítást

Több tízezer építőipari céget és egyéni vállalkozót érint, hogy január 15-től kötelezően rendelkezniük kell kivitelezői és/vagy tervezői felelősségbiztosítással.

Sok a bizonytalanság: nemcsak a komplex beruházást végzőket, hanem például a klímaszerelőt és festőt is érinti az új szabályozás, akkor is, ha ez a melléktevékenységük, és akkor is, ha induló – még árbevétel nélküli – vállalkozásról van szó.

A biztosítások megkötéséhez érdemes tájékozódni a 2025. január 1-jétől érvényes új TEÁOR, illetve ÖVTJ-besorolásokról.

A most eszmélőknek sem kell pánikba esniük, de siessenek: az Allianz 1, illetve 3 éves utófedezetet, gyors és egyszerű szerződéskötést kínál.

Már csak néhány napjuk maradt az építőiparban kivitelezési, tervezési tevékenységgel foglalkozó vállalkozásoknak, hogy a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletnek eleget tegyenek, és a tevékenység végzéséhez szükséges kamarai nyilvántartás feltételeként előírt felelősségbiztosítással rendelkezzenek.

Emlékeztetőül: 2025. január 15-től minden építőipari kivitelezési tevékenységet vagy építészeti-műszaki tervezést végző vállalkozásnak kötelezően rendelkeznie kell kivitelezői, illetve tervezői felelősségbiztosítással, ami fedezetet nyújt a tevékenység során okozott dologi és személyi sérüléssel járó károkra. A biztosítás a vállalkozással munkaviszonyban vagy alvállalkozói kapcsolatban álló személyek tevékenységéből eredő károkra is kiterjed. 2025. január 15-ét követően a tevékenység végzésének követelményeként előírt aktív kamarai tagság egyik feltétele, hogy a vállalkozás rendelkezzen a jogszabályban meghatározott felelősségbiztosítási szerződéssel, amelynek a fennállását igazoló kötvény kamarához történő benyújtására a szerződéskötést követően 8 nap áll rendelkezésre (az illetékes kamara kivitelezők esetében: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara; tervezők esetében: Magyar Mérnöki és Magyar Építész Kamara).

„A jogszabályi kötelezettség több tízezer vállalkozást érint. Szeretném kiemelni, hogy a kötelező szakmai felelősségbiztosítás megléte nem csupán a nagy cégeknél előírás. Az egyéni tervezőirodákat, a kisebb felújítási munkákat végző kivitelezőket is érinti a jogszabály, tehát azokat is, akik egyéni vállalkozóként dolgoznak többek között kőművesként, villanyszerelőként, festőként, burkolóként vagy víz-, gáz-, fűtés- és klímaszerelőként” – hívta fel a figyelmet Tóth Krisztina, az Allianz Hungária Zrt. vállalati termékfejlesztés és kockázatvállalási igazgatója, aki hozzátette, dömpingszerű megkeresésekre ezekben a napokban számítanak. A szakember azt is kiemelte, hogy az Allianz már a 2025. január 1-jén életbe lépett új TEÁOR (illetve egyéni vállalkozók esetén ÖVTJ) besorolást használja a biztosításkötési folyamatában.

Tévhitek: másodállás, induló vállalkozás, melléktevékenység

Az eddigi napok tapasztalatai alapján az Allianz úgy látja, nagyon sok a tisztázásra váró részlet, ezért a leggyakrabban feltett kérdésekre az alábbi összefoglalóval kíván segítséget adni:

Aki korábban már rendelkezett szakmai felelősségbiztosítással, annak is ellenőriznie kell, hogy az megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Ha nem, akkor a tevékenység végzéséhez meg kell kötnie az új biztosítást január 15-től, amellyel kiváltja a régit. A korábbi biztosításhoz képest az aktuális rendelet ugyanis új feltételeket és limiteket határozott meg.

szakmai felelősségbiztosítással, annak is ellenőriznie kell, hogy az megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Ha nem, akkor a tevékenység végzéséhez meg kell kötnie az új biztosítást január 15-től, amellyel kiváltja a régit. A korábbi biztosításhoz képest az aktuális rendelet ugyanis új feltételeket és limiteket határozott meg. Fontos a biztosítás éves díja, hiszen 10-ből 9 érintett vállalkozás mikrovállalkozás. De éppen az ő kitettségük miatt nem a legolcsóbb díjszabás lehet minden esetben a megfelelő. Érdemes figyelni a kínált utófedezetekre, a tartam- és üzletpolitikai kedvezményekre, és átgondolni az önrész nagyságát.

Amennyiben valaki egyéni vállalkozóként és cégként is végez például tervezői tevékenységet, mindkét vállalkozásra kell biztosítást kötnie.

végez például tervezői tevékenységet, mindkét vállalkozásra kell biztosítást kötnie. Ha a vállalkozás nem végez érdemi tevékenységet, tehát 0 Ft az árbevétele , de nem szünetelteti a tevékenységét, akkor is rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, mert ez a nyilvántartás egyik feltétele.

, de nem szünetelteti a tevékenységét, akkor is rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, mert ez a nyilvántartás egyik feltétele. A biztosításhoz tartozó limit a nettó árbevételhez képest sávosan kialakított. A kalkulációhoz a jogszabály alapján az előző évi árbevételt kell figyelembe venni. Induló vállalkozás esetén a tervezett árbevételt kell megadni.

a tervezett árbevételt kell megadni. Ha a vállalkozás főtevékenysége nem tartozik a kivitelezéshez vagy tervezéshez kapcsolható tevékenységek közé, de a vállalkozás végez ilyen tevékenységet is, akkor is szükséges megkötni a felelősségbiztosítást.

nem tartozik a kivitelezéshez vagy tervezéshez kapcsolható tevékenységek közé, de a vállalkozás végez ilyen tevékenységet is, akkor is szükséges megkötni a felelősségbiztosítást. Aki másodállásban végzi a tervezői/kivitelezői tevékenységét, szintén köteles megkötni a felelősségbiztosítást.

végzi a tervezői/kivitelezői tevékenységét, a felelősségbiztosítást. Ha valaki kizárólag alvállalkozóként dolgozik, akkor is rendelkeznie kell felelősségbiztosítással.

„A piaci mozgások alapján azt érzékeljük, a vállalkozások az utolsó pillanatban eszmélnek rá arra, hogy a kötelező felelősségbiztosítás rájuk is vonatkozik. Pánikra azonban semmi ok, egyszerű és gyors a szerződéskötési folyamatunk, és mindent megteszünk, hogy a vállalkozás a kamara által előírt határidőn belül tudja teljesíteni igazolási kötelezettségét” – hangsúlyozta Tóth Krisztina. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a jogszabályi kötelezettség teljesítése mellett kulcsfontosságú az egy vagy három évre kiterjedő utófedezet is. Ezzel ugyanis a biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, de annak megszűnése után, az utófedezet tartama alatt bekövetkezett és bejelentett károkra is. „Úgy véljük, hogy ezzel az átfogó megoldással a kisebb és az összetett beruházások is megfelelően biztosíthatók” – fogalmazott az Allianz szakértője.

Az Allianz kötelező kivitelezői és tervezői biztosításairól itt találhatók részletes információk: Allianz szakmai felelősségbiztosítások