Hogyan egyszerűsíti az autonóm járműtechnológia az építőipart

A PlanRadar SiteView fokozott pontosságot és hatékonyságot teremt az építési dokumentáció kapcsán

A létesítménygazdálkodásban, ingatlanprojektekben, valamint az építőiparban is használatos digitális dokumentáció, kommunikáció és jelentéskészítő vezető platformját Magyarországon is forgalmazó PlanRadar márciusban bemutatta, mostanra pedig elérhetővé vált új SiteView funkciója, amely egy projekt 360°-os képeit rögzíti és rávetíti egy 2D-s tervre, részletes vizuális feljegyzést készítve az építési területen zajló tevékenységekről. A SiteView a SLAM (Simultaneous Localization and Mapping – egyidejű helymeghatározás és feltérképezés) technológiát használja, amelyet széles körben alkalmaznak a robotikában és autonóm, tehát az emberi beavatkozást teljes mértékben kizáró rendszerekben, így lehetővé téve az eszközök vagy a robotok számára az ismeretlen környezetekben való navigációt.

A technológiai háttér

A SLAM működése során egy terület térképét hozza létre, miközben egyidejűleg követi az eszköz helyzetét a zónán belül. Ahogy az eszköz mozog, szenzorokkal, ilyenek például a kamerák vagy a lézerek, adatokat gyűjt a környezetéről, azonosítja a falakat, ajtókat és tárgyakat, hogy „képet” alkosson a térről, és nyomon kövesse mozgását. Minden egyes új adatponttal mind a térkép, mind az eszköz helyzete folyamatosan frissül, lehetővé téve az eszköz számára a zökkenőmentes navigációt, az akadályok elkerülését, a környezetéhez való alkalmazkodást és az adatok valós idejű rögzítését.

Globálisan a SLAM technológia piaca gyorsan növekszik, amit a mesterséges intelligencia, a robotika és a szenzortechnológiák fejlesztései támogatnak. Az autonóm járművek és a robotika iránti kereslet növekedésével ez a piac várhatóan 2030-ra eléri a 9 425,7 millió USD-t. Tekintettel a benne rejlő lehetőségekre és a technológiai fejlődés gyors ütemére, a SLAM-et egyre inkább alkalmazzák különböző szektorokban a hatékonyság, valamint az adatgyűjtés és rögzítés minőségének javítása érdekében.

Lehetőségek az építőiparban: PlanRadar SiteView

A SLAM technológia térnyerése elindult az építőiparban is, bár még nem érte el teljes potenciálját. Hagyományos keretek között az építési dokumentáció során manuálisan kell több száz fotót vagy videót készíteni a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez. E munkafolyamat racionalizálása és a dokumentációs képességek magasabb szintre emelése érdekében a PlanRadar kifejlesztette a SiteView-t, egy olyan funkciót, amely a SLAM technológiát használja az építkezésről készült 360°-os képek 2D-s tervre történő automatikus leképezésére, lehetővé téve az átfogó vizuális dokumentációt, minimális erőfeszítéssel. A felhasználók egyszerűen egy kamerával felszerelt sisakkal a helyszínen sétálva rögzíthetnek olyan képeket, amelyek mesterséges intelligencia és számítógépes képalkotó algoritmusok segítségével automatikusan illeszkednek a helyszín tervéhez, pontos lokalizációt és mélységbecslést biztosítva.

Ez a funkció jelentős előnyöket kínál, mivel további vizuális komponensekkel egészíti ki a PlanRadar egyébként is erős dokumentációs hátterét. A SiteView lehetővé teszi a hatékony állapotfelmérést, gyorsan rögzíti az épület kezdeti állapotát, így megvédi a vállalatokat a már korábban fennálló problémák utáni felelősségre vonástól. A projektek előrehaladtával a SiteView lehetővé teszi a folyamatban az „előtte és utána” mérföldkövek összehasonlítását, sőt, betekintést ad a felhasználók számára a „falak mögé” is, csökkentve a költséges utómunkálatok kockázatát – amelyek átlagosan a teljes projektköltségek 11%-ára becsülhetőek – azáltal, hogy pontos vizuális feljegyzéseket biztosít a projekt teljes átláthatósága érdekében.

Emellett a SiteView javítja a csapatmunkát azáltal, hogy távoli hozzáférést biztosít a legfrissebb vizuális frissítésekhez, így az érdekeltek gyorsabb felülvizsgálatot és jóváhagyást végezhetnek anélkül, hogy fizikálisan meglátogatnák a helyszínt. Mindennek köszönhetően az ügyfelek, a fejlesztők és a végfelhasználók a projekt teljes életciklusa során folyamatosan tájékozottak maradnak, csökkentve az elveszett információkat, kommunikációs űröket, így megelőzve a vitákat az elvégzett munka egyértelmű dokumentálásával.

„Célunk, hogy folyamatosan javítsuk az ügyfélélményt a legmodernebb technológiák integrálásával, amelyek termékünket a legjobbá teszik” – nyilatkozta Simon Szilárd, a PlanRadar magyarországi szóvivője. Hozzátette: „A SiteView továbbfejleszti a digitális platformunkon keresztül már most is kínált széleskörű és komoly dokumentációs lehetőségeket, és a könnyű használatot a legnagyobb pontossággal ötvözi. Ezzel az új funkcióval elérhetőbbé tesszük ezt az innovatív technológiát az építőipar számára, kifinomult vizuális dokumentációt biztosítva a teljes átláthatóság, valamint a félreértések csökkentése és a projektek kevesebb utómunkája érdekében.”

A PlanRadar SiteView jövője

A SiteView a PlanRadar jelenlegi és potenciális ügyfelei számára elérhető. A bevezetése a SiteView fejlesztési útjának kezdetét jelzi, a jövőbeni frissítéseket a felhasználói visszajelzések és az iparági igények alapján tervezzük. A PlanRadar K+F csapata már dolgozik a 360°-os képek interaktivitásának fokozásán, olyan tervezett funkciókkal, mint a jelölések, címkézés, könyvjelzők és mérési lehetőségek.

A PlanRadar egy díjnyertes digitális SaaS platform az építési, létesítménygazdálkodási és ingatlanprojektek dokumentációjához, kommunikációjához és jelentéskészítéséhez. Világszerte használják, jelenleg több mint 75 piacon. A PlanRadar egy könnyen használható digitális platformon keresztül racionalizálja a napi folyamatokat és a kommunikációt, ami összekapcsolja a beruházások összes szereplőjét, és valós idejű hozzáférést biztosít az értékes projektadatokhoz. A PlanRadar lehetővé teszi az ügyfelek számára a hatékonyabb munkavégzést, a minőség javítását és a projektek teljes átláthatóságát. A platform az épületek teljes életciklusán átívelően teremt hozzáadott értéket a projektek résztvevői számára, a vállalkozóktól és mérnököktől kezdve az ingatlankezelőkön át a tulajdonosokig, rugalmasan alkalmazkodik minden vállalati mérethez és folyamathoz. Ma már több mint 150 000 szakember használja a PlanRadart a problémák nyomon követésére, összekapcsolására és megoldására a helyszínen és azon kívül. A PlanRadar jelenleg több mint 25 nyelven érhető el, és minden iOS, Windows és Android eszközön használható. A PlanRadar székhelye Bécsben, Ausztriában található, a cég 16 irodával rendelkezik szerte a világon.