Stagnál az arany árfolyama, gyorsan be is vásárolnak a jegybankok

Miközben az elmúlt év rekordárfolyamot és -növekedést hozott az arany esetében, az idei első néhány hónap inkább a stagnálásról szól. A megugró államadósságok és az inflációs félelmek miatt ugyanakkor továbbra is kiemelkedő befektetési eszköz az arany, amelyből a világ jegybankjai folyamatosan gyarapítják is készleteiket – derül ki Bodnár Viktor, a magyar tulajdonú fintech cég, a BlockBen szakértőjének elemzéséből.

Miközben 2020-ban több mint 24 százalékot emelkedett az arany árfolyama, az idei év első harmada inkább a stagnálásról szól. Jelenleg az 1700-1800 USA dollár környéki szinten jár az arany unciánkénti árfolyama, miközben az évet az 1900-as szint környékén kezdte. Márciusban pedig még 1600 dollárnál is járt átmenetileg az árfolyam. Mi történt?

„Az arany a Covid-krízis több mint egy éve alatt tökéletesen töltötte be hagyományos menekülőeszköz-szerepét. A különböző védőoltások megjelenésével ugyanakkor a mindig több lépéssel előre gondolkodó pénzügyi piacok már túlléptek a járványkrízisen és előre tekintenek. Ilyenkor mindig előtérbe kerülnek a kockázatosabb, de magasabb hozammal kecsegtető befektetési lehetőségek” – fogalmaz Bodnár Viktor, a BlockBen vezérigazgatója. Az év innovatív terméke díjjal kitüntetett, magyar tulajdonú, észt fintech cég vezetője kiemeli: hosszútávú befektetőknek éppen ez az alacsonyabb aranyár lehet tökéletes a beszállásra.

Jelenleg a pénzügyi piacok optimizmusát többek között az táplálja, hogy az USA dollár jól teljesít az elmúlt időszakban, jó esély mutatkozik az USA gazdaságának talpra állására, valamint a kötvények hozama is emelkedőben van. Továbbra is vannak azonban negatív trendek.

„A globálisan megugró államadósságok vagy az inflációs félelmek megjelenése ebben az időszakban is tovább erősítik az arany nemzetstratégiai jelentőségét, menedékeszköz szerepét és értékmegőrző funkcióját. Mindezek miatt, amennyiben a több éves statisztikákat vizsgáljuk, szignifikáns és egyértelmű az arany árfolyamának folyamatos emelkedése” – hangsúlyozza Bodnár Viktor. Szerinte a nemesfém népszerűségét jól jelzi az is, hogy a világ jegybankjai továbbra is jelentős ütemben folytatják vásárlásaikat.

Április elején jelentette be például a Magyar Nemzeti Bank, hogy a hosszútávú nemzet- és gazdaságstratégiai céljait szem előtt tartva 31,5 tonnáról 94,5 tonnára emelte Magyarország aranytartalékát. Lengyelország pedig a következő években legalább 100 tonna aranyat kíván vásárolni – jelenleg a lengyel nemzeti tartalékok 9 százaléka van aranyban, ezt tervezik feltornászni 20 százalékra a következő 6 évben.

A világ jegybankjaira átfogóan is igaz, hogy jelentős felvásárlásokba kezdtek, a világ aranytartaléka ezért tavaly meg is haladta a 35 ezer tonnát. Az 8100 tonnás tartalékkal rendelkező Amerikai Egyesült Államok továbbra is vezet, mögötte Németországot és Olaszországot találjuk a nemzetközi rangsorban. A jegybankok arany iránti kereslete rekordmagasságú volt 2018-ban 656 tonnával, majd 2019-ben 669 tonnával is.

Bodnár Viktor kiemeli: az alacsonyabban járó árfolyamnak köszönhetően most különösen jó befektetés az arany, illetve minden olyan – akár digitális – eszköz, amely aranyalapú.

