GDP – Ez nem is egy jaguár

Közzétette a KSH ma reggel az idei harmadik negyedéves GDP-re vonatkozó gyorsbecslését. A gazdaság éves szinten a nyers adatok szerint 0,8 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,7%-kal esett. A tényadat messze elmaradt a pesszimista várakozásunktól és a konszenzustól. Negyedéves alapon is érdemben, 0,8 százalékkal csökkent a bruttó hazai termék volumene, ezzel újabb technikai recesszióba került a hazai gazdaság. A negyedéves visszaesés nem volt meglepő, de a mértéke érdemben meghaladta, amit vártunk.

A részletek egyelőre nem ismertek, december elején publikálják őket, a hivatal rövid kommentárja szerint: „A bruttó hazai termék volumenének az előző év azonos időszakához viszonyított csökkenéséhez a nemzetgazdaság közel egyharmadát kitevő mezőgazdaság, ipar és építőipar együttes teljesítménye hozzávetőlegesen 2 százalékponttal járult hozzá. A visszaesést mind a piaci, mind a nem piaci szolgáltatások teljesítménye fékezte.”

A termelő ágazatok általánosan lehúzták a harmadik negyedéves teljesítményt: az agrárium, az ipar és az építőipar is negatívan járult hozzá a bruttó hazai termék változásához. A kommentár alapján az aszály következtében az agrárium zuhanása megközelíthette a 2022-ben tapasztaltat. Az éves csökkenést a szolgáltatások fékezhették: az eddigi havi és a magas frekvenciás adatok arról tanúskodnak, hogy a turizmus és a kereskedelem mellett vélhetően az infokommunikációs és a szabadidős szolgáltatások mérsékelhették leginkább a visszaesést. A tavalyi évben még meghatározó magánegészségügyi kiadások esetében az idei évben szignifikáns lassulást látunk és ez a július-szeptemberi időszakban is folytatódhatott.

A második után a harmadik negyedév sem hozta el a várva várt felpattanást a hazai gazdaságban, sőt. Az év elején még azt gondoltuk, hogy a magyar gazdaság egy hófehér jaguár, 2,5 százalék körüli növekedést hozhat idén a tavalyi recesszió után. A második negyedéves adat után kiderült, hogy egyáltalán nem fehér, most pedig az is, hogy nem is jaguár. A mai adat beérkezéséig 1,4 százalékos bővülésre számítottunk, ami pesszimistának számított a piacon és most így is teljesen elérhetetlenné vált. A részletek ismeretében revideáljuk majd az értéket, ami valahol 0,5-1,0 százalékos sávban lehet.

(Erste – Nagy János, makrogazdasági elemző)