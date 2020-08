Budapest turizmusa szenvedi meg leginkább a külföldi turisták elmaradását

Budapest szenvedi meg leginkább a koronavírus-járvány miatti visszaesést a turizmusban, a Balaton mellett és más vidéki üdülőközpontokban a külföldi vendégek elmaradását némileg ellensúlyozza a belföldi kereslet – mondta Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában.

A szakértő úgy fogalmazott: Budapest szenvedi meg leginkább idén a külföldi turisták hiányát, ezt mutatja az is, hogy jelentősen csökkentek a fővárosi szállodai árak is.

Bár 2019 rekordév volt, az Egyesült Királyságból, Németországból, Olaszországból, Oroszországból és Kínából is sokan érkeztek Magyarországra, idén a koronavírus-járvány miatt a fővárosi szálláshelyek leginkább a belföldi turistákra tudnak koncentrálni olcsóbb árakkal, különböző akciós csomagajánlatokkal – mondta.



Vidéken a Balaton szinte tele van, augusztusban akár többen is lehetnek a belföldi turisták a tónál, mint egy évvel ezelőtt, de az Őrségben, Sopron vidékén, a Tisza-tónál és a Tisza-környéki településeken is erős lesz a nyár utolsó hónapja a turizmusban – emelte ki Kiss Róbert Richárd.(MTI)