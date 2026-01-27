Indokolt az óvatosság

A Monetáris Tanács mai kamatdöntő ülésén sem változtatott az irányadó kamatokon. A jegybanki alapkamat most már tizenhat hónapja változatlan és 6,50 százalékon áll. A kamatfolyosó két széle szintén változatlan maradt – 5,50, illetve 7,50 százalékon. A döntés nem okozott meglepetést, megfelelt a széles körű elemzői konszenzusnak.

Az előretekintő iránymutatása nem változott: „A Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. Az inflációs környezetet övező kockázatok továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. A döntéshozók megítélése szerint a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt. A Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről.”

A jegybank elnökének közlése szerint a döntés egyhangú volt, nem volt más opció az asztalon. Ismét hangsúlyt kaptak a lakossági inflációs várakozások, melyek magas szinten ragadtak meglehetősen hosszú ideje, ami igazolja a szigorú kondíciók fenntartását és további óvatosságot indokol. A decemberi adatok kellemetlen szerkezete rossz ómen az év eleji átárazások tekintetében, melyek így még inkább figyelmet kaphatnak. Fontos lesz látni a két hét múlva megjelenő januári inflációs adatok nyomán érkező jegybanki kommentárt, ugyanakkor a kérdésekre adott mai válaszok alapján csökkent a februári kamatvágás esélye.

(Erste, Nagy János, makrogazdasági elemző )