Ütközés után, újratervezés előtt – Jön az Automotive Summit 2025

Vajon mi jön a fal után? Ezzel a felütéssel indít 2025. május 21-én az Automotive Summit konferencia a MOL Campuson. Az autóipar jövőjét latolgató eseményen a szakértők igyekeznek feltérképezni hazánk szerepét a globális átalakulásban – több aspektusból is körbejárva –, de kulcstémák között szerepel a mesterséges intelligencia alkalmazása a gépjármű-értékesítésben, az új autógyárak hazai gazdasági hatása, valamint a CO 2 -kibocsátás jövője is.

Utóbbi is a szegmens nagyjait bírja majd szóra egy kerekasztal-beszélgetés keretein belül. Együd Tibor (ügyvezető igazgató, Mazda Motor Hungary), dr. Hanula Barna (gépészmérnök, autóipari szakértő), Wachtler Tamás (ügyvezető igazgató, Porsche Hungaria), Bazsó Gábor Karotta (újságíró, Totalcar), valamint az esemény tartalmi és szakmai felelőse, Várkonyi Gábor autóipari szakértő alkot véleményt arról, hogy milyen állapotban érkezünk a szabályozás pillanatához, illetve várható-e határidő-hosszabbítás, esetleg rendeletmódosítás…

Az Automotive Summitot másodjára szervezik meg az autóipari szakemberek, márkakereskedők, importőrök és biztosítók, finanszírozók számára, hogy naprakész információk mentén aktívan vehessenek részt az iparág jövőjének alakításában. Ha már jövő, akkor az AI szerepéről is beszélni kell, amihez a konferencián Mihálovits András (Radiocafé, Millásreggeli) vezetésével Antalffy Dániel (Allianz Hungária Biztosító Zrt.) és Pótsa Mátyás (magyarországi Bosch csoport) adja tudását. Az autóipar további kardinális kérdésköreit nagyságrendileg 30 elismert szakember és döntéshozó elemzi majd, köztük dr. Bacsa György (MOL Magyarország), Goldberg Mária (Genius Automotive), Kővágó-Laky Andrea (Ford Magyarország), László Richárd (Toyota Central Europe – Hungary), dr. Papp László (polgármester, Debrecen) és Tatár Mihály (Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány).

A szervezők – az iparág vezető szakértőinek, valamint legfontosabb menedzsereinek hiteles információira és értékes gondolataira alapozva – 360 fokos képet ígérnek a dinamikusan változó szegmens helyzetéről, lehetőségeiről, várható jövőjéről. További információ: https://automotivesummit.hu/