Ukrajnai háború – Franciaország kész segíteni a gabonaexportot elősegítő tengeri folyosó létrehozásában

Franciaország Ukrajna győzelmét szeretné az Oroszországgal folytatott konfliktusban, és kész segíteni a dél-ukrajnai Odessza kikötői blokádjának feloldásában annak érdekében, hogy az ukrajnai gabonaszállítmányok az ENSZ közreműködésével eljuthassanak azokba az országokba, amelyeknek szükségük van rájuk, s elkerülhető legyen egy globális élelmiszerválság – jelentette be pénteken a francia elnök hivatala.

“A felek rendelkezésére állunk egy olyan művelet megvalósításában, amely lehetővé tenné az odesszai kikötő biztonságos megközelítését, azaz a hajók átjutását annak ellenére, hogy a tengert aláaknázták” – mondta az AFP hírügynökségnek Emmanuel Macron államfő egyik tanácsadója, aki azt is jelezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök május 28-án beleegyezését adta egy ilyen művelethez a francia elnöknek.

A bejelentésre akkor került sor, amikor a francia köztársasági elnök fogadta Macky Sall szenegáli elnököt, az Afrikai Unió soros elnökét, aki csütörtökön az odesszai kikötő aknamentesítését szorgalmazta. A szenegáli elnök jelezte azt is, hogy biztosítékot kapott Putyintól arra, hogy ez esetben az oroszok nem fognak támadni a Fekete-tenger felől, amitől pedig az ukránok tartanak.

Az Ukrajna ellen február végén indított orosz háború következtében leálltak Ukrajnának a Fekete-tengerről indított gabonaszállítmányai, ami globális élelmiszerválság veszélyét vetíti előre. Az ENSZ szorgalmazza, hogy Oroszország, Ukrajna és Törökország jusson megállapodásra az exportot lehetővé tevő tengeri folyosó biztosításáról. Törökország már korábban felajánlotta, hogy egy ilyen megállapodás keretében török hadihajók kísérhetnék – a jelenleg orosz blokád alatt álló – ukrán kikötőkből induló teherhajókat.

A háború előtt havonta a világ búzaexportjának 12, a kukorica 15 és a napraforgóolaj kivitelének 50 százaléka Ukrajnából indult. Jelenleg mintegy 20-25 millió tonna gabona áll blokád alatt, ez őszre akár 70-75 millió tonnára is emelkedhet – figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn.

Franciaország a kérdésről az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát szorgalmazza, s a francia elnökség szerint ezt sem az oroszok, sem a törökök nem ellenzik.

A francia elnöki hivatal azt is bejelentette, hogy Emmanuel Macron kedden Romániába, szerdán pedig Moldovába látogat, mielőtt Ukrajnába is elutazik, de ez utóbbi látogatás időpontja még nem ismeretes az Elysée-palota szerint.



“Ahogy az elnök már többször is elmondta, mi Ukrajna győzelmét szeretnénk. Azt szeretnénk, ha Ukrajna területi integritása helyreállna” – mondta az elnöki hivatal egyik tisztségviselője, miután Emmanuel Macron azon megjegyzése, miszerint “nem szabad az oroszokat megalázni”, értetlenséget váltott ki Ukrajnában.“Azt szeretnék, ha ez a konfliktus, ha Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja a lehető leggyorsabban véget érne, és olyan tárgyalás kezdődne, amely nemcsak Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának a helyreállítását tenné lehetővé, hanem olyan nagyon fontos más tényezőkkel is számolna, mint az igazságszolgáltatás vagy a háborús kártérítések megfizetése” – hangsúlyozta az Elysée-palota.Emmanuel Macront gyakran vádolják európai partnerei azzal, hogy túl megengedő Moszkvával szemben, amióta 2019-ben kezet nyújtott Vlagyimir Putyinnak az Európai Unió és Oroszország közötti közeledés érdekében, s azt is feltételezik, hogy Párizs elsősorban tűzszünetet szeretne elérni az orosz-ukrán konfliktusban, amelyhez elfogadhatónak tartaná az Oroszországnak tett területi engedményeket is. “A külföldi területek katonai meghódítása semmilyen feltétel mellett nem fogadható el” – szögezte le ezúttal az elnöki hivatal tisztségviselője.(MTI)