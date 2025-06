Új lakások: Nagyot zuhant a kereslet, a fejlesztők mégis optimisták

A használt lakásokénál is nagyobbat zuhant a tavasz második felében az új lakások iránti kereslet, ennek ellenére a legnagyobb fejlesztők továbbra is optimisták. A zenga.hu elemzésében a legfrissebb számok bemutatása mellett a lakásfejlesztők is megosztották piaci várakozásaikat és elmondták, kik, hol, milyen típusú lakásokat vásárolnak most a fővárosban.

„Az év első hónapjaihoz képest gyengébb kereslet jellemezte a tavasz második felét a lakáspiacon, és ez alól az újlakáspiac sem jelentett kivételt. Az év eddigi részében a zenga.hu keresési számai alapján január második hetében volt a legmagasabb a komoly érdeklődők száma, de áprilisra mind a használt, mind az új lakások esetében alábbhagyott a lendület, amelyben a csökkenő befektetői érdeklődés mellett a hirtelen megemelkedett árak is szerepet játszhattak” – mondta el Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Nem mindenki érzi a visszaesést

„A múlt év utolsó három hónapját, illetve az idei év első négy hónapját jellemző rendkívül erős, főként befektetői kereslethez képest valóban konszolidálódott a piac, de ez nem jelent visszaesést, csupán a normális kerékvágásba történő visszatérést. A Cordia projektjei iránt ugyanakkor töretlenül élénk az érdeklődés, vállalatunk 2016 első négy hónapja óta nem zárt ilyen erős január-áprilisi időszakot, az eladások a kiemelkedően jónak számító 2021 első négyhavi mennyiséget is felülmúlták 12 százalékkal, illetve önmagában az idei április 2016 óta a legeredményesebb hónapunk lett. Továbbra is úgy látjuk, hogy kedvezők a piaci körülmények. Tavaly a fővárosban közel 7400 új lakást értékesítettek a fejlesztők, idén ennél magasabb mennyiséggel lehet reálisan számolni” – árnyalta a képet Földi Tibor, a Cordia igazgatóságának elnöke.

„A piac egészén érezhető a kereslet csökkenése, ez alól az új építésű ingatlanok piaca sem tudja magát kivonni. Azt viszont érdemes megemlíteni, hogy a kereslet korábbi meredek ívű növekedése, majd most a visszaesése a használt lakások piacán sem volt egységes minden szegmens, alpiac és földrajzi elhelyezkedés esetében, és ez az új lakások piacán is eltéréseket mutat. Az alacsonyabban árazott projekteknél kisebb visszaesés tapasztalható, mint a magasabb árú lakásoknál, illetve befolyásoló az is, hogy az értékesítési idő elején, közepén vagy végén jár-e a projekt. A kezdeti időszak kedvezményes árai csökkenő kereslet esetén is jobban vonzzák a vevőket, illetve a maradék lakások iránt is nagy most a kereslet a kis számú szabad lakás miatt” – tette hozzá Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonosa.

Nem mindenki érzi a visszaesést. „A Biggeorge Property-nél a tavalyi év végéhez képest nem tapasztalunk visszaesést az érdeklődők számában. Minden értékesítés alatt álló fejlesztésünkön aktív kereslet mutatkozik” – mondta el Demetrovits Petra, a Biggeorge Property értékesítési igazgatója.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Kígyósi András, a Metrodom értékesítési igazgatója is, aki kiemelte: „A 2025 első negyedévében érzékelhető felfokozott piaci kereslet, amelyet nagy részben az állampapírokból kiáramló kamatfizetések is ösztönöztek, a második negyedévre enyhült, azonban a kereslet az új projektjeink iránt továbbra is élénk. A vásárlók összetételében nem tapasztaltunk releváns változást, a befektetők száma továbbra is nagyobb, mint a saját célra vásárlóké, amiben azonban szerepet játszik, hogy folyamatosan indítunk új projekteket, ahol a befektetési céllal vásárlók aránya az előértékesítési szakaszban mindig jelentősen magasabb.”

Mit keresnek most a vevők?

„A kötöttpályás közlekedés jelenléte kulcskérdés a fővárosban, emellett az ár, a rezsiköltség és a jó alaprajzi elrendezés a legfontosabb szempontok. A legnagyobb érdeklődés minden lokációban a nappali + 1 hálószobás lakások iránt van, általában ebből a típusból épül a legtöbb egy társasházban. A nappali + 2 hálószobás vagy nagyobb lakások kisebb számban vannak jelen a piacon, ami összhangban van az ezekre jelentkező kisebb kereslettel” – mondta el Balla Ákos.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Demetrovits Petra is, aki megerősítette, hogy a legkeresettebb típus továbbra is a nappali + 1 hálószobás, lehetőleg optimális erkéllyel rendelkező lakás, miután ez a kialakítás egyedülállóknak, pároknak vagy akár befektetési céllal vásárlóknak is ideális.

„Elhelyezkedés szempontjából a mindig is slágernek számító 13., 11. és 9. kerületekben lévő fejlesztések a legkeresettebbek. Befektetési céllal pedig leginkább az 1 hálószobás, míg saját célra főként a 2 hálószobás lakásokat vásárolják ügyfeleink” – mondta Kígyósi András.

„Ehhez hasonló arányt mutat a lakásállomány szobaszám szerinti megoszlása is, ahol a KSH szerint országosan és Budapesten is kétszobás lakásból van a legtöbb, de Budapesten magasabb ennek aránya. Míg az országban bő 40 százalék, addig a fővárosban 50 százalék felett van az egy és kétszobás lakások együttes aránya” – tette hozzá Futó Péter.

Mi várható az év további részében?

„Ami az év hátralevő részét illeti, a Cordia nem vár nagyobb változásokat, de ősszel még – az akkor lejáró államkötvénycsomag miatt – újra erőre kaphat a keresleti oldal” – hívta fel a figyelmet Földi Tibor.

„Az elmúlt hónapokban az állampapírból kivett befektetői pénzektől volt pezsgő a piac, aminek a visszaesését májusra vártuk. Ugyancsak ekkorra vártuk, hogy a befektetőket felváltják a valós vevők, ami részben be is következett, de azt tapasztaljuk, hogy a befektetők számára továbbra is jó alternatíva az új építésű lakás, a befektetők ezért továbbra sem tűntek el teljesen a piacról” – emelte ki Balla Ákos.

„A 2025-ös év első negyedévében még jelentős arányt képviseltek azok az ügyfelek, akik állampapírból átcsoportosítva fektettek ingatlanba. Az elmúlt 1–2 hónapban azonban egy jól érzékelhető elmozdulást tapasztalunk: fokozatosan nő azoknak az érdeklődőknek az aránya, akik saját otthon céljából keresnek ingatlant. Ez a változás fejlesztési helyszíntől függően eltérő mértékű lehet, de általánosan minden projektünknél megfigyelhető. Azt látjuk, hogy a lakhatási célú vásárlások erősödése stabilizáló tényezőként hat az értékesítési folyamatokra” – osztotta meg várakozásait Demetrovits Petra.

