Gyorsjelentés 2020: Az elemzői várakozások felett nőtt a Richter árbevétele és nyeresége

Az elemzői várakozásokat meghaladóan nőtt a Richter Gedeon Nyrt. árbevétele és nyeresége idén a második negyedévben, a gyógyszeripari vállalat konszolidáltan 32,2 milliárd forint adózott nyereséget ért el, ami 79,4 százalékkal nagyobb az előző év azonos időszakához képest, árbevétele pedig 14,5 százalékos emelkedéssel 137,3 milliárd forint lett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján hétfőn közölt gyorsjelentés szerint.

A Portfolio.hu által készített elemzői konszenzus alapján az árbevétel 9,6 százalékkal 131,5 milliárd forintra emelkedhetett az idei második negyedévben, az elemzők mindegyike növekvő árbevételt várt 2019 azonos időszakával összehasonlítva. Az adózott eredmény esetében 17,8 százalékkal magasabb, 20,7 milliárd forintos profitot vetített előre a Portfolio által összeállított konszenzus mediánja.

A világjárvány hatásáról a jelentésben kiemelik: a vállalat továbbra is tőkeerős, cash-flowja pozitív és szigorú vevői hitelpolitikája továbbra is hozzájárul ahhoz, hogy stressztűrő képességét a globális gazdasági kihívások időszakában is fenntartsa. Sem a beszámolási időszakban, sem a beszámoló kiadásáig eltelt időben a fizetési hajlandóságban semmilyen romló tendenciát nem észleltek. A jelentés idézi Orbán Gábor vezérigazgatót, aki elmondta: jó eredményekről tudnak számot adni 2020 eddig eltelt időszakában annak ellenére, hogy a világjárvány miatt az orvos-beteg találkozók száma jelentősen lecsökkent. További kihívást jelentett az orvoslátogatók tevékenységének korlátozása, ahogy a közvetlen promóciós tevékenységek szigorítása is – tette hozzá.



A vezérigazgató történelmi sikernek nevezte, hogy kelet-közép-európai székhelyű gyógyszeripari vállalat által felfedezett gyógyszermolekula piacvezető termékké vált az Egyesült Államok piacán: a Vraylar (cariprazine) árbevétele a második negyedévben átlépte az 1 milliárd dolláros határt, ez mérföldkő bevételt eredményezett a Richternek. Vertikálisan integrált üzleti modelljük valamint a bizalomra és együttműködésre épülő vállalati kultúrájuk tette lehetővé, hogy vevőik igényeit a második negyedévben is időben és teljes körűen ki tudták elégíteni – mutatott rá. Továbbra is kiemelten kezelik kollégáik egészségének és jólétének megőrzését, és azt, hogy a világszerte magas minőségben és elérhető áron kínált készítményeiket a betegek számára elérhetővé tegyék. A világjárvány által közvetlenül érintett üzleti tevékenységeik többsége lassanként visszatért a régi kerékvágásba – jelezte, hozzátéve: a márciusban szinte valamennyi piacukon felfüggesztett promóciós tevékenységüket a kiemelt piacaikon részben vagy egyáltalán nem sikerült még újraindítani. Ez utóbbi elsősorban Oroszországot érinti, ahol teljesen betiltották mind a személyes, mind az online orvoslátogatást.A Rihter idén az első hat hónapban 278,7 milliárd forint konszolidált árbevételt ért el, 15,4 százalékkal magasabbat a 2019. január-júniusinál. Adózott nyeresége csaknem 55 százalékkal 61,3 milliárd forintra nőtt. A gyógyszergyártás árbevétele az első félévben 18,3 százalékkal nőtt, közel 230 milliárd forintra. A nagy-, és kiskereskedelmi szegmens árbevétele 6,2 százalékkal 54,6 milliárd forintra emelkedett az első hat hónapban. A nőgyógyászati készítmények árbevétele 10,2 százalékkal 76,3 milliárd forintra emelkedett az előző év azonos időszakához képest.A Richter részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. A múlt pénteki kereskedésben a papírok árfolyama 165 forinttal, 2,50 százalékkal 6775 forintra nőtt, a részvények forgalma 3,7 milliárd forintot ért el. Az elmúlt évben a legmagasabb árfolyama 7150 forint, a legalacsonyabb 4702 forint volt.(MTI)