25 százalékot esett a lakáshitel volumen augusztusban. Mi lehet a háttérben?

Augusztusban „csak” 105,7 milliárd forint összegben kötöttek lakáshitel szerződést a magyarok. Ez a júliusi 141,9 milliárd forintos adathoz képest óriási visszaesés. De mi történhetett a piacon? Nem meglepő, de ez már nagyrészt a szeptemberben induló Otthon Start hitelnek köszönhető.

Az MNB adatai alapján augusztusban 105,7 milliárd forint összegben kötöttek lakáscélú jelzáloghitel szerződést a bankok. Az egy évvel korábbi adatokhoz képes ez nem nagy különbség, 2024. augusztusában 109,3 milliárd forint volt ez az összeg. Ugyanakkor az azóta érdemben felfutó lakáshitelezési adatokban komoly törés mutatkozik: idén júliusban 141,9 milliárd forint, júniusban 143,7 milliárd forint, májusban pedig 148,7 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a magyarok.

Vagyis az utóbbi idők egyik leggyengébb adatát lehet látni, durván 25 százalékot esett a piac egyetlen hónap alatt.

Az Otthon Start miatt várhatnak ki az emberek

Ami biztos, hogy alapvetően a kamatok, a THM értéke nem változott érdemben egy hónap alatt: az MNB adatai szerint augusztusban a lakáshitelek átlagos THM értéke 7,24%, ugyanezen mutató júliusi értéke pedig 7,22% volt. Vagyis nem egy komoly áremelkedés húzódik meg a háttérben.

Lehetne egyfajta ciklikusság is az igénylésekben, szerződéskötésekben. Tavaly például szintén visszaesett augusztusban a szerződéskötési volumen. Viszont 2023-ban és 2022-ben nem lehetett látni ilyen visszaesést. Így nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy éven belüli szokásos trendeknek köszönhető a mostani visszaesés.

Viszont volt egy valós, komoly változás, ami befolyásolhatta a piacot: az Otthon Start programot július elején jelentették be. Márpedig az érintett hitel a lakásvásárlók széles köre számára jelent hatalmas lehetőséget (az első lakásszerzéshez kapcsolódó elvárások eléggé megengedők), a legfeljebb évi 3 százalékos kamat pedig komoly előny a piaci 6,5 százalékos kamatszinthez képest.

Jó tudni Emiatt sokan kivárhattak a hiteligényléssel, márpedig az átlagos 4-6 hetes banki bírálati időből kiindulva ez a kivárás augusztusban jelenhetett meg a szerződéses volumenben.

A lakásvásárlások száma a Duna House Barométer adatai alapján még emelkedett is augusztusban: a júliusi 9492 szerződés augusztusban 11 369-re nőtt. Ilyen erős augusztus nem lehetett látni az elmúlt években. Vagyis az ingatlankeresés nyár végén már felpörgött, ami teljesen érthető, hiszen a szeptemberi hiteligénylésnek előfeltétele, hogy a lakáshoz kapcsolódó adásvételi szerződés már meglegyen.

Szeptemberben beindult a hitelpiac

Ez a kivárás pedig egy nagyon durván berobbanó igénylésszámot eredményezett szeptember elején. A kormány tájékoztatása alapján szeptember első 3 hetében mintegy 15 ezer Otthon Start igénylés volt. (Csak összehasonlításképp eddig heti 6-7 ezer hitelszerződést kötöttek a bankok havonta.)

Ez a felfutás várhatóan októberben fogja kilőni a szerződéskötési volument. A várakozások alapján októberben, novemberben teljesen reálisnak tűnik az, hogy havi 220-250 milliárd forint összegben kössenek lakáshitel szerződést a bankok.