Globális befektető csatlakozik a PortfoLion lengyel befektetéséhez

8,5 millió eurós befektetési kört zárt a PortfoLion Capital Partners lengyel portfoliócége, a Coding Giants. A 6-19 éves kor közötti gyerekek és tinédzserek programozási készségeit fejlesztő digitális oktatási platform második befektetési körét a szingapúri székhelyű, globális kockázatitőke-társaság, a True Global Ventures (TGV) vezette. A befektetés lehetővé teszi a Coding Giants számára, hogy tovább folytassa nemzetközi terjeszkedését – beleértve a német és amerikai piacokat –, valamint fejlessze innovatív, mesterséges intelligenciával támogatott oktatási megoldásait. A PortfoLion ebben a körben is tovább kísérte a Coding Giants alapítóit.

Digitális készségek a jövőért

A Coding Giants 2017-es alapítása óta úttörővé vált a hibrid (digitális és személyes) modellű programozás-oktatásban. A 6–19 éves diákokat célzó platform 12 országban működik, és élő, kis csoportos órákat ötvöz digitális tananyagokkal. Jelenleg több mint 15 000 aktív diák vesz részt a programjaiban, és alapítása óta közel 200 000 tanuló vett részt képzésein.

„Küldetésünk, hogy felkészítsük a következő generációt a gyorsan változó digitális világra” – mondta Radosław Kulesza, a Coding Giants társalapítója és vezérigazgatója. „Nem programozókat képzünk; arra tanítjuk meg a diákokat, hogyan alkalmazkodjanak a technológiához könnyedén és biztonságosan.”

A vállalat hibrid oktatási modellje és nemzetközi sikerei, különösen Spanyolországban és Olaszországban, kulcsszerepet játszottak a növekedésben. „Spanyolország és Olaszország kulcsfontosságú mérföldkövek voltak” – tette hozzá Dawid Leśniakiewicz, a Coding Giants bevételi igazgatója. „Ezekben az országokban bizonyítottuk, hogy üzleti modellünk nemzetközi szinten is működőképes. Most, ezzel a befektetéssel készen állunk Németország és az amerikai piacok meghódítására.”

A befektetők szerepe a növekedésében

2023-ban az OTP Csoporthoz tartozó PortfoLion Capital Partners, vezette a Coding Giants 3,5 millió eurós befektetési körét, amelynek az volt a célja, hogy a cég kilépjen a nemzetközi piacokra. A vállalat eredményei – például a spanyol és olasz piacokon elért ötszörös növekedés és a teljes cégszinten is elért jelentős bővülés – kiemelkedő skálázhatóságot és piacérettséget mutattak.

„Korai támogatóként végigkövethettük, hogyan vált a Coding Giants a helyi piac vezetőjéből európai szinten is jegyzett szereplővé” – mondta Mihály Zsolt, a PortfoLion Capital Partners befektetésért felelős menedzsere. „Ez az újabb befektetés a víziójukba és abba vetett bizalmunkat tükrözi, hogy képesek globálisan is átalakítani azt, ahogyan a digitális oktatásról gondolkozunk.” A PortfoLion továbbra is kulcsszerepet játszik a Coding Giants fejlődésében, támogatva a magas színvonalú oktatás és a globális terjeszkedés iránti elkötelezettségüket.

A mesterséges intelligenciára és blokkláncra fókuszáló, világszerte elismert befektető, a True Global Ventures (TGV) vezette az újabb befektetési kört. „A Coding Giants erős piaci pozíciója, az AI-alapú technológiák alkalmazása és a kiemelkedő nemzetközi növekedésük különleges szereplővé teszik őket a digitális oktatás területén” – mondta Konrad Wawruch, a TGV alapító partnere, aki csatlakozik a Coding Giants felügyelőbizottságához.

Innováció és globális terjeszkedés

A nemzetközi terjeszkedés mellett a Coding Giants a mesterséges intelligenciával támogatott tanulásmenedzsment rendszerét (LMS) is fejleszti. A vállalat olyan AI-tanárt dolgoz ki, amely élő tanórák minőségét ellenőrzi, valós idejű visszajelzéseket ad az oktatóknak, és javítja a tanulók eredményeit. „Az AI-megoldásaink új szintre emelik a digitális készségek oktatását: garantálják, hogy még többen férhessenek hozzá a digitális oktatáshoz a tőlünk megszokott minőségben” – mondta Leśniakiewicz. Ezzel az új befektetéssel a Coding Giants készen áll arra, hogy több kontinensen is a digitális oktatás meghatározó szerepljévé váljon, és több millió diáknak biztosítson hozzáférést a jövő kulcskészségeihez.

A Coding Giants-ról

A Coding Giants 2017-ben, Varsóban alakult, és mára a hibrid modellű digitális oktatás vezető szereplőjévé vált. A 6–19 éves diákokat célzó programjai élő, kis csoportos foglalkozásokat ötvöznek digitális tananyagokkal. A vállalat jelenleg 12 országban működik, és a programozási készségek oktatásának megbízható nevévé vált.

További információ: https://www.codinggiants.com/

A PortfoLion Capital Partners-ről

Az OTP Csoporthoz tartozó PortfoLion Capital Partners kockázati- és magántőke befektető cég, 450 millió euró értékű eszközt kezel, és olyan vállalatokba fektet, amelyek jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek, a korai szakasztól egészen a felvásárlásig.

Friss hírekért látogasson el a PortfoLion LinkedIn-oldalára vagy weboldalára.

A True Global Ventures-ről

A True Global Ventures mesterséges intelligenciára és blokklánc-alapú technológiákra építő vállalatokba fektet világszerte, az AI, szórakoztatás, technológiai infrastruktúra és pénzügyi szolgáltatások területén.

További információ: https://www.trueglobalventures.com/