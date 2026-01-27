A magyarok még félnek az előfizetésektől

Bár mostanában kezd Európában (és hazánkban) trenddé válni, a 17. század óta létező, Amerikában már teljesen hétköznapi dolog, hogy előfizetéses modellben jutnak hozzá a vásárlók akár FMCG-termékekhez (pl. testápolási termékek). Az amerikai piac a referencia az egész világ számára, így az ottani háztartásonkénti 12 előfizetés átlag a globális index jelenleg.

A legnépszerűbb előfizetési típusok közé tartoznak a streaming szolgáltatások (Netflix, Spotify).

A 18-79 éves magyar lakosság 45%-a hallott termékelőfizetésről az e-kereskedelemben. 8%-uk próbálta ki valamilyen formáját.

60 év felettiek közül 29% hallott róla, míg 30 év alattiak közül 73% ismeri és ebben a korosztályban népszerűbbek is az előfizetések.

A termékelőfizetés komfortosabb és időt spórolóbb lehetőséget jelenthet, de sokak számára inkább marketingfogásnak tűnik (45%) és a felnőtt magyarok 55%-a nem is vállalna szívesen egy egy éves előfizetést.

A termékelőfizetés még gyerekcipőben jár. A jövőbeli előfizetési tervek között egészségügyi termékek, élelmiszer és állateledel szerepelnek, és a válaszadók többsége (61%) csak akkor fizetne elő, ha anyagi kedvezményt is kapna .

Az előfizetéses modell sikerreceptje viszont nem hever a lábunk előtt. Jó példákból és releváns kutatásokból tudatjuk, hogy mikor előnyös a vásárló szempontjából egy előfizetéses termék/szolgáltatás, és mikor hajlandó azt választani. Ha az

valamilyen céges „közüzem” szolgáltatást (pl. CRM, grafikai szoftver) ad,

valamilyen élményt, exkluzivitást tud nyújtani,

gyorsabban juthatnak ezáltal valamihez,

költséget spórolnak (pl. ingyenes szállítás) meg vele,

testre szabott megoldást kapnak (egy kutatás szerint az előfizetők 28%-ánál ez a hosszabbítás oka),

vagy kényelmet kapnak az előfizetéssel.

A legsikeresebb a havi, vagy negyedéves megoldások, de egy meglepően kedvező ár esetén az éves ciklustól sem ijednek meg. Természetesen a tehetősebb, városban, irodai munkát végző és az internetes vásárlásoktól nem félő (azt rendszeresen használó) réteg nyitott az előfizetésekre. Ipari átlag szerint az előfizetők 60%-a nő.

További érdekességek előfizetéses üzleti modellek kapcsán:

Az előfizetők több mint egyharmada kevesebb, mint három hónapon belül lemondja az előfizetést, az első hat hónap alatt több mint a fele.

Az üzleti döntéshozók 70%-a mondja azt, hogy pár éven belül az előfizetéses üzleti modell lesz a vezető üzleti modell.

Globális átlagban az e-commerce-ben jegyzett előfizetők jellemző életkora 25-44 év.

Elsősorban a nők a jellemző előfizetők, de a férfiaknak több előfizetésük van.

A legnépszerűbb előfizetéses szolgáltatások/termékek havi 10 $ vagy kevesebb összeg árazásúak.

4500 forint: Átlagosan ennyit költenek havonta a magyar előfizetők streamingre.

Nemzetközi jelentések szerint az előfizetéses üzleti modell éves növekedése várhatóan ~13,3%. Egyre nehezebb új előfizetőket szerezni, viszont olyan funkciók, mint az előfizetés szüneteltetése akár 60%-al is növeli az ügyfélmegtartási arányt. A “free trial” előfizetés konverziója viszont az elmúlt három évben 46%-ról 33%-ra esett vissza.

