A magyarok még félnek az előfizetésektől

Bár mostanában kezd Európában (és hazánkban) trenddé válni, a 17. század óta létező, Amerikában már teljesen hétköznapi dolog, hogy előfizetéses modellben jutnak hozzá a vásárlók akár FMCG-termékekhez (pl. testápolási termékek). Az amerikai piac a referencia az egész világ számára, így az ottani háztartásonkénti 12 előfizetés átlag a globális index jelenleg.
- A legnépszerűbb előfizetési típusok közé tartoznak a streaming szolgáltatások (Netflix, Spotify).
- A 18-79 éves magyar lakosság 45%-a hallott termékelőfizetésről az e-kereskedelemben. 8%-uk próbálta ki valamilyen formáját.
- 60 év felettiek közül 29% hallott róla, míg 30 év alattiak közül 73% ismeri és ebben a korosztályban népszerűbbek is az előfizetések.
- A termékelőfizetés komfortosabb és időt spórolóbb lehetőséget jelenthet, de sokak számára inkább marketingfogásnak tűnik (45%) és a felnőtt magyarok 55%-a nem is vállalna szívesen egy egy éves előfizetést.
- A termékelőfizetés még gyerekcipőben jár. A jövőbeli előfizetési tervek között egészségügyi termékek, élelmiszer és állateledel szerepelnek, és a válaszadók többsége (61%) csak akkor fizetne elő, ha anyagi kedvezményt is kapna.
Az előfizetéses modell sikerreceptje viszont nem hever a lábunk előtt. Jó példákból és releváns kutatásokból tudatjuk, hogy mikor előnyös a vásárló szempontjából egy előfizetéses termék/szolgáltatás, és mikor hajlandó azt választani. Ha az
- valamilyen céges „közüzem” szolgáltatást (pl. CRM, grafikai szoftver) ad,
- valamilyen élményt, exkluzivitást tud nyújtani,
- gyorsabban juthatnak ezáltal valamihez,
- költséget spórolnak (pl. ingyenes szállítás) meg vele,
- testre szabott megoldást kapnak (egy kutatás szerint az előfizetők 28%-ánál ez a hosszabbítás oka),
- vagy kényelmet kapnak az előfizetéssel.
A legsikeresebb a havi, vagy negyedéves megoldások, de egy meglepően kedvező ár esetén az éves ciklustól sem ijednek meg. Természetesen a tehetősebb, városban, irodai munkát végző és az internetes vásárlásoktól nem félő (azt rendszeresen használó) réteg nyitott az előfizetésekre. Ipari átlag szerint az előfizetők 60%-a nő.
További érdekességek előfizetéses üzleti modellek kapcsán:
- Az előfizetők több mint egyharmada kevesebb, mint három hónapon belül lemondja az előfizetést, az első hat hónap alatt több mint a fele.
- Az üzleti döntéshozók 70%-a mondja azt, hogy pár éven belül az előfizetéses üzleti modell lesz a vezető üzleti modell.
- Globális átlagban az e-commerce-ben jegyzett előfizetők jellemző életkora 25-44 év.
- Elsősorban a nők a jellemző előfizetők, de a férfiaknak több előfizetésük van.
- A legnépszerűbb előfizetéses szolgáltatások/termékek havi 10 $ vagy kevesebb összeg árazásúak.
- 4500 forint: Átlagosan ennyit költenek havonta a magyar előfizetők streamingre.
Nemzetközi jelentések szerint az előfizetéses üzleti modell éves növekedése várhatóan ~13,3%. Egyre nehezebb új előfizetőket szerezni, viszont olyan funkciók, mint az előfizetés szüneteltetése akár 60%-al is növeli az ügyfélmegtartási arányt. A “free trial” előfizetés konverziója viszont az elmúlt három évben 46%-ról 33%-ra esett vissza.
