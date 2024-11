Akár 26%-os állampapír hozam, de ez most tényleg elérhető

Ajánlási programot hirdetett a Magyar Államkincstár, amely részeként az új ügyfelek és az ajánlók is fejenként 20 000 forintot kaphatnak, amennyiben az új ügyfél legalább 100 000 forint névértékű állampapírt vásárol.

Ajánlási programot hirdetett a Magyar Államkincstár, melynek keretében az ajánló és az új ügyfél is 20 000 forint jóváírásban részesülhet, amennyiben az új ügyfél legalább 100 000 forint névértékű állampapírt vásárol. A program 2024. november 15-én kezdődött és 2024. december 16-án ér véget. A jogosultságot 2024. december 17-én állapítják meg, és az ezt követő 60 napon belül fizetik ki a 20 000 forintos jóváírást.

Önmagában a 20 ezer forint nem tűnik olyan jelentős összegnek, de egy kisebb összegű befektetés esetén érdemben megnövelheti az elérhető hozamot.

Újra impozáns hozamok állampapírokkal

Az ajánlásoknak köszönhetően a Magyar Állampapír Plusz-szal az első évben akár 26,6%-os évesített hozamot lehet elérni! Ehhez az új ügyfeleknek nincsen más dolguk, mint 100 000 forint névértékben állampapírral rendelkezni 2024. december 16-án a kincstárnál vezetett számlájukon. Az első év leteltével pedig akár vissza lehet váltani a papírt: a 100 000 forintra 5,75%-os hozam érhető el, ráadásul a papírt a kamatfordulót követő 5 munkanapon belül mindenféle extra költség nélkül vissza lehet váltani.

Ezen felül az akció keretében 2025. február 15-ig bezárólag meg kell érkeznie a 20 000 forint jóváírásnak. Ebből érdemes lehet a MÁP+ kamatfizetési dátumával nagyjából egybeeső lejáratú (kb. 10 hónapos) Diszkont Kincstárjegyet (DKJ) vásárolni, ez jelenleg 5,16%-os hozam mellett érhető el.

Így a 100 ezer Ft MÁP+-ból és a Diszkont Kincstárjegyből nagyjából egyszerre szabadul fel a befektetett összeg. A MÁP Pluszra 5750 forint lenne a hozam, míg a DKJ-val 860 forint hozamot lehetne elérni. Így összességében a befektetőnek a 100 ezer forint befizetéséből 126 610 forint lenne egy év után, ami 26,6%-os hozamot eredményez.

Ez a magas hozam elsősorban a jóváírásnak köszönhető, ezért ha több pénzt fektetett be az érdeklődő, mint a minimum 100 000 forint, akkor a saját tőkearányos hozam értelemszerűen kisebb lesz, mint az említett 26%.

Miért éri meg ez a régi ügyfeleknek?

Az promóció nemcsak az új, hanem a régebbi ügyfelek számára is vonzó lehetőséget kínál, hiszen legfeljebb 5 ajánlás erejéig, ajánlásonként 20 000 forint jóváírásban részesülhetnek. Ez azt jelenti, hogy 5 db promóciós kód megosztásért cserébe 100 000 forint ütheti markukat, amelyet aztán szabadon fektethetnek be az általuk kiválasztott értékpapírokba.

Hogyan lehet kihasználni ezt a lehetőséget?

Az alábbi lépéseket követve lehet kihasználni a promóciót és elérni a 20-20 ezer forint jóváírást.

Az ajánló egy, a Kincstárban értékpapírszámlával nem rendelkező hozzátartozójának, ismerősének megad egy promóciós kódot.

Az ajánló a promóciós kódot igényelheti online a WebKincstár és MobilKincstár felületen, továbbá személyesen a Kincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain és az állampapír-forgalmazásban közreműködő postákon. Az új ügyfél a kapott kód felhasználásával értékpapírszámlát vagy gyermekének Start-számlát nyit a Kincstárnál, és legalább 100 ezer forint névértékben állampapírt vásárol. A meghívott ügyfél a kapott kódot a www.magyarorszag.hu weboldalon történő online számlanyitáskor rögzítheti a felületen, vagy személyes ügyintézéskor a kincstári vagy a postai ügyintézőnek kell átadnia. Az új ügyfél és az ajánló is 20-20 ezer forint jóváírást kap az értékpapírszámláján a promóciós időszakot követően a sikeres számlanyitás és a feltételek teljesítése esetén.

-Írja oldalán a Magyar Államkincstár a weboldalán

A Bankmonitor szakértői várnak a Kincstár állásfoglalására

Az még mindig nem egyértelmű, hogy a 20 000 forint jóváírást egyből ki lehet-e utalni vagy sem, azt azonban tudni lehet, hogy értékpapír számláról csak befektetésből származó bevételt lehet elutalni. Ezek alapján úgy fest, hogy a folyósított összeget be kell fektetni valamilyen állampapírba. De a Bankmonitor szakértői eddig nem kaptak tájékoztatást, hogy mennyi ideig kell a jóváírt összeget befektetésben tartani. Az is elképzelhető, hogy nem szükséges 10 hónapig lekötni, ahogyan az a korábbi példában szerepelt, hanem ennél rövidebb idő után is kiutalható az összeg.