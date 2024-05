(A magyar gyógyszeripar története és jelenlegi állapota)

A magyar gyógyszeripar története több mint egy évszázados múltra tekint vissza. Nem túlzás azt állítani, hogy a kezdetektől fogva jelentős szerepet töltött be az ország gazdasági és tudományos életében. A 20. század elején alakultak meg az első gyógyszergyárak, és az iparág azóta is folyamatosan fejlődik, követi a legújabb innovációkat, valamint világhírű felfedezésekkel, kutatási eredményekkel, kezdeményezésekkel rukkol elő.

Hogyan kezdődött ez a sikertörténet?

Az első magyarországi gyógyszergyárak a 20. század elején jöttek létre. Az 1910-ben alapított Richter Gedeon Nyrt. napjainkban is az egyik legismertebb magyar gyógyszergyártó, melynek termékei világszerte elérhetők.

A második világháború után, az államosítást követően az iparágat főleg az állami kezdeményezések dominálták, de a rendszerváltás után újra megnyíltak a kapuk a magánvállalkozások előtt.

Mi újság itt és most?

Magyarország gyógyszeriparában jelenleg több jelentős vállalat is működik, köztük a Richter Gedeon, az Egis és a Béres Gyógyszergyár. Ezek a vállalatok nemcsak hazai, hanem a nemzetközi piacokon is jelen vannak.

A Richter Gedeon Nyrt. innovatív kutatásokat folytat például nőgyógyászati területeken, és olyan egyedi hatóanyagokat fejlesztett ki, mint a cariprazin, mely egy új generációs antipszichotikum.

Az Egis szintén kiemelkedő a kardiológiai és neurológiai terápiás területeken, és több saját fejlesztésű készítményt is piacra dobott az elmúlt évtizedekben.

A Béres gyógyszergyár főleg vitaminok és étrend-kiegészítők gyártásával vált ismertté, különösen a Béres Cseppel, ami egyedülálló ásványi anyag komplex, és pontosan ezért a Pharmy online gyógyszertár egyik legkeresettebb terméke.

Miként szerepelnek ezek a gyógyszergyárak a tőzsdén?

A magyar gyógyszeripar jelentős részét tőzsdén jegyzett vállalatok alkotják. A Richter Gedeon és az Egis Gyógyszergyár részvényei például a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) találhatók. Nem meglepő ezek után, hogy ezek a vállalatok kiemelten fontos szereplői a magyar gazdaságnak. A tőzsdei jelenlét növeli a vállalatok átláthatóságát, hozzáférhetőségét a befektetők számára, és lehetőséget biztosít a tőkebevonásra is.

A Richter Gedeon Nyrt. a legnagyobb arányban rendelkezik magyar részvényesek támogatásával – körülbelül 34 százalékban magyar tulajdonban van. Külföldi érdekeltségeinek köszönhetően a vállalat Közép-Európában regionális multinacionális szereplőként könyvelhető el. Az ügyvezetés élén 2017 óta Orbán Gábor áll, mint vezérigazgató, mellette operatív elnökként Bogsch Erik tevékenykedik. A Richter Gedeon Nyrt. gazdasági jelentőségét jól példázza, hogy a Coface CEE Top 500 rangsorában 2021-ben és 2022-ben Magyarország 22., illetve 17. legnagyobb forgalmú vállalataként, valamint Közép- és Kelet-Európa 134., illetve 143. helyezettjeként szerepelt.

Mit hoz(hat) a jövő?

A magyar gyógyszeripar az évek során kiemelkedő eredményeket ért el a kutatás-fejlesztés területén, és a gyártás terén is jelentős innovációkkal járult hozzá a globális egészségügyi ellátás javulásához. A tőzsdei jelenléttel rendelkező vállalatok további növekedési lehetőségeket jelentenek a nemzetközi piacokon, amelyek kiaknázása a jövőben is kulcsfontosságú feladat az iparág számára. Az állandó innováció és a kutatási eredmények alkalmazása együttesen biztosíthatja, hogy a magyar gyógyszeripar továbbra is élvonalbeli maradjon a nemzetközi színtéren.