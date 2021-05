Az alacsonyabb jövedelműek már érzékelhetik a lakáshitelek drágulását

A Bankmonitor szakértői már többször jelezték, hogy amennyiben nem változik a piaci környezet, akkor a lakáshitelek kamata emelkedni fog. A drágulás azonban fokozatosan jöhet, a kamatemelkedés nagysága nem lesz drasztikus. A Bankmonitor elemzése alapján a folyamat már el is kezdődött, és bár sokan még nem érzékelik, az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők már a kamatok emelkedésével szembesülhetnek. Ezt jól mutatja, hogy negyedév alatt 500 ezer forinttal emelkedett a teljes visszafizetendő összeg egy 15 millió forintos lakáshitel esetében.

A lakáshitelek kamata nagyon kedvező jelenleg, ez azonban lassan, de érzékelhetően változik. A hitelkamathoz kapcsolódó banki költségek – például a BIRS mutató értéke, ami tulajdonképpen a hitelek “beszerzési ára” – ugyanis nagyságrendileg 1 százalékpontot emelkedtek a legnépszerűbb konstrukciók esetében, amit a pénzintézetek idővel részben át fognak hárítani a hiteligénylőkre. Sőt, a Bankmonitor hotelszakértői szerint ez a folyamat már meg is kezdődött: az átlag alatti jövedelemmel rendelkező igénylők jelenleg már 0,2 százalékponttal magasabb kamatokkal találkozhatnak, mint februárban.

A Bankmonitor elemzői három különböző esetben vizsgálták meg a hitelkamatok változását:

8 millió forintos hitelösszeg, 20 éves futamidő, az igénylők nettó igazolt jövedelme havi nettó 150 ezer forint.

15 millió forintos hitelösszeg, 20 éves futamidő, az igénylők nettó igazolt jövedelme 250 ezer forint.

25 millió forintos hitelösszeg, 20 éves futamidő, az igénylők nettó igazolt jövedelme 400 ezer forint.

Az alacsony jövedelműek mérsékelt áremelkedéssel szembesülhetnek. A Bankmonitor lakáshitel kalkulátora alapján a legolcsóbb kölcsönök átlagos THM értéke – 8 millió forintos hitelösszeg, 20 éves futamidő és 150 ezer forint nettó igazolt jövedelem esetén – nagyságrendileg 0,2 százalékponttal emelkedett 3 hónap alatt.

Ilyen szintű drágulás volt tapasztalható február és május között az 5 és 10 éves kamatperiódusú lakáshiteleknél. (Kamatperiódus az az időszak, amelyen belül a bank nem módosíthatja egyoldalúan a kamat nagyságát.) A kamatemelkedés hatására a havi törlesztőrészletek 560-960 forinttal lettek nagyobbak.

Egy átlagos, 250 ezer forint jövedelmű hiteligénylő is valamelyest rosszabb feltételekkel találkozik jelenleg, mint 3 hónapja: egy 15 millió forint összegű és 20 éves futamidejű kölcsön teljes hiteldíj mutatója 0,2 százalékponttal emelkedett. (A nettó 250 ezer forint valamivel az átlagbér alatt van, ugyanakkor a medián fizetést egy kicsivel meghaladja.)

A teljes hiteldíj mutató itt 0,09-0,25 százalékponttal növekedett negyedév alatt. Ez nem jelentős változás, ugyanakkor a törlesztőrészletre gyakorolt hatása nem elhanyagolható, a havi fizetnivaló nagyságrendileg 760-1 960 forinttal emelkedne meg, míg a 20 év alatt visszafizetendő teljes összeg közel fél millió forinttal lenne nagyobb.

A magasabb jövedelemmel rendelkező ügyfelek nem, vagy csak minimálisan szembesülhetnek áremelkedéssel. 400 ezer forint jövedelem mellett egy 25 millió forint összegű, 20 éves futamidejű kölcsön, ami 600-1 200 forinttal növelné meg a havi fizetnivalót.

A kamatemelkedés csak az új hiteligénylésekre érvényes, a korábban felvett kölcsönök esetében a bankok a szerződésben rögzített feltételek és időpontok figyelembevétele mellett – kamatperiódus – módosíthatnak csak kamatot. Ki kell hangsúlyozni továbbá, hogy az eddigi minimális kamatemelkedés mellett is igen olcsón lehet hitelt igényelni.

Miért van rosszabb helyzetben az alacsonyabb jövedelmű ügyfél?

Jellemzően a bankok forrásköltsége és kamatköltsége az adósok jövedelemi szintjétől független tényező – a gazdaság kamatszintéjtől függ -, vagyis azt nem lehet kijelenteni, hogy az alacsonyabb jövedelmű adósok hiteleit drágább forrásból finanszíroznák meg a bankok. Ugyanakkor egyéb költségelemek bizony eltérhetnek a különböző ügyféltípusoknál, ilyen például az úgynevezett kockázati költség. Azzal is kalkulálhat ugyanis egy bank a hitelkihelyezés során, hogy alacsonyabb jövedelmű ügyfél esetében a késedelmes fizetés kockázata jelentősebb.

Alapvetően minden bank magas jövedelmű ügyfelet szeretne magának, nagy a verseny ezekért a hiteladósokért. Ez azt is jelenti, hogy nagyobb engedményekre is képes egy pénzintézet azért, hogy megszerezzen egy jó ügyfelet. Ez a verseny pedig megjelenhet a kamatokban is.

Lassan megjelenhet a drágulás a prémium ügyfeleknél is

A banki költségek emelkedéséből fakadó jövedelemkiesését azonban a végtelenségig nem ellensúlyozhatja a verseny. További kamatemelkedés várható, amennyiben a piaci trendek nem fordulnak meg – a BIRS mutató értéke nem csökken vissza az év eleji szint közelébe -, márpedig ez már a magasabb jövedelmű ügyfeleket is érintheti.

Aggodalomra azonban semmi ok, továbbra sem várhat jelentős, több százalékos kamatemelkedés, inkább a kamatok többlépcsős, 0,5-0,8 százalékpontos emelkedésére lehet számítani.