Erősödik jövőre a lakáspiac, de az aranykor még nem tér vissza

Tovább élénkül az ingatlanpiac (lakáspiac) 2025-ben, de ez nem jelenti azt, hogy tartósan visszatér a korábbi, a pandémia időszakáig tartó aranykorszak – ebben egyetértettek a szakértők a zenga.hu ingatlanpiaci konferencián, akik jövőre 10 százalékos áremelkedéssel, az újépítésű lakások esetében pedig 2 millió forintos átlagos négyzetméterárral számolnak Budapesten.

Egyetértenek az ingatlanpiac szereplői abban, hogy jó éve lesz jövőre az ingatlanpiacnak, ám hogy pontosan mennyire jó, az a feszültségekkel teli bizonytalanság miatt még kérdéses – így foglalhatók össze a zenga.hu hétfői ingatlanközvetítői konferenciáján elhangzottak.

Az optimizmus alapja, hogy az elmúlt évek ingatlanpiaci recessziója véget ért, már 2024-ben élénkült az ingatlanok iránt a kereslet, illetve a tranzakciószám is megugrott, még ha nem is érte el a 2019-es szintet. „A lakáspiac élénkülése elindult és jövőre is folytatódni fog, ugyanakkor a korábban tíz éven keresztül tapasztalt aranykor nem tér vissza” – hangsúlyozta a konferencián Tardos Gergely. Az OTP Elemzési Központ igazgatója előadásában elmondta, a lakáspiacot meghatározó tényezők zöme – a makrogazdasági környezet, a háztartások jövedelme, a hitelkamatok és a támogatások – a vártnak megfelelően kedvező irányba mozdul. Azzal számol, hogy az idén tapasztalt 12 százalékos áremelkedés folytatódik, 2025-ben 10 százalékos ingatlanár-növekedés várható.

Folytatódik az áremelkedés

Ezzel az ingatlanközvetítői piac legnagyobb szereplői is egyetértettek, tapasztalataik szerint idén megmutatkoztak a felívelés jegyei. Azt minden résztvevő érzékeli, hogy jelenleg nagy a feszültség és a bizonytalanság, sokan kivárnak, nem tudják eldönteni, mivel járnak jobban: ha most adnak el, vásárolnak, vagy ha megvárják vele a jövő évben életbe lépő intézkedések hatásait, amikor viszont az árak magasabbak lesznek a jelenleginél.

Florova Anna, az OTP Bank Retail Hitelezési Tribe ügyvezető igazgatója viszont a konferencia kerekasztal-beszélgetésén azt hangsúlyozta, „olyan egyensúlyi helyzetben vagyunk, hogy akár használt, akár újépítésű lakásról van szó, érdemes most lépni, mert az árak jövőre emelkedni fognak”.

Az ingatlanpiac szereplői, köztük Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese azt várja, hogy idén meglesz a 120-130 ezres tranzakciószám, ami annak is köszönhető szerinte, hogy ősszel visszatértek a befektetők az ingatlanpiacra. Kosztolánczy György, az Otthon Centrum vezérigazgatója szerint pedig szembetűnő trend az is, hogy a használtlakás-vásárlók életkora eltolódott a 45 évnél idősebbek felé a fiatalok kárára, a fiatalok ugyanis az ingatlanárak emelkedése miatt kiszorultak a nívósabb kerületekből a külvárosba. Az ingatlanközvetítők tapasztalata szerint elkezdtek visszaköltözni a városközponthoz közelebb azok, akik a pandémia alatt az agglomerációba vásároltak ingatlant.

Újépítésű ingatlanok: átléptük a lélektani határt

A legnagyobb áremelkedés az ingatlanpiaci szakértők szerint az újépítésű lakások esetében várható, mert a kínálatban nincs érdemi bővülés. Kosztolánczy György, az Otthon Centrum vezérigazgatója szerint ezért 2025 végére az újépítésű lakások átlagos négyzetméterára a mostani 1,5 millió forintról 2 millió forintra fog emelkedni. „Már most is vannak olyan kerületek, ahol 2-4 millió forintba kerül egy négyzetméter. A lélektani áttörés már megtörtént” – tette hozzá.

Ugyanígy érvelt dr. Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont ügyvezetője is, szerinte főleg a budai és a 13. kerületi beruházások esetében lesz még jellemző a 2 millió forint feletti átlagos négyzetméterár, illetve szerinte azon nagyvárosok újépítésűingatlan-árai sem maradnak majd el a fővárosiétól, ahol nagyberuházások indultak el az elmúlt években.

Megállapítások a 2025-re kiható, ingatlanokat érintő változásokról Az 5 százalékos hitelplafon, amit a 35 év alattiak vehetnek fel első, zöld ingatlanra, főleg a vidéki ingatlanpiacra hat, mert a fővárosban nem éri meg a beruházóknak 1,2 millió forintos négyzetméterárat kínálni.

Az aranyvízum program ugyan hozzájárulhat a jövő évi növekedéshez, de önmagában ettől nem várnak a szakértők nagy bummot.

A lejáró állampapír-befektetések és az állami intézkedések révén annyi pénz áramolhat be az ingatlanpiacra, ami akár 40 ezer tranzakciót is jelenthet. Ekkora volumenre ugyanakkor nem számítanak a szakértők, nagyon erős egyelőre a bizonytalanság e tekintetben.

Az önkéntes pénztári megtakarítások az ingatlanvásárlást nem mozgatják meg érdemben.

A zenga.hu-ról

A zenga.hu az egyik legnagyobb és az egyik legdinamikusabban fejlődő hazai ingatlanhirdetési portál (a portálon feladott ingatlanhirdetések, oldallátogatottság száma alapján), tulajdonosa és üzemeltetője az OTP Bank Nyrt. 100 százalékos leányvállalata, az OTP Otthonmegoldások Kft. A zenga.hu célja egy olyan egyedülálló otthonteremtési portál kialakítása, amely iparágakon átívelő megoldásokkal vezeti végig az ügyfeleket az ingatlaneladás, ingatlanvásárlás, bérbeadás és bérlés folyamatán, az új otthon gondolatának felmerülésétől az ingatlan keresésen át egészen a beköltözésig.